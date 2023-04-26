https://ria.ru/20230426/pozhary-1867874936.html
В Свердловской области потушили почти все пожары в населенных пунктах
В Свердловской области потушили почти все пожары в населенных пунктах - РИА Новости, 26.04.2023
В Свердловской области потушили почти все пожары в населенных пунктах
Все пожары в населенных пунктах на территории Свердловской области, кроме поселка Сосьва, ликвидированы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:46
2023-04-26T14:46
2023-04-26T14:46
происшествия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867721853_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_845ae64e0a225a3df5fc2f07b0aea26d.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Все пожары в населенных пунктах на территории Свердловской области, кроме поселка Сосьва, ликвидированы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В настоящее время локализован пожар в населенном пункте Сосьва, остальные пожары ликвидированы", - сказал собеседник агентства. По его словам, на участках, где открытый огонь потушен, идет проливка и разборка сгоревших конструкций, чтобы исключить повторное возгорание. Собеседник агентства добавил, что на месте ликвидированных пожаров уже работают дознаватели МЧС и сотрудники следственных органов. За последние сутки в результате шести крупных пожаров в Свердловской области сгорели около 180 строений. Самый крупный произошел в поселке Сосьва, утром в среду возгорание локализовано на 9 тысячах "квадратов".
https://ria.ru/20230426/rezhim-1867821785.html
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867721853_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1e10d89e0c69b0f526d1f480fca504f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Свердловской области потушили почти все пожары в населенных пунктах
В Свердловской области потушили все пожары в населенных пунктах, кроме поселка Сосьва
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Все пожары в населенных пунктах на территории Свердловской области, кроме поселка Сосьва, ликвидированы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В настоящее время локализован пожар в населенном пункте Сосьва, остальные пожары ликвидированы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на участках, где открытый огонь потушен, идет проливка и разборка сгоревших конструкций, чтобы исключить повторное возгорание.
Собеседник агентства добавил, что на месте ликвидированных пожаров уже работают дознаватели МЧС и сотрудники следственных органов.
За последние сутки в результате шести крупных пожаров в Свердловской области сгорели около 180 строений. Самый крупный произошел в поселке Сосьва, утром в среду возгорание локализовано на 9 тысячах "квадратов".
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности