https://ria.ru/20230426/registratsiya-1867892598.html
Срок регистрации нотариально удостоверенных сделок сократился втрое
Срок регистрации нотариально удостоверенных сделок сократился втрое - РИА Новости, 26.04.2023
Срок регистрации нотариально удостоверенных сделок сократился втрое
Сроки регистрационных действий по нотариально удостоверенным сделкам за последнее время сократились втрое, сообщил глава Росреестра Олег Скуфинский в... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T15:42
2023-04-26T15:42
2023-04-26T15:42
федеральная нотариальная палата
москва
олег скуфинский
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Сроки регистрационных действий по нотариально удостоверенным сделкам за последнее время сократились втрое, сообщил глава Росреестра Олег Скуфинский в поздравлении участникам открывшегося в среду в Москве VI Конгресса нотариусов Российской Федерации."Федеральная нотариальная палата является одним из основных и ключевых партнеров Росреестра. Наше взаимодействие направлено на защиту законных прав и интересов людей. Вместе мы делаем всё возможное, чтобы сделки с недвижимостью были максимально комфортны для граждан", - привели в пресс-службе ФНП слова Скуфинского.По его словам, средний срок регистрации сделки по нотариальным документам составляет сегодня около 12 часов.Всего за прошедший год в Росреестре на основании нотариальных документов зарегистрировано 6,5 миллионов прав.
https://ria.ru/20230426/korsik-1867794707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная нотариальная палата, москва, олег скуфинский, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Федеральная нотариальная палата, Москва, Олег Скуфинский, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)