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В Сосьве сотрудники тюремной больницы спасли от пожара служебных собак - РИА Новости, 26.04.2023
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14:27 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/pozhar-1867868080.html
В Сосьве сотрудники тюремной больницы спасли от пожара служебных собак
В Сосьве сотрудники тюремной больницы спасли от пожара служебных собак - РИА Новости, 26.04.2023
В Сосьве сотрудники тюремной больницы спасли от пожара служебных собак
Сотрудники лечебно-исправительного учреждения в Сосьве Свердловской области, где огнем уничтожены около 120 домов, спасли 15 служебных собак, сообщили РИА... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:27
2023-04-26T14:27
происшествия
свердловская область
валерий горелых
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Сотрудники лечебно-исправительного учреждения в Сосьве Свердловской области, где огнем уничтожены около 120 домов, спасли 15 служебных собак, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУФСИН. Ранее пресс-служба ФСИН сообщала, что огнем фактически уничтожено лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) №23, своих домов лишились и многие сотрудники исправительного учреждения, проживающие в поселке. "Спасенные кинологами при сосьвинской колонии ЛИУ №23 семь служебных собак теперь живут в ИК-8 поселка Гари, еще восемь разобрали сотрудники ИК-8 и ЛИУ-23. Собаки содержались в питомнике при ЛИУ. При пожаре их вывезли сотрудники колонии", - сказал собеседник агентства. Пожар в поселке Сосьва возник днем во вторник. Утром в среду возгорание локализовано на 9 тысячах "квадратов". Погиб один человек. В поселке введен режим ЧС. СК возбудил два уголовных дела - о халатности должностных лиц и причинении смерти человеку, тело которого нашли в ходе тушения. По словам главы Сосьвинского городского округа Геннадия Макарова, в негодность после пожара пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. По данным руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, причиной пожара могли стать тлевшие опилки на территории местного лесоперерабатывающего предприятия.
https://ria.ru/20230426/sosva-1867849049.html
https://ria.ru/20230426/pozhar-1867837705.html
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происшествия, свердловская область, валерий горелых, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Валерий Горелых, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Сосьве сотрудники тюремной больницы спасли от пожара служебных собак

В Сосьве сотрудники тюремной больницы спасли 15 служебных собак от пожара

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСлужебная собака
Служебная собака - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Служебная собака. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Сотрудники лечебно-исправительного учреждения в Сосьве Свердловской области, где огнем уничтожены около 120 домов, спасли 15 служебных собак, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУФСИН.
Ранее пресс-служба ФСИН сообщала, что огнем фактически уничтожено лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) №23, своих домов лишились и многие сотрудники исправительного учреждения, проживающие в поселке.
Пожар в поселке Сосьва Свердловской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
В Кремле прокомментировали пожар в свердловском поселке Сосьва
Вчера, 13:37
"Спасенные кинологами при сосьвинской колонии ЛИУ №23 семь служебных собак теперь живут в ИК-8 поселка Гари, еще восемь разобрали сотрудники ИК-8 и ЛИУ-23. Собаки содержались в питомнике при ЛИУ. При пожаре их вывезли сотрудники колонии", - сказал собеседник агентства.
Пожар в поселке Сосьва возник днем во вторник. Утром в среду возгорание локализовано на 9 тысячах "квадратов". Погиб один человек. В поселке введен режим ЧС. СК возбудил два уголовных дела - о халатности должностных лиц и причинении смерти человеку, тело которого нашли в ходе тушения.
По словам главы Сосьвинского городского округа Геннадия Макарова, в негодность после пожара пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. По данным руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, причиной пожара могли стать тлевшие опилки на территории местного лесоперерабатывающего предприятия.
Пожар в поселке Сосьва Свердловской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
В МВД назвали возможную причину крупного пожара в свердловской Сосьве
Вчера, 12:57
 
ПроисшествияСвердловская областьВалерий ГорелыхФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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