Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей в праздничные дни - РИА Новости, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/pogoda-1867832031.html
Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей в праздничные дни
Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей в праздничные дни - РИА Новости, 26.04.2023
Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей в праздничные дни
Температура воздуха в ближайшие праздничные выходные в Москве будет чуть ниже климатической нормы, но вполне комфортной - до плюс 17 градусов, сообщила РИА... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T12:37
2023-04-26T12:37
погода
татьяна позднякова
москва
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862631017_0:43:2958:1707_1920x0_80_0_0_94072a22a8a6a311b60a1e1623d3e538.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Температура воздуха в ближайшие праздничные выходные в Москве будет чуть ниже климатической нормы, но вполне комфортной - до плюс 17 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "Пока погоду определяет тыловая часть циклона, поэтому сегодня еще возможны дожди и вслед за этим начнется небольшое понижение температуры. Но понижение температуры относительно предыдущих дней, потому что было довольно тепло, сегодня такой высокой температуры из-за дождя не будет", - рассказала Позднякова. По ее словам, в четверг погода будет облачная с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами может быть небольшой дождь. Температура минимальная в Москве - плюс 6-8 градусов, дневная - 18-20, по области - 15-20 градусов. "В пятницу Москва будет находиться под влиянием южного циклона, погода будет облачная и дождливая. Но за счет того, что облака прикроют небо в ночные часы, температура под утро будет плюс 8 - плюс 10, по региону - плюс 5 - плюс 10. Дневная температура при отсутствии солнечного прогрева в Москве - плюс 14 - плюс 16, по области - плюс 14 - плюс 17", - рассказала она. Синоптик отметила, что днем в пятницу ветер вновь сменится на северо-западный, 5-10 метров в секунду. Северо-западный ветер будет преобладать в течение всех суток в субботу, будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Наиболее вероятен дождь в ночные и утренние часы в субботу. Позднякова добавила, что минимальная температура в Москве в субботу - плюс 5-7 градусов, по области от 2 до 7 градусов тепла, дневная температура - плюс 14-16 в Москве, 12-17 в Подмосковье. "В последующие дни атмосферное давление подрастет, погода облачная с прояснениями, но уже без существенных осадков, ночь останется на уровне плюс 2 - плюс 7, днем в пределах плюс 12 - плюс 17. Температура воздуха будет в праздничные дни на градус-полтора ниже климатической нормы, но в принципе будет довольно комфортной для того, чтобы провести их на дачных участках", - заключила собеседница агентства.
https://ria.ru/20230423/teplo-1867193920.html
https://ria.ru/20230423/zamorozki-1867168471.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862631017_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_dc350fde2a52de5c0d4314e3ea465cc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
погода, татьяна позднякова, москва, московская область (подмосковье)
Погода, Татьяна Позднякова, Москва, Московская область (Подмосковье)
Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей в праздничные дни

Температура воздуха в праздничные выходные в Москве будет чуть ниже нормы, но комфортной

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетительница фотографирует крокусы в "Аптекарском огороде"
Посетительница фотографирует крокусы в Аптекарском огороде - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Посетительница фотографирует крокусы в "Аптекарском огороде". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Температура воздуха в ближайшие праздничные выходные в Москве будет чуть ниже климатической нормы, но вполне комфортной - до плюс 17 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Пока погоду определяет тыловая часть циклона, поэтому сегодня еще возможны дожди и вслед за этим начнется небольшое понижение температуры. Но понижение температуры относительно предыдущих дней, потому что было довольно тепло, сегодня такой высокой температуры из-за дождя не будет", - рассказала Позднякова.
По ее словам, в четверг погода будет облачная с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами может быть небольшой дождь. Температура минимальная в Москве - плюс 6-8 градусов, дневная - 18-20, по области - 15-20 градусов.
"В пятницу Москва будет находиться под влиянием южного циклона, погода будет облачная и дождливая. Но за счет того, что облака прикроют небо в ночные часы, температура под утро будет плюс 8 - плюс 10, по региону - плюс 5 - плюс 10. Дневная температура при отсутствии солнечного прогрева в Москве - плюс 14 - плюс 16, по области - плюс 14 - плюс 17", - рассказала она.
Отдыхающие в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Воскресенье стало самым теплым днем в Москве с начала года
23 апреля, 16:15
Синоптик отметила, что днем в пятницу ветер вновь сменится на северо-западный, 5-10 метров в секунду. Северо-западный ветер будет преобладать в течение всех суток в субботу, будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Наиболее вероятен дождь в ночные и утренние часы в субботу.
Позднякова добавила, что минимальная температура в Москве в субботу - плюс 5-7 градусов, по области от 2 до 7 градусов тепла, дневная температура - плюс 14-16 в Москве, 12-17 в Подмосковье.
"В последующие дни атмосферное давление подрастет, погода облачная с прояснениями, но уже без существенных осадков, ночь останется на уровне плюс 2 - плюс 7, днем в пределах плюс 12 - плюс 17. Температура воздуха будет в праздничные дни на градус-полтора ниже климатической нормы, но в принципе будет довольно комфортной для того, чтобы провести их на дачных участках", - заключила собеседница агентства.
Заморозки - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
В столичном регионе в ночь на воскресенье зафиксировали заморозки
23 апреля, 11:30
 
ПогодаТатьяна ПоздняковаМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала