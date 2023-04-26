Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил ростовского губернатора помочь переехавшим из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/putin-1867881156.html
Путин попросил ростовского губернатора помочь переехавшим из ДНР и ЛНР
Путин попросил ростовского губернатора помочь переехавшим из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 26.04.2023
Путин попросил ростовского губернатора помочь переехавшим из ДНР и ЛНР
Федеральные власти готовы оказать помощь Ростовской области, чтобы приезжающие туда из новых регионов России могли получать и образование, и медицинскую помощь... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T15:05
2023-04-26T15:05
россия
донбасс
ростовская область
владимир путин
василий голубев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849066051_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_51f939147d491952627b23c64e066fc6.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Федеральные власти готовы оказать помощь Ростовской области, чтобы приезжающие туда из новых регионов России могли получать и образование, и медицинскую помощь и заниматься спортом, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором региона Василием Голубевым. Голубев в ходе общения с главой государства рассказал о студентах, которые приезжают в область за образованием. "Вы сказали о вопросах высшей школы, но дело не только в вопросах высшей школы. Это и здравоохранение, вы сейчас упомянули о больнице в Таганроге, это вопросы, связанные с искусством, спортом, вообще с "гуманитаркой" в широком смысле этого слова. К сожалению, до сих пор на многих территориях Донбасса люди не могут полноценно заниматься всеми этими видами деятельности", - сказал президент. "Если вам нужна какая-то дополнительная помощь из федерального центра, пожалуйста, скажите об этом. Но нужно помочь людям там жить - настолько, насколько это возможно в сегодняшних условиях - полноценной все-таки жизнью, имея в виду всю эту гуманитарную сферу, включая образование, спорт, искусство, науку", - добавил Путин. Он также попросил Голубева с коллегами из Донбасса лично проработать вопросы. "Да, может быть, это будет какая-то дополнительная нагрузка. Но, я уверен, во-первых, вы с этим справитесь, а, во-вторых, если нужно, то вас готовы поддержать и из Москвы", - сказал президент.
https://ria.ru/20230426/rostov-1867859609.html
https://ria.ru/20230424/kpp-1867304772.html
россия
донбасс
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849066051_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_96ada37a7b5aca56a2d553b3d4345ef0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донбасс, ростовская область, владимир путин, василий голубев, общество
Россия, Донбасс, Ростовская область, Владимир Путин, Василий Голубев, Общество
Путин попросил ростовского губернатора помочь переехавшим из ДНР и ЛНР

Путин призвал главу Ростовской области Голубева помочь переехавшим из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Федеральные власти готовы оказать помощь Ростовской области, чтобы приезжающие туда из новых регионов России могли получать и образование, и медицинскую помощь и заниматься спортом, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором региона Василием Голубевым.
Голубев в ходе общения с главой государства рассказал о студентах, которые приезжают в область за образованием.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Путин заявил о дополнительной нагрузке на Ростовскую область из-за СВО
Вчера, 14:07
"Вы сказали о вопросах высшей школы, но дело не только в вопросах высшей школы. Это и здравоохранение, вы сейчас упомянули о больнице в Таганроге, это вопросы, связанные с искусством, спортом, вообще с "гуманитаркой" в широком смысле этого слова. К сожалению, до сих пор на многих территориях Донбасса люди не могут полноценно заниматься всеми этими видами деятельности", - сказал президент.
"Если вам нужна какая-то дополнительная помощь из федерального центра, пожалуйста, скажите об этом. Но нужно помочь людям там жить - настолько, насколько это возможно в сегодняшних условиях - полноценной все-таки жизнью, имея в виду всю эту гуманитарную сферу, включая образование, спорт, искусство, науку", - добавил Путин.
Он также попросил Голубева с коллегами из Донбасса лично проработать вопросы. "Да, может быть, это будет какая-то дополнительная нагрузка. Но, я уверен, во-первых, вы с этим справитесь, а, во-вторых, если нужно, то вас готовы поддержать и из Москвы", - сказал президент.
КПП на границе ДНР и Ростовской области
Между ДНР и Ростовской областью в тестовом режиме запустили новый КПП
24 апреля, 12:18
 
РоссияДонбассРостовская областьВладимир ПутинВасилий ГолубевОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала