https://ria.ru/20230426/poliklinika-1867949174.html
В Майкопе открылась новая поликлиника на 500 посещений в смену
В Майкопе открылась новая поликлиника на 500 посещений в смену - РИА Новости, 26.04.2023
В Майкопе открылась новая поликлиника на 500 посещений в смену
В Майкопе начала прием пациентов новая поликлиника, которая будет обслуживать 36 тысяч жителей одного из самых крупных микрорайонов адыгейской столицы, сообщает РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T18:02
2023-04-26T18:02
2023-04-26T18:02
республика адыгея
мурат кумпилов
майкоп
республика адыгея
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МАЙКОП, 26 апр – РИА Новости. В Майкопе начала прием пациентов новая поликлиника, которая будет обслуживать 36 тысяч жителей одного из самых крупных микрорайонов адыгейской столицы, сообщает пресс-служба республиканского правительства."В микрорайоне Восход республиканской столицы с участием главы Адыгеи Мурата Кумпилова состоялось открытие новой поликлиники для взрослых… Новое четырехэтажное здание медучреждения площадью около четырех тысяч квадратных метров располагается в одном из густонаселенных микрорайонов города. Оно заменило несколько подразделений, которые размещались в приспособленных помещениях", - говорится в сообщении.Медучреждение возведено в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, по которой на строительство было направлено 240 миллионов рублей, еще 54 миллиона рублей на закупку медоборудования получено через механизм инвестиционного бюджетного кредитования. Новое поликлиническое отделение уже начало приём пациентов. Здесь будут проводиться диагностические, рентгеновские, функциональные, ультразвуковые и другие исследования.Глава Адыгеи поручил дооснастить поликлинику необходимой компьютерной техникой, обеспечить бесперебойную работу информационной системы и завершить благоустройство прилегающей территории. "Вопросам, касающимся здоровья населения, мы отдаем приоритет. Здесь мелочей нет и быть не может. Для повышения качества медицинских услуг важно все, начиная с приветливого приема в регистратуре, до организации удобной логистики, оборудования остановок общественного транспорта", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.
https://ria.ru/20230328/basseyn-1861360186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурат кумпилов, майкоп, республика адыгея
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Майкоп, Республика Адыгея
МАЙКОП, 26 апр – РИА Новости. В Майкопе начала прием пациентов новая поликлиника, которая будет обслуживать 36 тысяч жителей одного из самых крупных микрорайонов адыгейской столицы, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"В микрорайоне Восход республиканской столицы с участием главы Адыгеи Мурата Кумпилова
состоялось открытие новой поликлиники для взрослых… Новое четырехэтажное здание медучреждения площадью около четырех тысяч квадратных метров располагается в одном из густонаселенных микрорайонов города. Оно заменило несколько подразделений, которые размещались в приспособленных помещениях", - говорится в сообщении.
Медучреждение возведено в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, по которой на строительство было направлено 240 миллионов рублей, еще 54 миллиона рублей на закупку медоборудования получено через механизм инвестиционного бюджетного кредитования. Новое поликлиническое отделение уже начало приём пациентов. Здесь будут проводиться диагностические, рентгеновские, функциональные, ультразвуковые и другие исследования.
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"Медучреждение рассчитано на 500 посещений в смену с охватом 36 тысяч населения, что снизит время ожидания и повысит качество оказываемых услуг. Для этого поликлиническое подразделение обустроено в соответствии со всеми современными стандартами и принципами "бережливых технологий"", - добавляется в релизе. Записаться на прием можно как через кол-центр, так и с помощью портала "Госуслуги".
Глава Адыгеи поручил дооснастить поликлинику необходимой компьютерной техникой, обеспечить бесперебойную работу информационной системы и завершить благоустройство прилегающей территории. "Вопросам, касающимся здоровья населения, мы отдаем приоритет. Здесь мелочей нет и быть не может. Для повышения качества медицинских услуг важно все, начиная с приветливого приема в регистратуре, до организации удобной логистики, оборудования остановок общественного транспорта", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.
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