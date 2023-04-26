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При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 26.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:01 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/postradavshaya-1867971592.html
При обстреле Донецка пострадала женщина
При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 26.04.2023
При обстреле Донецка пострадала женщина
Женщина получила ранения при обстреле поселка Лидиевка в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T19:01
2023-04-26T19:01
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Женщина получила ранения при обстреле поселка Лидиевка в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Сообщается, что пострадавшая госпитализирована. Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило о сбросе боеприпаса с БПЛА над Кировским районом Донецка.
https://ria.ru/20230411/obstrely-1864618774.html
кировский район
донецк
донецкая народная республика
украина
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка пострадала женщина

Мэр Кулемзин: при обстреле поселка Лидиевка в Кировском районе Донецка пострадала женщина

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкРазрушенная стена дома в Донецке, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Разрушенная стена дома в Донецке, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Разрушенная стена дома в Донецке, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Женщина получила ранения при обстреле поселка Лидиевка в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«
"В результате обстрела Кировского района в посёлке Лидиевка получила ранения женщина 1953 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Сообщается, что пострадавшая госпитализирована.
Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило о сбросе боеприпаса с БПЛА над Кировским районом Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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