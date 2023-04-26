https://ria.ru/20230426/pozhar-1867761116.html

В Бурятии за сутки ликвидировали лесные пожары на площади 450 гектаров

В Бурятии за сутки ликвидировали лесные пожары на площади 450 гектаров - РИА Новости, 26.04.2023

В Бурятии за сутки ликвидировали лесные пожары на площади 450 гектаров

Три лесных пожара в Баунтовском, Муйском районах и на территории Улан-Удэнского военного лесничества ликвидированы за прошлый сутки в Бурятии на общей площади... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T04:50

2023-04-26T04:50

2023-04-26T04:50

муйский район

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 26 апр – РИА Новости. Три лесных пожара в Баунтовском, Муйском районах и на территории Улан-Удэнского военного лесничества ликвидированы за прошлый сутки в Бурятии на общей площади почти 450 гектаров, сообщает в среду республиканское агентство лесного хозяйства. Отмечается, что все пожары возникли в результате неосторожного обращения с огнем. По данным ведомства, на утро 26 апреля новых возгораний в лесах республики нет. На тушении работали 115 сотрудников лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Было задействовано 19 единиц лесопожарной техники. В ведомстве напомнили, что в республике с 4 апреля действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа от 40 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230425/pozhar-1867668135.html

муйский район

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муйский район, происшествия