Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии за сутки ликвидировали лесные пожары на площади 450 гектаров - РИА Новости, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:50 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/pozhar-1867761116.html
В Бурятии за сутки ликвидировали лесные пожары на площади 450 гектаров
В Бурятии за сутки ликвидировали лесные пожары на площади 450 гектаров - РИА Новости, 26.04.2023
В Бурятии за сутки ликвидировали лесные пожары на площади 450 гектаров
Три лесных пожара в Баунтовском, Муйском районах и на территории Улан-Удэнского военного лесничества ликвидированы за прошлый сутки в Бурятии на общей площади... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T04:50
2023-04-26T04:50
муйский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862581397_0:331:2959:1995_1920x0_80_0_0_67adc563ef4a9fc8b784c52764d22ee2.jpg
УЛАН-УДЭ, 26 апр – РИА Новости. Три лесных пожара в Баунтовском, Муйском районах и на территории Улан-Удэнского военного лесничества ликвидированы за прошлый сутки в Бурятии на общей площади почти 450 гектаров, сообщает в среду республиканское агентство лесного хозяйства. Отмечается, что все пожары возникли в результате неосторожного обращения с огнем. По данным ведомства, на утро 26 апреля новых возгораний в лесах республики нет. На тушении работали 115 сотрудников лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Было задействовано 19 единиц лесопожарной техники. В ведомстве напомнили, что в республике с 4 апреля действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа от 40 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230425/pozhar-1867668135.html
муйский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862581397_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_ca0771b18e3d43111315d1ab50d9e290.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
муйский район, происшествия
Муйский район, Происшествия
В Бурятии за сутки ликвидировали лесные пожары на площади 450 гектаров

В Бурятии за сутки ликвидировали три лесных пожара на общей площади почти 450 гектаров

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС во время тушения лесного пожара
Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 26 апр – РИА Новости. Три лесных пожара в Баунтовском, Муйском районах и на территории Улан-Удэнского военного лесничества ликвидированы за прошлый сутки в Бурятии на общей площади почти 450 гектаров, сообщает в среду республиканское агентство лесного хозяйства.
«
"За прошедшие сутки проводились работы по тушению трех лесных пожаров в Баунтовском и Муйском районах, а также на территории Улан-Удэнского военного лесничества… Общая площадь, пройденная огнем, составила 445 гектаров, из которых 65 гектаров - нелесная площадь. Все возгорания ликвидированы", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что все пожары возникли в результате неосторожного обращения с огнем.
По данным ведомства, на утро 26 апреля новых возгораний в лесах республики нет. На тушении работали 115 сотрудников лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Было задействовано 19 единиц лесопожарной техники.
В ведомстве напомнили, что в республике с 4 апреля действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа от 40 тысяч рублей.
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
В Пермском крае произошел пожар площадью семь гектаров вблизи пилорамы
Вчера, 17:16
 
Муйский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала