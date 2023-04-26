https://ria.ru/20230426/pozhar-1867841117.html
Пожар в поселке Таежный в Свердловской области потушили
Пожар в поселке Таежный в Свердловской области потушили - РИА Новости, 26.04.2023
Пожар в поселке Таежный в Свердловской области потушили
Крупный пожар в поселке Таежный Свердловской области удалось потушить на площади 2,7 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:09
2023-04-26T13:09
2023-04-26T13:11
происшествия
свердловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867545295_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_18d1d4d1836f154659f65b539b84042a.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Крупный пожар в поселке Таежный Свердловской области удалось потушить на площади 2,7 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар в поселке Таежный ликвидирован на площади 2700 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230426/pozhar-1867837705.html
свердловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867545295_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_63ce99d56af37f3dce6fb0a914eeccc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в поселке Таежный в Свердловской области потушили
Пожар в поселке Таежный в Свердловской области потушили на площади 2,7 тысячи квадратов