https://ria.ru/20230426/putin-1867881156.html

Путин попросил ростовского губернатора помочь переехавшим из ДНР и ЛНР

Путин попросил ростовского губернатора помочь переехавшим из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 26.04.2023

Путин попросил ростовского губернатора помочь переехавшим из ДНР и ЛНР

Федеральные власти готовы оказать помощь Ростовской области, чтобы приезжающие туда из новых регионов России могли получать и образование, и медицинскую помощь... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T15:05

2023-04-26T15:05

2023-04-26T15:05

россия

донбасс

ростовская область

владимир путин

василий голубев

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Федеральные власти готовы оказать помощь Ростовской области, чтобы приезжающие туда из новых регионов России могли получать и образование, и медицинскую помощь и заниматься спортом, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором региона Василием Голубевым. Голубев в ходе общения с главой государства рассказал о студентах, которые приезжают в область за образованием. "Вы сказали о вопросах высшей школы, но дело не только в вопросах высшей школы. Это и здравоохранение, вы сейчас упомянули о больнице в Таганроге, это вопросы, связанные с искусством, спортом, вообще с "гуманитаркой" в широком смысле этого слова. К сожалению, до сих пор на многих территориях Донбасса люди не могут полноценно заниматься всеми этими видами деятельности", - сказал президент. "Если вам нужна какая-то дополнительная помощь из федерального центра, пожалуйста, скажите об этом. Но нужно помочь людям там жить - настолько, насколько это возможно в сегодняшних условиях - полноценной все-таки жизнью, имея в виду всю эту гуманитарную сферу, включая образование, спорт, искусство, науку", - добавил Путин. Он также попросил Голубева с коллегами из Донбасса лично проработать вопросы. "Да, может быть, это будет какая-то дополнительная нагрузка. Но, я уверен, во-первых, вы с этим справитесь, а, во-вторых, если нужно, то вас готовы поддержать и из Москвы", - сказал президент.

https://ria.ru/20230426/rostov-1867859609.html

https://ria.ru/20230424/kpp-1867304772.html

россия

донбасс

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донбасс, ростовская область, владимир путин, василий голубев, общество