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В свердловском поселке локализовали пожар, повредивший 92 строения - РИА Новости, 26.04.2023
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07:01 26.04.2023 (обновлено: 07:25 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/pozhar-1867765821.html
В свердловском поселке локализовали пожар, повредивший 92 строения
В свердловском поселке локализовали пожар, повредивший 92 строения - РИА Новости, 26.04.2023
В свердловском поселке локализовали пожар, повредивший 92 строения
Пожар в поселке Сосьва Свердловской области, где огонь повредил 92 строения, локализован на площади девять тысяч квадратных метров, от огня спасены около 1,2... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T07:01
2023-04-26T07:25
происшествия
россия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пожар в поселке Сосьва Свердловской области, где огонь повредил 92 строения, локализован на площади девять тысяч квадратных метров, от огня спасены около 1,2 тысячи домов, сообщает МЧС России. Распространению огня способствуют большое количество сухой растительности, порывы ветра 20 метров в секунду, а также дальнее расположение от водоемов. Для подачи воды к месту тушения проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью два километра. Пожар в Сосьве начался во вторник. Огонь повредил 92 строения, погиб один человек. В поселке введен режим ЧС. По данным региональных властей, в среду пожары произошли минимум в пяти муниципалитетах. СК устанавливает обстоятельства возникновения этих возгораний и даст правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц.
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россия
свердловская область
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происшествия, россия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В свердловском поселке локализовали пожар, повредивший 92 строения

В свердловском поселке Сосьва локализовали пожар на девяти тысячах квадратных метров

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС совместно с подразделениями пожарных и спасателей во время тушения пожара
Сотрудники МЧС совместно с подразделениями пожарных и спасателей во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудники МЧС совместно с подразделениями пожарных и спасателей во время тушения пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пожар в поселке Сосьва Свердловской области, где огонь повредил 92 строения, локализован на площади девять тысяч квадратных метров, от огня спасены около 1,2 тысячи домов, сообщает МЧС России.
«
"Пожар в поселке Сосьва локализован на площади девять тысяч квадратных метров. Сотрудники МЧС России отстояли от огня порядка 1200 домов", - говорится в сообщении в телеграм-канале МЧС.
Распространению огня способствуют большое количество сухой растительности, порывы ветра 20 метров в секунду, а также дальнее расположение от водоемов. Для подачи воды к месту тушения проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью два километра.
Пожар в Сосьве начался во вторник. Огонь повредил 92 строения, погиб один человек. В поселке введен режим ЧС.
По данным региональных властей, в среду пожары произошли минимум в пяти муниципалитетах. СК устанавливает обстоятельства возникновения этих возгораний и даст правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц.
Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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ПроисшествияРоссияСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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