https://ria.ru/20230426/putin-1867881156.html
Путин попросил ростовского губернатора помочь переехавшим из ДНР и ЛНР
Путин попросил ростовского губернатора помочь переехавшим из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 26.04.2023
Путин попросил ростовского губернатора помочь переехавшим из ДНР и ЛНР
Федеральные власти готовы оказать помощь Ростовской области, чтобы приезжающие туда из новых регионов России могли получать и образование, и медицинскую помощь... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T15:05
2023-04-26T15:05
2023-04-26T15:05
россия
донбасс
ростовская область
владимир путин
василий голубев
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Федеральные власти готовы оказать помощь Ростовской области, чтобы приезжающие туда из новых регионов России могли получать и образование, и медицинскую помощь и заниматься спортом, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором региона Василием Голубевым. Голубев в ходе общения с главой государства рассказал о студентах, которые приезжают в область за образованием. "Вы сказали о вопросах высшей школы, но дело не только в вопросах высшей школы. Это и здравоохранение, вы сейчас упомянули о больнице в Таганроге, это вопросы, связанные с искусством, спортом, вообще с "гуманитаркой" в широком смысле этого слова. К сожалению, до сих пор на многих территориях Донбасса люди не могут полноценно заниматься всеми этими видами деятельности", - сказал президент. "Если вам нужна какая-то дополнительная помощь из федерального центра, пожалуйста, скажите об этом. Но нужно помочь людям там жить - настолько, насколько это возможно в сегодняшних условиях - полноценной все-таки жизнью, имея в виду всю эту гуманитарную сферу, включая образование, спорт, искусство, науку", - добавил Путин. Он также попросил Голубева с коллегами из Донбасса лично проработать вопросы. "Да, может быть, это будет какая-то дополнительная нагрузка. Но, я уверен, во-первых, вы с этим справитесь, а, во-вторых, если нужно, то вас готовы поддержать и из Москвы", - сказал президент.
https://ria.ru/20230426/rostov-1867859609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, ростовская область, владимир путин, василий голубев, общество
Россия, Донбасс, Ростовская область, Владимир Путин, Василий Голубев, Общество
Путин попросил ростовского губернатора помочь переехавшим из ДНР и ЛНР
Путин призвал главу Ростовской области Голубева помочь переехавшим из ДНР и ЛНР
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Федеральные власти готовы оказать помощь Ростовской области, чтобы приезжающие туда из новых регионов России могли получать и образование, и медицинскую помощь и заниматься спортом, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором региона Василием Голубевым.
Голубев в ходе общения с главой государства рассказал о студентах, которые приезжают в область за образованием.
Путин заявил о дополнительной нагрузке на Ростовскую область из-за СВО
"Вы сказали о вопросах высшей школы, но дело не только в вопросах высшей школы. Это и здравоохранение, вы сейчас упомянули о больнице в Таганроге
, это вопросы, связанные с искусством, спортом, вообще с "гуманитаркой" в широком смысле этого слова. К сожалению, до сих пор на многих территориях Донбасса
люди не могут полноценно заниматься всеми этими видами деятельности", - сказал президент.
"Если вам нужна какая-то дополнительная помощь из федерального центра, пожалуйста, скажите об этом. Но нужно помочь людям там жить - настолько, насколько это возможно в сегодняшних условиях - полноценной все-таки жизнью, имея в виду всю эту гуманитарную сферу, включая образование, спорт, искусство, науку", - добавил Путин.
Он также попросил Голубева с коллегами из Донбасса лично проработать вопросы. "Да, может быть, это будет какая-то дополнительная нагрузка. Но, я уверен, во-первых, вы с этим справитесь, а, во-вторых, если нужно, то вас готовы поддержать и из Москвы", - сказал президент.
Между ДНР и Ростовской областью в тестовом режиме запустили новый КПП