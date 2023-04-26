https://ria.ru/20230426/pozhary-1867874936.html

В Свердловской области потушили почти все пожары в населенных пунктах

В Свердловской области потушили почти все пожары в населенных пунктах - РИА Новости, 26.04.2023

В Свердловской области потушили почти все пожары в населенных пунктах

Все пожары в населенных пунктах на территории Свердловской области, кроме поселка Сосьва, ликвидированы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:46

2023-04-26T14:46

2023-04-26T14:46

происшествия

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Все пожары в населенных пунктах на территории Свердловской области, кроме поселка Сосьва, ликвидированы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В настоящее время локализован пожар в населенном пункте Сосьва, остальные пожары ликвидированы", - сказал собеседник агентства. По его словам, на участках, где открытый огонь потушен, идет проливка и разборка сгоревших конструкций, чтобы исключить повторное возгорание. Собеседник агентства добавил, что на месте ликвидированных пожаров уже работают дознаватели МЧС и сотрудники следственных органов. За последние сутки в результате шести крупных пожаров в Свердловской области сгорели около 180 строений. Самый крупный произошел в поселке Сосьва, утром в среду возгорание локализовано на 9 тысячах "квадратов".

https://ria.ru/20230426/rezhim-1867821785.html

свердловская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)