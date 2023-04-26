На станции в свердловской Сосьве сгорели вагоны с лесоматериалами
На станции в Сосьве сгорели вагоны с лесоматериалами, пострадала инфраструктура РЖД
Тушение пожара. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Вагоны с лесоматериалами сгорели на станции Сосьва в Свердловской области, частично пострадала инфраструктура РЖД, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Ранее МЧС информировало, что около 180 строений сгорели за последние сутки в результате шести крупных пожаров в Свердловской области. По данным ведомства, в поселке Сосьва огонь повредил 92 строения, огонь локализован на площади 9 тысяч квадратных метров.
"На станции Сосьва произошло возгорание вагонов с грузом лесоматериалов. На место выехал Серовский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Установлено, что на станционных и подъездных путях сгорели вагоны с лесоматериалом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что частично пострадала инфраструктура РЖД. Возгорание пришло с поселка Сосьва, добавили в ведомстве.
"В Сосьвинском городском округе, где пожаром уничтожено наибольшее количество жилых домов и пострадало имущество местного учреждения системы ФСИН, территориальным следственным отделом СК России возбуждены два уголовных дела. Одно из них по статье 293 УК РФ – по факту возможной халатности со стороны должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности населённого пункта в наступивший пожароопасный период. Второе уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ – по факту причинения смерти по неосторожности гражданину, тело которого обнаружено в ходе тушения пожара в одном из уничтоженных огнём домов", - сообщает региональное управление СК РФ.
Также проводятся процессуальные проверки в других пострадавших от пожара муниципалитетах, добавили в ведомстве.
Накануне пресс-служба ГУФСИН по региону сообщила, что около 250 осужденных эвакуированы из лечебно-исправительного учреждения №23 в Сосьве.