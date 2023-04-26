https://ria.ru/20230426/pozhar-1867762522.html
СМИ: в результате пожара на японской птицеферме погибли около 150 тысяч кур
СМИ: в результате пожара на японской птицеферме погибли около 150 тысяч кур - РИА Новости, 26.04.2023
СМИ: в результате пожара на японской птицеферме погибли около 150 тысяч кур
Пожар произошел на птицефабрике в японской префектуре Ибараки, погибли, предположительно, около 150 тысяч кур, передает телеканал NHK. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T05:28
2023-04-26T05:28
2023-04-26T05:28
ибараки
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598346970_0:254:3020:1953_1920x0_80_0_0_cf436ee9fa31fba272501c64aa644fda.jpg
ТОКИО, 26 апр - РИА Новости. Пожар произошел на птицефабрике в японской префектуре Ибараки, погибли, предположительно, около 150 тысяч кур, передает телеканал NHK. Возгорание было зафиксировано около 3.00 по японскому времени (21.00 вторника мск) на ферме в городе Омитама. В результате пожара полностью выгорел один из девяти курятников, находящихся на ферме, где содержались около 150 тысяч кур-несушек. По предварительным данным, все птицы погибли. Причина пожара устанавливается.
https://ria.ru/20230407/klintukh-1863767500.html
ибараки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598346970_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_0e95cdc356c14c679f2769075c7f5b3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ибараки, в мире
СМИ: в результате пожара на японской птицеферме погибли около 150 тысяч кур
NHK: при пожаре на птицеферме в японской префектуре Ибараки погибли около 150 тысяч кур