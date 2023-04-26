https://ria.ru/20230426/pozhar-1867855746.html

В Тюмени загорелась кровля жилого дома

В Тюмени загорелась кровля жилого дома - РИА Новости, 26.04.2023

В Тюмени загорелась кровля жилого дома

Кровля жилого дома загорелась на площади порядка 900 квадратных метров в Тюмени, из горящего здания эвакуировали почти 40 человек, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T13:54

2023-04-26T13:54

2023-04-26T13:59

происшествия

тюмень

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Кровля жилого дома загорелась на площади порядка 900 квадратных метров в Тюмени, из горящего здания эвакуировали почти 40 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. По его словам, предварительная площадь пожара составляет 900 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 38 человек, еще восемь спасли. К тушению пожара привлечены 89 человек и 29 единиц техники."В 13.45 мск пожар локализован на площади 960 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что борьбу с огнем ведут 109 человек и свыше 30 единиц техники.

https://ria.ru/20230426/sosva-1867849049.html

тюмень

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, тюмень, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)