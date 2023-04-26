https://ria.ru/20230426/putin-1867813929.html
Путин приветствовал участников съезда детских омбудсменов
Путин приветствовал участников съезда детских омбудсменов - РИА Новости, 26.04.2023
Путин приветствовал участников съезда детских омбудсменов
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников XX Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребёнка в Казани и отметил неизменный настрой делегатов РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T11:39
2023-04-26T11:39
2023-04-26T11:39
общество
россия
казань
владимир путин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников XX Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребёнка в Казани и отметил неизменный настрой делегатов на предметное обсуждение актуальных, значимых для государства вопросов, связанных с обеспечением прав ребёнка, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Ваши встречи по традиции собирают на одной площадке ведущих специалистов в области защиты материнства и детства, представителей органов власти, учреждений здравоохранения и образования, общественных объединений. Отмечу неизменный настрой делегатов на предметное обсуждение актуальных, значимых для государства и граждан вопросов, связанных с обеспечением прав ребёнка, его гармоничного и всестороннего развития", - говорится в телеграмме. Президент отметил, что в этом году в центре внимания такие важные темы, как медицинская помощь и профилактика заболеваний несовершеннолетних, оставшихся без попечения родных. Путин выразил надежду на то, что обширная программа, включающая посещение профильных организаций Татарстана, знакомство с их лучшими практиками и опытом, будет способствовать эффективной работе съезда, реализации востребованных инициатив и предложений.
https://ria.ru/20230216/deti-1852440940.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, россия, казань, владимир путин
Общество, Россия, Казань, Владимир Путин
Путин приветствовал участников съезда детских омбудсменов
Путин отметил готовность детских омбудсменов предметно обсуждать вопросы прав ребенка
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников XX Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребёнка в Казани и отметил неизменный настрой делегатов на предметное обсуждение актуальных, значимых для государства вопросов, связанных с обеспечением прав ребёнка, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля
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"Ваши встречи по традиции собирают на одной площадке ведущих специалистов в области защиты материнства и детства, представителей органов власти, учреждений здравоохранения и образования, общественных объединений. Отмечу неизменный настрой делегатов на предметное обсуждение актуальных, значимых для государства и граждан вопросов, связанных с обеспечением прав ребёнка, его гармоничного и всестороннего развития", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что в этом году в центре внимания такие важные темы, как медицинская помощь и профилактика заболеваний несовершеннолетних, оставшихся без попечения родных. Путин выразил надежду на то, что обширная программа, включающая посещение профильных организаций Татарстана, знакомство с их лучшими практиками и опытом, будет способствовать эффективной работе съезда, реализации востребованных инициатив и предложений.
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