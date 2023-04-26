https://ria.ru/20230426/pogoda-1867832031.html

Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей в праздничные дни

Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей в праздничные дни - РИА Новости, 26.04.2023

Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей в праздничные дни

Температура воздуха в ближайшие праздничные выходные в Москве будет чуть ниже климатической нормы, но вполне комфортной - до плюс 17 градусов, сообщила РИА... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T12:37

2023-04-26T12:37

2023-04-26T12:37

погода

татьяна позднякова

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Температура воздуха в ближайшие праздничные выходные в Москве будет чуть ниже климатической нормы, но вполне комфортной - до плюс 17 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "Пока погоду определяет тыловая часть циклона, поэтому сегодня еще возможны дожди и вслед за этим начнется небольшое понижение температуры. Но понижение температуры относительно предыдущих дней, потому что было довольно тепло, сегодня такой высокой температуры из-за дождя не будет", - рассказала Позднякова. По ее словам, в четверг погода будет облачная с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами может быть небольшой дождь. Температура минимальная в Москве - плюс 6-8 градусов, дневная - 18-20, по области - 15-20 градусов. "В пятницу Москва будет находиться под влиянием южного циклона, погода будет облачная и дождливая. Но за счет того, что облака прикроют небо в ночные часы, температура под утро будет плюс 8 - плюс 10, по региону - плюс 5 - плюс 10. Дневная температура при отсутствии солнечного прогрева в Москве - плюс 14 - плюс 16, по области - плюс 14 - плюс 17", - рассказала она. Синоптик отметила, что днем в пятницу ветер вновь сменится на северо-западный, 5-10 метров в секунду. Северо-западный ветер будет преобладать в течение всех суток в субботу, будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Наиболее вероятен дождь в ночные и утренние часы в субботу. Позднякова добавила, что минимальная температура в Москве в субботу - плюс 5-7 градусов, по области от 2 до 7 градусов тепла, дневная температура - плюс 14-16 в Москве, 12-17 в Подмосковье. "В последующие дни атмосферное давление подрастет, погода облачная с прояснениями, но уже без существенных осадков, ночь останется на уровне плюс 2 - плюс 7, днем в пределах плюс 12 - плюс 17. Температура воздуха будет в праздничные дни на градус-полтора ниже климатической нормы, но в принципе будет довольно комфортной для того, чтобы провести их на дачных участках", - заключила собеседница агентства.

https://ria.ru/20230423/teplo-1867193920.html

https://ria.ru/20230423/zamorozki-1867168471.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, татьяна позднякова, москва, московская область (подмосковье)