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На станции в свердловской Сосьве сгорели вагоны с лесоматериалами - РИА Новости, 26.04.2023
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09:08 26.04.2023 (обновлено: 09:28 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/pozhar-1867776628.html
На станции в свердловской Сосьве сгорели вагоны с лесоматериалами
На станции в свердловской Сосьве сгорели вагоны с лесоматериалами - РИА Новости, 26.04.2023
На станции в свердловской Сосьве сгорели вагоны с лесоматериалами
Вагоны с лесоматериалами сгорели на станции Сосьва в Свердловской области, частично пострадала инфраструктура РЖД, сообщает Уральская транспортная прокуратура. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T09:08
2023-04-26T09:28
происшествия
свердловская область
ржд
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Вагоны с лесоматериалами сгорели на станции Сосьва в Свердловской области, частично пострадала инфраструктура РЖД, сообщает Уральская транспортная прокуратура. Ранее МЧС информировало, что около 180 строений сгорели за последние сутки в результате шести крупных пожаров в Свердловской области. По данным ведомства, в поселке Сосьва огонь повредил 92 строения, огонь локализован на площади 9 тысяч квадратных метров. "На станции Сосьва произошло возгорание вагонов с грузом лесоматериалов. На место выехал Серовский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Установлено, что на станционных и подъездных путях сгорели вагоны с лесоматериалом", - говорится в сообщении. Уточняется, что частично пострадала инфраструктура РЖД. Возгорание пришло с поселка Сосьва, добавили в ведомстве."В Сосьвинском городском округе, где пожаром уничтожено наибольшее количество жилых домов и пострадало имущество местного учреждения системы ФСИН, территориальным следственным отделом СК России возбуждены два уголовных дела. Одно из них по статье 293 УК РФ – по факту возможной халатности со стороны должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности населённого пункта в наступивший пожароопасный период. Второе уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ – по факту причинения смерти по неосторожности гражданину, тело которого обнаружено в ходе тушения пожара в одном из уничтоженных огнём домов", - сообщает региональное управление СК РФ.Также проводятся процессуальные проверки в других пострадавших от пожара муниципалитетах, добавили в ведомстве.Накануне пресс-служба ГУФСИН по региону сообщила, что около 250 осужденных эвакуированы из лечебно-исправительного учреждения №23 в Сосьве.
https://ria.ru/20230426/pozhary-1867775036.html
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свердловская область
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происшествия, свердловская область, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, РЖД, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На станции в свердловской Сосьве сгорели вагоны с лесоматериалами

На станции в Сосьве сгорели вагоны с лесоматериалами, пострадала инфраструктура РЖД

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Тушение пожара. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Вагоны с лесоматериалами сгорели на станции Сосьва в Свердловской области, частично пострадала инфраструктура РЖД, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Ранее МЧС информировало, что около 180 строений сгорели за последние сутки в результате шести крупных пожаров в Свердловской области. По данным ведомства, в поселке Сосьва огонь повредил 92 строения, огонь локализован на площади 9 тысяч квадратных метров.
"На станции Сосьва произошло возгорание вагонов с грузом лесоматериалов. На место выехал Серовский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Установлено, что на станционных и подъездных путях сгорели вагоны с лесоматериалом", - говорится в сообщении.
Илья Денисов - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Замглавы МЧС Денисов прибыл в Свердловскую область, где бушуют пожары
08:53
Уточняется, что частично пострадала инфраструктура РЖД. Возгорание пришло с поселка Сосьва, добавили в ведомстве.
"В Сосьвинском городском округе, где пожаром уничтожено наибольшее количество жилых домов и пострадало имущество местного учреждения системы ФСИН, территориальным следственным отделом СК России возбуждены два уголовных дела. Одно из них по статье 293 УК РФ – по факту возможной халатности со стороны должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности населённого пункта в наступивший пожароопасный период. Второе уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ – по факту причинения смерти по неосторожности гражданину, тело которого обнаружено в ходе тушения пожара в одном из уничтоженных огнём домов", - сообщает региональное управление СК РФ.
Также проводятся процессуальные проверки в других пострадавших от пожара муниципалитетах, добавили в ведомстве.
Накануне пресс-служба ГУФСИН по региону сообщила, что около 250 осужденных эвакуированы из лечебно-исправительного учреждения №23 в Сосьве.
Пожар в поселке Сосьва Свердловской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
В Свердловской области за сутки сгорели почти 180 строений
08:10
 
ПроисшествияСвердловская областьРЖДМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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