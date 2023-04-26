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Пожар в поселке Таежный в Свердловской области потушили - РИА Новости, 26.04.2023
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13:09 26.04.2023 (обновлено: 13:11 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/pozhar-1867841117.html
Пожар в поселке Таежный в Свердловской области потушили
Пожар в поселке Таежный в Свердловской области потушили - РИА Новости, 26.04.2023
Пожар в поселке Таежный в Свердловской области потушили
Крупный пожар в поселке Таежный Свердловской области удалось потушить на площади 2,7 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:09
2023-04-26T13:11
происшествия
свердловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Крупный пожар в поселке Таежный Свердловской области удалось потушить на площади 2,7 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар в поселке Таежный ликвидирован на площади 2700 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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свердловская область
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Варвара Скокшина
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происшествия, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в поселке Таежный в Свердловской области потушили

Пожар в поселке Таежный в Свердловской области потушили на площади 2,7 тысячи квадратов

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПожарные машины МЧС
Пожарные машины МЧС - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Пожарные машины МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Крупный пожар в поселке Таежный Свердловской области удалось потушить на площади 2,7 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар в поселке Таежный ликвидирован на площади 2700 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Пожар в поселке Сосьва Свердловской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
В МВД назвали возможную причину крупного пожара в свердловской Сосьве
Вчера, 12:57
 
ПроисшествияСвердловская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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