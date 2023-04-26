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Овчинский: сверхпрочные трубы для нефтегазовой отрасли разработали в Москве - РИА Новости, 26.04.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:42 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/razrabotki-1867825111.html
Овчинский: сверхпрочные трубы для нефтегазовой отрасли разработали в Москве
Овчинский: сверхпрочные трубы для нефтегазовой отрасли разработали в Москве - РИА Новости, 26.04.2023
Овчинский: сверхпрочные трубы для нефтегазовой отрасли разработали в Москве
Столичная компания разработала армированные трубы повышенной прочности для использования в нефтегазовой отрасли под высоким давлением, сообщил руководитель... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T12:42
2023-04-26T12:42
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Столичная компания разработала армированные трубы повышенной прочности для использования в нефтегазовой отрасли под высоким давлением, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Столичная группа компаний "Полипластик" наладила выпуск нового вида гибких полимерно-армированных (ГПА) труб c изоляцией из пенополиуретана, предназначенных для использования в нефтегазовом секторе для транспортирования нефти, воды и газа. Новинка не имеет аналогов на российском рыке и позволит заместить продукцию зарубежных компаний в важнейшей для экономики страны отрасли", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Сейчас предприятие выпускает трубы диаметром 50–150 миллиметров, которые могут выдерживать рабочее давление 40–210 бар и температуры до 80 градусов Цельсия. Трубы имеют многослойную конструкцию, а особый армирующий слой из полимерно-композиционной ленты обеспечивает повышенную стойкость при растяжении."Гибкие полимерно-армированные трубы – перспективная для нефтегазовой отрасли России разработка. Их применение позволяет снизить затраты более, чем на 30% по сравнению с использованием трубопроводов из углеродистой стали. Так, в случае применения ГПА-труб удается уменьшить транспортные расходы, затраты на монтаж, а также на последующую эксплуатацию, в несколько раз снизить аварийность и обеспечить срок службы на период не менее 25 лет", – отметил директор департамента промышленных проектов "Полипластика" Максим Колесов.
https://ria.ru/20230426/moskva-1867791114.html
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва

Овчинский: сверхпрочные трубы для нефтегазовой отрасли разработали в Москве

© Пресс-служба ДИППОвчинский Владислав Анатольевич
Овчинский Владислав Анатольевич
© Пресс-служба ДИПП
Овчинский Владислав Анатольевич
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Столичная компания разработала армированные трубы повышенной прочности для использования в нефтегазовой отрасли под высоким давлением, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Столичная группа компаний "Полипластик" наладила выпуск нового вида гибких полимерно-армированных (ГПА) труб c изоляцией из пенополиуретана, предназначенных для использования в нефтегазовом секторе для транспортирования нефти, воды и газа. Новинка не имеет аналогов на российском рыке и позволит заместить продукцию зарубежных компаний в важнейшей для экономики страны отрасли", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
© Фото : пресс-служба ДИППНИИМЭ лаборатория электронной микробиологии
НИИМЭ лаборатория электронной микробиологии
НИИМЭ лаборатория электронной микробиологии
© Фото : пресс-служба ДИПП
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© Фото : пресс-служба ДИППКристалл ИС
Кристалл ИС
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© Фото : пресс-служба ДИПП
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© Фото : пресс-служба ДИПП
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© Фото : пресс-служба ДИПП
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НИИМЭ лаборатория электронной микробиологии
© Фото : пресс-служба ДИПП
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© Фото : пресс-служба ДИПП
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Кристалл ИС
© Фото : пресс-служба ДИПП
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Кристалл
© Фото : пресс-служба ДИПП
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Сейчас предприятие выпускает трубы диаметром 50–150 миллиметров, которые могут выдерживать рабочее давление 40–210 бар и температуры до 80 градусов Цельсия. Трубы имеют многослойную конструкцию, а особый армирующий слой из полимерно-композиционной ленты обеспечивает повышенную стойкость при растяжении.
"Гибкие полимерно-армированные трубы – перспективная для нефтегазовой отрасли России разработка. Их применение позволяет снизить затраты более, чем на 30% по сравнению с использованием трубопроводов из углеродистой стали. Так, в случае применения ГПА-труб удается уменьшить транспортные расходы, затраты на монтаж, а также на последующую эксплуатацию, в несколько раз снизить аварийность и обеспечить срок службы на период не менее 25 лет", – отметил директор департамента промышленных проектов "Полипластика" Максим Колесов.
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
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Вчера, 10:18
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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