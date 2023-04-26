https://ria.ru/20230426/pozhary-1867824321.html

В России за сутки потушили сто природных пожаров

В России за сутки потушили сто природных пожаров - РИА Новости, 26.04.2023

В России за сутки потушили сто природных пожаров

В России за сутки потушили 100 природных пожаров на площади 4743 гектара, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T12:12

2023-04-26T12:12

2023-04-26T12:12

происшествия

россия

приморский край

костромская область

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В России за сутки потушили 100 природных пожаров на площади 4743 гектара, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки… в 23 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 100 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 4743 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 26 апреля в 16 регионах России действовали 37 лесных пожаров на площади 4970 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь зафиксирована в Приморском крае - там действует один пожар на площади 3000 гектаров. Пожароопасный сезон открыт в 77 субъектах РФ, особый противопожарный режим установлен в 44 регионах, режим ЧС введен в двух субъектах (Дальнегорский муниципальный район Приморского края, Парфеньевский муниципальный округ Костромской области).

https://ria.ru/20230426/rezhim-1867821785.html

россия

приморский край

костромская область

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происшествия, россия, приморский край, костромская область