https://ria.ru/20230426/registratsiya-1867892598.html

Срок регистрации нотариально удостоверенных сделок сократился втрое

Срок регистрации нотариально удостоверенных сделок сократился втрое - РИА Новости, 26.04.2023

Срок регистрации нотариально удостоверенных сделок сократился втрое

Сроки регистрационных действий по нотариально удостоверенным сделкам за последнее время сократились втрое, сообщил глава Росреестра Олег Скуфинский в... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T15:42

2023-04-26T15:42

2023-04-26T15:42

федеральная нотариальная палата

москва

олег скуфинский

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152376/29/1523762972_0:55:3055:1773_1920x0_80_0_0_6466a64870c40f1c4b4e40660185abae.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Сроки регистрационных действий по нотариально удостоверенным сделкам за последнее время сократились втрое, сообщил глава Росреестра Олег Скуфинский в поздравлении участникам открывшегося в среду в Москве VI Конгресса нотариусов Российской Федерации."Федеральная нотариальная палата является одним из основных и ключевых партнеров Росреестра. Наше взаимодействие направлено на защиту законных прав и интересов людей. Вместе мы делаем всё возможное, чтобы сделки с недвижимостью были максимально комфортны для граждан", - привели в пресс-службе ФНП слова Скуфинского.По его словам, средний срок регистрации сделки по нотариальным документам составляет сегодня около 12 часов.Всего за прошедший год в Росреестре на основании нотариальных документов зарегистрировано 6,5 миллионов прав.

https://ria.ru/20230426/korsik-1867794707.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

федеральная нотариальная палата, москва, олег скуфинский, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)