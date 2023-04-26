https://ria.ru/20230426/postradavshaya-1867971592.html
При обстреле Донецка пострадала женщина
При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 26.04.2023
При обстреле Донецка пострадала женщина
Женщина получила ранения при обстреле поселка Лидиевка в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T19:01
2023-04-26T19:01
2023-04-26T19:01
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Женщина получила ранения при обстреле поселка Лидиевка в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Сообщается, что пострадавшая госпитализирована. Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило о сбросе боеприпаса с БПЛА над Кировским районом Донецка.
https://ria.ru/20230411/obstrely-1864618774.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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При обстреле Донецка пострадала женщина
Мэр Кулемзин: при обстреле поселка Лидиевка в Кировском районе Донецка пострадала женщина