https://ria.ru/20230426/rezhim-1867821785.html

В Свердловской области ввели режим повышенной готовности

В Свердловской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 26.04.2023

В Свердловской области ввели режим повышенной готовности

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел на территории региона режим повышенной готовности из-за крупных пожаров, сообщает департамент... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T12:04

2023-04-26T12:04

2023-04-26T12:05

происшествия

свердловская область

евгений куйвашев

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел на территории региона режим повышенной готовности из-за крупных пожаров, сообщает департамент информационной политики области. "Губернатор Евгений Куйвашев ввёл режим повышенной готовности в связи с пожарами в населённых пунктах Свердловской области. Глава региона подписал соответствующий указ", - говорится в сообщении. Уточняется, что министерству общественной безопасности Свердловской области поручено обеспечить готовность подведомственных учреждений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть привлечены к тушению лесных пожаров. ГУ МЧС по Свердловской области рекомендовано обеспечить готовность подразделений федеральной противопожарной службы. Пожар в поселке Сосьве возник днем во вторник. По данным МЧС, были повреждены 92 строения. Утром в среду возгорание локализовано на 9 тысячах "квадратов". Погиб один человек. В поселке введен режим ЧС. СК возбудил два уголовных дела - о возможной халатности должностных лиц и причинении смерти человеку, тело которого нашли в ходе тушения. В общей сложности, по данным властей, серьезные пожары произошли в минимум пяти муниципалитетах. В МЧС отмечали, что около 180 строений сгорели за последние сутки в результате шести крупных пожаров в Свердловской области.

https://ria.ru/20230426/pozhar-1867776628.html

свердловская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, свердловская область, евгений куйвашев