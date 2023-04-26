Овчинский: сверхпрочные трубы для нефтегазовой отрасли разработали в Москве

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Столичная компания разработала армированные трубы повышенной прочности для использования в нефтегазовой отрасли под высоким давлением, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Столичная группа компаний "Полипластик" наладила выпуск нового вида гибких полимерно-армированных (ГПА) труб c изоляцией из пенополиуретана, предназначенных для использования в нефтегазовом секторе для транспортирования нефти, воды и газа. Новинка не имеет аналогов на российском рыке и позволит заместить продукцию зарубежных компаний в важнейшей для экономики страны отрасли", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Сейчас предприятие выпускает трубы диаметром 50–150 миллиметров, которые могут выдерживать рабочее давление 40–210 бар и температуры до 80 градусов Цельсия. Трубы имеют многослойную конструкцию, а особый армирующий слой из полимерно-композиционной ленты обеспечивает повышенную стойкость при растяжении."Гибкие полимерно-армированные трубы – перспективная для нефтегазовой отрасли России разработка. Их применение позволяет снизить затраты более, чем на 30% по сравнению с использованием трубопроводов из углеродистой стали. Так, в случае применения ГПА-труб удается уменьшить транспортные расходы, затраты на монтаж, а также на последующую эксплуатацию, в несколько раз снизить аварийность и обеспечить срок службы на период не менее 25 лет", – отметил директор департамента промышленных проектов "Полипластика" Максим Колесов.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Столичная компания разработала армированные трубы повышенной прочности для использования в нефтегазовой отрасли под высоким давлением, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Столичная группа компаний "Полипластик" наладила выпуск нового вида гибких полимерно-армированных (ГПА) труб c изоляцией из пенополиуретана, предназначенных для использования в нефтегазовом секторе для транспортирования нефти, воды и газа. Новинка не имеет аналогов на российском рыке и позволит заместить продукцию зарубежных компаний в важнейшей для экономики страны отрасли", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Сейчас предприятие выпускает трубы диаметром 50–150 миллиметров, которые могут выдерживать рабочее давление 40–210 бар и температуры до 80 градусов Цельсия. Трубы имеют многослойную конструкцию, а особый армирующий слой из полимерно-композиционной ленты обеспечивает повышенную стойкость при растяжении.
"Гибкие полимерно-армированные трубы – перспективная для нефтегазовой отрасли России разработка. Их применение позволяет снизить затраты более, чем на 30% по сравнению с использованием трубопроводов из углеродистой стали. Так, в случае применения ГПА-труб удается уменьшить транспортные расходы, затраты на монтаж, а также на последующую эксплуатацию, в несколько раз снизить аварийность и обеспечить срок службы на период не менее 25 лет", – отметил директор департамента промышленных проектов "Полипластика" Максим Колесов.
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