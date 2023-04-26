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В России за сутки потушили сто природных пожаров - РИА Новости, 26.04.2023
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12:12 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/pozhary-1867824321.html
В России за сутки потушили сто природных пожаров
В России за сутки потушили сто природных пожаров - РИА Новости, 26.04.2023
В России за сутки потушили сто природных пожаров
В России за сутки потушили 100 природных пожаров на площади 4743 гектара, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T12:12
2023-04-26T12:12
происшествия
россия
приморский край
костромская область
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В России за сутки потушили 100 природных пожаров на площади 4743 гектара, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки… в 23 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 100 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 4743 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 26 апреля в 16 регионах России действовали 37 лесных пожаров на площади 4970 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь зафиксирована в Приморском крае - там действует один пожар на площади 3000 гектаров. Пожароопасный сезон открыт в 77 субъектах РФ, особый противопожарный режим установлен в 44 регионах, режим ЧС введен в двух субъектах (Дальнегорский муниципальный район Приморского края, Парфеньевский муниципальный округ Костромской области).
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россия
приморский край
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происшествия, россия, приморский край, костромская область
Происшествия, Россия, Приморский край, Костромская область
В России за сутки потушили сто природных пожаров

Авиалесохрана: в России за сутки потушили сто природных пожаров на площади 4743 гектара

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Пожар в лесном массиве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В России за сутки потушили 100 природных пожаров на площади 4743 гектара, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки… в 23 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 100 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 4743 гектара", - говорится в сообщении.
К полуночи 26 апреля в 16 регионах России действовали 37 лесных пожаров на площади 4970 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь зафиксирована в Приморском крае - там действует один пожар на площади 3000 гектаров.
Пожароопасный сезон открыт в 77 субъектах РФ, особый противопожарный режим установлен в 44 регионах, режим ЧС введен в двух субъектах (Дальнегорский муниципальный район Приморского края, Парфеньевский муниципальный округ Костромской области).
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