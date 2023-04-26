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СМИ: в результате пожара на японской птицеферме погибли около 150 тысяч кур - РИА Новости, 26.04.2023
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05:28 26.04.2023
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СМИ: в результате пожара на японской птицеферме погибли около 150 тысяч кур
СМИ: в результате пожара на японской птицеферме погибли около 150 тысяч кур - РИА Новости, 26.04.2023
СМИ: в результате пожара на японской птицеферме погибли около 150 тысяч кур
Пожар произошел на птицефабрике в японской префектуре Ибараки, погибли, предположительно, около 150 тысяч кур, передает телеканал NHK. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T05:28
2023-04-26T05:28
ибараки
в мире
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ТОКИО, 26 апр - РИА Новости. Пожар произошел на птицефабрике в японской префектуре Ибараки, погибли, предположительно, около 150 тысяч кур, передает телеканал NHK. Возгорание было зафиксировано около 3.00 по японскому времени (21.00 вторника мск) на ферме в городе Омитама. В результате пожара полностью выгорел один из девяти курятников, находящихся на ферме, где содержались около 150 тысяч кур-несушек. По предварительным данным, все птицы погибли. Причина пожара устанавливается.
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ибараки, в мире
Ибараки, В мире
СМИ: в результате пожара на японской птицеферме погибли около 150 тысяч кур

NHK: при пожаре на птицеферме в японской префектуре Ибараки погибли около 150 тысяч кур

© РИА Новости / Наталья Горшкова | Перейти в медиабанкМолодые курицы в корпусе для выращивания молодняка
Молодые курицы в корпусе для выращивания молодняка - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Наталья Горшкова
Перейти в медиабанк
Молодые курицы в корпусе для выращивания молодняка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 26 апр - РИА Новости. Пожар произошел на птицефабрике в японской префектуре Ибараки, погибли, предположительно, около 150 тысяч кур, передает телеканал NHK.
Возгорание было зафиксировано около 3.00 по японскому времени (21.00 вторника мск) на ферме в городе Омитама. В результате пожара полностью выгорел один из девяти курятников, находящихся на ферме, где содержались около 150 тысяч кур-несушек.
По предварительным данным, все птицы погибли.
Причина пожара устанавливается.
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