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В Свердловской области потушили почти все пожары в населенных пунктах - РИА Новости, 26.04.2023
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14:46 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/pozhary-1867874936.html
В Свердловской области потушили почти все пожары в населенных пунктах
В Свердловской области потушили почти все пожары в населенных пунктах - РИА Новости, 26.04.2023
В Свердловской области потушили почти все пожары в населенных пунктах
Все пожары в населенных пунктах на территории Свердловской области, кроме поселка Сосьва, ликвидированы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:46
2023-04-26T14:46
происшествия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Все пожары в населенных пунктах на территории Свердловской области, кроме поселка Сосьва, ликвидированы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В настоящее время локализован пожар в населенном пункте Сосьва, остальные пожары ликвидированы", - сказал собеседник агентства. По его словам, на участках, где открытый огонь потушен, идет проливка и разборка сгоревших конструкций, чтобы исключить повторное возгорание. Собеседник агентства добавил, что на месте ликвидированных пожаров уже работают дознаватели МЧС и сотрудники следственных органов. За последние сутки в результате шести крупных пожаров в Свердловской области сгорели около 180 строений. Самый крупный произошел в поселке Сосьва, утром в среду возгорание локализовано на 9 тысячах "квадратов".
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свердловская область
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происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Свердловской области потушили почти все пожары в населенных пунктах

В Свердловской области потушили все пожары в населенных пунктах, кроме поселка Сосьва

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиПожар в поселке Сосьва Свердловской области
Пожар в поселке Сосьва Свердловской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Пожар в поселке Сосьва Свердловской области
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Все пожары в населенных пунктах на территории Свердловской области, кроме поселка Сосьва, ликвидированы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В настоящее время локализован пожар в населенном пункте Сосьва, остальные пожары ликвидированы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на участках, где открытый огонь потушен, идет проливка и разборка сгоревших конструкций, чтобы исключить повторное возгорание.
Собеседник агентства добавил, что на месте ликвидированных пожаров уже работают дознаватели МЧС и сотрудники следственных органов.
За последние сутки в результате шести крупных пожаров в Свердловской области сгорели около 180 строений. Самый крупный произошел в поселке Сосьва, утром в среду возгорание локализовано на 9 тысячах "квадратов".
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ПроисшествияСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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