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В Тюмени загорелась кровля жилого дома - РИА Новости, 26.04.2023
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13:54 26.04.2023 (обновлено: 13:59 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/pozhar-1867855746.html
В Тюмени загорелась кровля жилого дома
В Тюмени загорелась кровля жилого дома - РИА Новости, 26.04.2023
В Тюмени загорелась кровля жилого дома
Кровля жилого дома загорелась на площади порядка 900 квадратных метров в Тюмени, из горящего здания эвакуировали почти 40 человек, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:54
2023-04-26T13:59
происшествия
тюмень
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Кровля жилого дома загорелась на площади порядка 900 квадратных метров в Тюмени, из горящего здания эвакуировали почти 40 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. По его словам, предварительная площадь пожара составляет 900 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 38 человек, еще восемь спасли. К тушению пожара привлечены 89 человек и 29 единиц техники."В 13.45 мск пожар локализован на площади 960 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что борьбу с огнем ведут 109 человек и свыше 30 единиц техники.
https://ria.ru/20230426/sosva-1867849049.html
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происшествия, тюмень, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тюмень, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тюмени загорелась кровля жилого дома

В Тюмени загорелась кровля жилого дома на площади около 900 квадратных метров

© РИА Новости / Алексей СухоруковРаботник пожарной охраны
Работник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работник пожарной охраны. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Кровля жилого дома загорелась на площади порядка 900 квадратных метров в Тюмени, из горящего здания эвакуировали почти 40 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
«
"Поступило сообщение, что огонь с балкона верхнего этажа перекинулся на кровлю жилого дома на улице Воровского", - сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительная площадь пожара составляет 900 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 38 человек, еще восемь спасли. К тушению пожара привлечены 89 человек и 29 единиц техники.
"В 13.45 мск пожар локализован на площади 960 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что борьбу с огнем ведут 109 человек и свыше 30 единиц техники.
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ПроисшествияТюменьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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