https://ria.ru/20230426/pozhar-1867841117.html

Пожар в поселке Таежный в Свердловской области потушили

Пожар в поселке Таежный в Свердловской области потушили - РИА Новости, 26.04.2023

Пожар в поселке Таежный в Свердловской области потушили

Крупный пожар в поселке Таежный Свердловской области удалось потушить на площади 2,7 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T13:09

2023-04-26T13:09

2023-04-26T13:11

происшествия

свердловская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Крупный пожар в поселке Таежный Свердловской области удалось потушить на площади 2,7 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар в поселке Таежный ликвидирован на площади 2700 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230426/pozhar-1867837705.html

свердловская область

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)