https://ria.ru/20230426/pozhar-1867776628.html

На станции в свердловской Сосьве сгорели вагоны с лесоматериалами

На станции в свердловской Сосьве сгорели вагоны с лесоматериалами - РИА Новости, 26.04.2023

На станции в свердловской Сосьве сгорели вагоны с лесоматериалами

Вагоны с лесоматериалами сгорели на станции Сосьва в Свердловской области, частично пострадала инфраструктура РЖД, сообщает Уральская транспортная прокуратура. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T09:08

2023-04-26T09:08

2023-04-26T09:28

происшествия

свердловская область

ржд

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Вагоны с лесоматериалами сгорели на станции Сосьва в Свердловской области, частично пострадала инфраструктура РЖД, сообщает Уральская транспортная прокуратура. Ранее МЧС информировало, что около 180 строений сгорели за последние сутки в результате шести крупных пожаров в Свердловской области. По данным ведомства, в поселке Сосьва огонь повредил 92 строения, огонь локализован на площади 9 тысяч квадратных метров. "На станции Сосьва произошло возгорание вагонов с грузом лесоматериалов. На место выехал Серовский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Установлено, что на станционных и подъездных путях сгорели вагоны с лесоматериалом", - говорится в сообщении. Уточняется, что частично пострадала инфраструктура РЖД. Возгорание пришло с поселка Сосьва, добавили в ведомстве."В Сосьвинском городском округе, где пожаром уничтожено наибольшее количество жилых домов и пострадало имущество местного учреждения системы ФСИН, территориальным следственным отделом СК России возбуждены два уголовных дела. Одно из них по статье 293 УК РФ – по факту возможной халатности со стороны должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности населённого пункта в наступивший пожароопасный период. Второе уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ – по факту причинения смерти по неосторожности гражданину, тело которого обнаружено в ходе тушения пожара в одном из уничтоженных огнём домов", - сообщает региональное управление СК РФ.Также проводятся процессуальные проверки в других пострадавших от пожара муниципалитетах, добавили в ведомстве.Накануне пресс-служба ГУФСИН по региону сообщила, что около 250 осужденных эвакуированы из лечебно-исправительного учреждения №23 в Сосьве.

https://ria.ru/20230426/pozhary-1867775036.html

https://ria.ru/20230426/pozhary-1867770368.html

свердловская область

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, свердловская область, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)