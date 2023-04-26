https://ria.ru/20230426/posevnaya-1867799133.html

Посевная в Липецкой области идет опережающими темпами

Посевная в Липецкой области идет опережающими темпами - РИА Новости, 26.04.2023

Посевная в Липецкой области идет опережающими темпами

На сегодняшний день в Липецкой области засеяно яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 76% площадей или 327 тысяч гектаров; за аналогичный период прошлого... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T10:39

2023-04-26T10:39

2023-04-26T10:39

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/37119/75/371197528_0:10:3520:1990_1920x0_80_0_0_d615e81393295a9d33147787c50e6772.jpg

ЛИПЕЦК, 26 апр – РИА Новости. На сегодняшний день в Липецкой области засеяно яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 76% площадей или 327 тысяч гектаров; за аналогичный период прошлого года было освоено 23% посевных площадей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что яровой пшеницей на данный момент засеяно более 160 тысяч гектаров или 72% площадей, ячменем – 140,5 тысячи гектаров (81%), горохом – почти 20 тысяч гектаров (105%). В прошлом году эти культуры на аналогичную дату были размещены на 17%, 30% и 27% площадей.Как сообщил Артамонов, в регионе также активно сеют люпин и овёс. На данный момент этими культурами засеяно 62% и 44% земель против 17% и 13% в прошлом году. В Грязинском и Чаплыгинском районах уже приступили к севу кукурузы на зерно. Обычно ее начинают сеять в мае. Пока земледельцы освоили 500 гектаров.Также вовсю в регионе сеют сахарную свёклу - 52% площадей или 80 тысяч гектаров освоено против 6% в прошлом году. Всего планируется разместить эту культуру на 115 тысячах гектаров. Яровым рапсом засеяно уже более 31 тысячи гектаров (65%). В прошлом году на эту дату к севу ярового рапса только приступили. Подсолнечник размещен на 37 тысячах гектаров (19% против 3% годом ранее). Однолетними травами засеяно 5 тысяч гектаров из 12 тысяч запланированных."Существенную помощь в быстром и качественном проведении работ оказывает современная техника, которой наши аграрии оснащены очень хорошо. Модернизация отрасли АПК проводится при поддержке федерального центра", – отметил Артамонов.По словам губернатора, если позволит погода, липецкие аграрии в ближайшее время приступят к севу сои, а также посадке картофеля и овощей открытого грунта.

https://ria.ru/20230425/vodootvedenie-1867677616.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов