https://ria.ru/20230426/postradavshaya-1867971592.html

При обстреле Донецка пострадала женщина

При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 26.04.2023

При обстреле Донецка пострадала женщина

Женщина получила ранения при обстреле поселка Лидиевка в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T19:01

2023-04-26T19:01

2023-04-26T19:01

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Женщина получила ранения при обстреле поселка Лидиевка в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Сообщается, что пострадавшая госпитализирована. Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило о сбросе боеприпаса с БПЛА над Кировским районом Донецка.

https://ria.ru/20230411/obstrely-1864618774.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кировский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, украина, вооруженные силы украины