https://ria.ru/20230426/putin-1867866225.html

Путин обратил внимание на вопросы здравоохранения в Ростовской области

Путин обратил внимание на вопросы здравоохранения в Ростовской области - РИА Новости, 26.04.2023

Путин обратил внимание на вопросы здравоохранения в Ростовской области

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание губернатора Ростовской области Василия Голубева на вопросы здравоохранения, поскольку обеспеченность врачами... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:23

2023-04-26T14:23

2023-04-26T14:26

общество

россия

ростовская область

владимир путин

василий голубев

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание губернатора Ростовской области Василия Голубева на вопросы здравоохранения, поскольку обеспеченность врачами жителей региона ниже общероссийских показателей. "Есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания с Вашей стороны. Вот, смотрите, у вас на 10 тысяч жителей врачей меньше, чем во многих других субъектах Российской Федерации. Может быть, напрямую это не связано с некоторыми так называемыми социальными заболеваниями, но на них тоже нужно обратить особое внимание, нужно сконцентрироваться на преодолении тех сложностей, которые в этом смысле существуют. Это все решаемые задачи", - сказал Путин на встрече с губернатором. Глава государства отметил, что в целом ситуация в области стабильная, и экономика и хозяйство умеренно развиваются.

https://ria.ru/20230426/rostov-1867859609.html

россия

ростовская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

общество, россия, ростовская область, владимир путин, василий голубев