https://ria.ru/20230426/pozhar-1867868080.html

В Сосьве сотрудники тюремной больницы спасли от пожара служебных собак

В Сосьве сотрудники тюремной больницы спасли от пожара служебных собак - РИА Новости, 26.04.2023

В Сосьве сотрудники тюремной больницы спасли от пожара служебных собак

Сотрудники лечебно-исправительного учреждения в Сосьве Свердловской области, где огнем уничтожены около 120 домов, спасли 15 служебных собак, сообщили РИА... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:27

2023-04-26T14:27

2023-04-26T14:27

происшествия

свердловская область

валерий горелых

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Сотрудники лечебно-исправительного учреждения в Сосьве Свердловской области, где огнем уничтожены около 120 домов, спасли 15 служебных собак, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУФСИН. Ранее пресс-служба ФСИН сообщала, что огнем фактически уничтожено лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) №23, своих домов лишились и многие сотрудники исправительного учреждения, проживающие в поселке. "Спасенные кинологами при сосьвинской колонии ЛИУ №23 семь служебных собак теперь живут в ИК-8 поселка Гари, еще восемь разобрали сотрудники ИК-8 и ЛИУ-23. Собаки содержались в питомнике при ЛИУ. При пожаре их вывезли сотрудники колонии", - сказал собеседник агентства. Пожар в поселке Сосьва возник днем во вторник. Утром в среду возгорание локализовано на 9 тысячах "квадратов". Погиб один человек. В поселке введен режим ЧС. СК возбудил два уголовных дела - о халатности должностных лиц и причинении смерти человеку, тело которого нашли в ходе тушения. По словам главы Сосьвинского городского округа Геннадия Макарова, в негодность после пожара пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. По данным руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, причиной пожара могли стать тлевшие опилки на территории местного лесоперерабатывающего предприятия.

https://ria.ru/20230426/sosva-1867849049.html

https://ria.ru/20230426/pozhar-1867837705.html

свердловская область

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, свердловская область, валерий горелых, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф)