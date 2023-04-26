В Свердловской области ввели режим повышенной готовности
Глава Свердловской области Куйвашев ввел режим повышенной готовности из-за пожаров
© Фото : МЧС РоссииТушение пожара в поселке Таежный Свердловской области
© Фото : МЧС России
Тушение пожара в поселке Таежный Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел на территории региона режим повышенной готовности из-за крупных пожаров, сообщает департамент информационной политики области.
"Губернатор Евгений Куйвашев ввёл режим повышенной готовности в связи с пожарами в населённых пунктах Свердловской области. Глава региона подписал соответствующий указ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что министерству общественной безопасности Свердловской области поручено обеспечить готовность подведомственных учреждений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть привлечены к тушению лесных пожаров. ГУ МЧС по Свердловской области рекомендовано обеспечить готовность подразделений федеральной противопожарной службы.
Пожар в поселке Сосьве возник днем во вторник. По данным МЧС, были повреждены 92 строения. Утром в среду возгорание локализовано на 9 тысячах "квадратов". Погиб один человек. В поселке введен режим ЧС. СК возбудил два уголовных дела - о возможной халатности должностных лиц и причинении смерти человеку, тело которого нашли в ходе тушения.
В общей сложности, по данным властей, серьезные пожары произошли в минимум пяти муниципалитетах. В МЧС отмечали, что около 180 строений сгорели за последние сутки в результате шести крупных пожаров в Свердловской области.