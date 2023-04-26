https://ria.ru/20230426/putin-1867866225.html
Путин обратил внимание на вопросы здравоохранения в Ростовской области
Путин обратил внимание на вопросы здравоохранения в Ростовской области - РИА Новости, 26.04.2023
Путин обратил внимание на вопросы здравоохранения в Ростовской области
Президент РФ Владимир Путин обратил внимание губернатора Ростовской области Василия Голубева на вопросы здравоохранения, поскольку обеспеченность врачами... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:23
2023-04-26T14:23
2023-04-26T14:26
общество
россия
ростовская область
владимир путин
василий голубев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание губернатора Ростовской области Василия Голубева на вопросы здравоохранения, поскольку обеспеченность врачами жителей региона ниже общероссийских показателей. "Есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания с Вашей стороны. Вот, смотрите, у вас на 10 тысяч жителей врачей меньше, чем во многих других субъектах Российской Федерации. Может быть, напрямую это не связано с некоторыми так называемыми социальными заболеваниями, но на них тоже нужно обратить особое внимание, нужно сконцентрироваться на преодолении тех сложностей, которые в этом смысле существуют. Это все решаемые задачи", - сказал Путин на встрече с губернатором. Глава государства отметил, что в целом ситуация в области стабильная, и экономика и хозяйство умеренно развиваются.
https://ria.ru/20230426/rostov-1867859609.html
россия
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, ростовская область, владимир путин, василий голубев
Общество, Россия, Ростовская область, Владимир Путин, Василий Голубев
Путин обратил внимание на вопросы здравоохранения в Ростовской области
Путин обратил внимание губернатора Ростовской области на вопросы здравоохранения
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание губернатора Ростовской области Василия Голубева на вопросы здравоохранения, поскольку обеспеченность врачами жителей региона ниже общероссийских показателей.
"Есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания с Вашей стороны. Вот, смотрите, у вас на 10 тысяч жителей врачей меньше, чем во многих других субъектах Российской Федерации. Может быть, напрямую это не связано с некоторыми так называемыми социальными заболеваниями, но на них тоже нужно обратить особое внимание, нужно сконцентрироваться на преодолении тех сложностей, которые в этом смысле существуют. Это все решаемые задачи", - сказал Путин на встрече с губернатором.
Глава государства отметил, что в целом ситуация в области стабильная, и экономика и хозяйство умеренно развиваются.
Путин заявил о дополнительной нагрузке на Ростовскую область из-за СВО