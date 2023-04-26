https://ria.ru/20230426/pozhar-1867765821.html
В свердловском поселке локализовали пожар, повредивший 92 строения
В свердловском поселке локализовали пожар, повредивший 92 строения - РИА Новости, 26.04.2023
В свердловском поселке локализовали пожар, повредивший 92 строения
Пожар в поселке Сосьва Свердловской области, где огонь повредил 92 строения, локализован на площади девять тысяч квадратных метров, от огня спасены около 1,2... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T07:01
2023-04-26T07:01
2023-04-26T07:25
происшествия
россия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пожар в поселке Сосьва Свердловской области, где огонь повредил 92 строения, локализован на площади девять тысяч квадратных метров, от огня спасены около 1,2 тысячи домов, сообщает МЧС России. Распространению огня способствуют большое количество сухой растительности, порывы ветра 20 метров в секунду, а также дальнее расположение от водоемов. Для подачи воды к месту тушения проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью два километра. Пожар в Сосьве начался во вторник. Огонь повредил 92 строения, погиб один человек. В поселке введен режим ЧС. По данным региональных властей, в среду пожары произошли минимум в пяти муниципалитетах. СК устанавливает обстоятельства возникновения этих возгораний и даст правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц.
https://ria.ru/20230426/pozhar-1867761116.html
россия
свердловская область
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происшествия, россия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В свердловском поселке локализовали пожар, повредивший 92 строения
В свердловском поселке Сосьва локализовали пожар на девяти тысячах квадратных метров