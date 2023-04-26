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В Свердловской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 26.04.2023
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12:04 26.04.2023 (обновлено: 12:05 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/rezhim-1867821785.html
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 26.04.2023
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел на территории региона режим повышенной готовности из-за крупных пожаров, сообщает департамент... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T12:04
2023-04-26T12:05
происшествия
свердловская область
евгений куйвашев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел на территории региона режим повышенной готовности из-за крупных пожаров, сообщает департамент информационной политики области. "Губернатор Евгений Куйвашев ввёл режим повышенной готовности в связи с пожарами в населённых пунктах Свердловской области. Глава региона подписал соответствующий указ", - говорится в сообщении. Уточняется, что министерству общественной безопасности Свердловской области поручено обеспечить готовность подведомственных учреждений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть привлечены к тушению лесных пожаров. ГУ МЧС по Свердловской области рекомендовано обеспечить готовность подразделений федеральной противопожарной службы. Пожар в поселке Сосьве возник днем во вторник. По данным МЧС, были повреждены 92 строения. Утром в среду возгорание локализовано на 9 тысячах "квадратов". Погиб один человек. В поселке введен режим ЧС. СК возбудил два уголовных дела - о возможной халатности должностных лиц и причинении смерти человеку, тело которого нашли в ходе тушения. В общей сложности, по данным властей, серьезные пожары произошли в минимум пяти муниципалитетах. В МЧС отмечали, что около 180 строений сгорели за последние сутки в результате шести крупных пожаров в Свердловской области.
https://ria.ru/20230426/pozhar-1867776628.html
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происшествия, свердловская область, евгений куйвашев
Происшествия, Свердловская область, Евгений Куйвашев
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности

Глава Свердловской области Куйвашев ввел режим повышенной готовности из-за пожаров

© Фото : МЧС РоссииТушение пожара в поселке Таежный Свердловской области
Тушение пожара в поселке Таежный Свердловской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Фото : МЧС России
Тушение пожара в поселке Таежный Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел на территории региона режим повышенной готовности из-за крупных пожаров, сообщает департамент информационной политики области.
"Губернатор Евгений Куйвашев ввёл режим повышенной готовности в связи с пожарами в населённых пунктах Свердловской области. Глава региона подписал соответствующий указ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что министерству общественной безопасности Свердловской области поручено обеспечить готовность подведомственных учреждений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть привлечены к тушению лесных пожаров. ГУ МЧС по Свердловской области рекомендовано обеспечить готовность подразделений федеральной противопожарной службы.
Пожар в поселке Сосьве возник днем во вторник. По данным МЧС, были повреждены 92 строения. Утром в среду возгорание локализовано на 9 тысячах "квадратов". Погиб один человек. В поселке введен режим ЧС. СК возбудил два уголовных дела - о возможной халатности должностных лиц и причинении смерти человеку, тело которого нашли в ходе тушения.
В общей сложности, по данным властей, серьезные пожары произошли в минимум пяти муниципалитетах. В МЧС отмечали, что около 180 строений сгорели за последние сутки в результате шести крупных пожаров в Свердловской области.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
На станции в свердловской Сосьве сгорели вагоны с лесоматериалами
Вчера, 09:08
 
ПроисшествияСвердловская областьЕвгений Куйвашев
 
 
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