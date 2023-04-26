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Посевная в Липецкой области идет опережающими темпами - РИА Новости, 26.04.2023
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Липецкая область
 
10:39 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/posevnaya-1867799133.html
Посевная в Липецкой области идет опережающими темпами
Посевная в Липецкой области идет опережающими темпами - РИА Новости, 26.04.2023
Посевная в Липецкой области идет опережающими темпами
На сегодняшний день в Липецкой области засеяно яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 76% площадей или 327 тысяч гектаров; за аналогичный период прошлого... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T10:39
2023-04-26T10:39
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 26 апр – РИА Новости. На сегодняшний день в Липецкой области засеяно яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 76% площадей или 327 тысяч гектаров; за аналогичный период прошлого года было освоено 23% посевных площадей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что яровой пшеницей на данный момент засеяно более 160 тысяч гектаров или 72% площадей, ячменем – 140,5 тысячи гектаров (81%), горохом – почти 20 тысяч гектаров (105%). В прошлом году эти культуры на аналогичную дату были размещены на 17%, 30% и 27% площадей.Как сообщил Артамонов, в регионе также активно сеют люпин и овёс. На данный момент этими культурами засеяно 62% и 44% земель против 17% и 13% в прошлом году. В Грязинском и Чаплыгинском районах уже приступили к севу кукурузы на зерно. Обычно ее начинают сеять в мае. Пока земледельцы освоили 500 гектаров.Также вовсю в регионе сеют сахарную свёклу - 52% площадей или 80 тысяч гектаров освоено против 6% в прошлом году. Всего планируется разместить эту культуру на 115 тысячах гектаров. Яровым рапсом засеяно уже более 31 тысячи гектаров (65%). В прошлом году на эту дату к севу ярового рапса только приступили. Подсолнечник размещен на 37 тысячах гектаров (19% против 3% годом ранее). Однолетними травами засеяно 5 тысяч гектаров из 12 тысяч запланированных."Существенную помощь в быстром и качественном проведении работ оказывает современная техника, которой наши аграрии оснащены очень хорошо. Модернизация отрасли АПК проводится при поддержке федерального центра", – отметил Артамонов.По словам губернатора, если позволит погода, липецкие аграрии в ближайшее время приступят к севу сои, а также посадке картофеля и овощей открытого грунта.
https://ria.ru/20230425/vodootvedenie-1867677616.html
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Посевная в Липецкой области идет опережающими темпами

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВесенние полевые работы на полях
Весенние полевые работы на полях - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ЛИПЕЦК, 26 апр – РИА Новости. На сегодняшний день в Липецкой области засеяно яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 76% площадей или 327 тысяч гектаров; за аналогичный период прошлого года было освоено 23% посевных площадей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что яровой пшеницей на данный момент засеяно более 160 тысяч гектаров или 72% площадей, ячменем – 140,5 тысячи гектаров (81%), горохом – почти 20 тысяч гектаров (105%). В прошлом году эти культуры на аналогичную дату были размещены на 17%, 30% и 27% площадей.
Спикер Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Очистные сооружения реконструируют в Липецке
Вчера, 17:32
Как сообщил Артамонов, в регионе также активно сеют люпин и овёс. На данный момент этими культурами засеяно 62% и 44% земель против 17% и 13% в прошлом году. В Грязинском и Чаплыгинском районах уже приступили к севу кукурузы на зерно. Обычно ее начинают сеять в мае. Пока земледельцы освоили 500 гектаров.
Также вовсю в регионе сеют сахарную свёклу - 52% площадей или 80 тысяч гектаров освоено против 6% в прошлом году. Всего планируется разместить эту культуру на 115 тысячах гектаров. Яровым рапсом засеяно уже более 31 тысячи гектаров (65%). В прошлом году на эту дату к севу ярового рапса только приступили. Подсолнечник размещен на 37 тысячах гектаров (19% против 3% годом ранее). Однолетними травами засеяно 5 тысяч гектаров из 12 тысяч запланированных.
"Существенную помощь в быстром и качественном проведении работ оказывает современная техника, которой наши аграрии оснащены очень хорошо. Модернизация отрасли АПК проводится при поддержке федерального центра", – отметил Артамонов.
По словам губернатора, если позволит погода, липецкие аграрии в ближайшее время приступят к севу сои, а также посадке картофеля и овощей открытого грунта.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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