https://ria.ru/20230426/pozhar-1867762522.html

СМИ: в результате пожара на японской птицеферме погибли около 150 тысяч кур

СМИ: в результате пожара на японской птицеферме погибли около 150 тысяч кур - РИА Новости, 26.04.2023

СМИ: в результате пожара на японской птицеферме погибли около 150 тысяч кур

Пожар произошел на птицефабрике в японской префектуре Ибараки, погибли, предположительно, около 150 тысяч кур, передает телеканал NHK. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T05:28

2023-04-26T05:28

2023-04-26T05:28

ибараки

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598346970_0:254:3020:1953_1920x0_80_0_0_cf436ee9fa31fba272501c64aa644fda.jpg

ТОКИО, 26 апр - РИА Новости. Пожар произошел на птицефабрике в японской префектуре Ибараки, погибли, предположительно, около 150 тысяч кур, передает телеканал NHK. Возгорание было зафиксировано около 3.00 по японскому времени (21.00 вторника мск) на ферме в городе Омитама. В результате пожара полностью выгорел один из девяти курятников, находящихся на ферме, где содержались около 150 тысяч кур-несушек. По предварительным данным, все птицы погибли. Причина пожара устанавливается.

https://ria.ru/20230407/klintukh-1863767500.html

ибараки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ибараки, в мире