https://ria.ru/20230426/pogoda-1867770948.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 26.04.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная погода с прояснениями к вечеру, кратковременные дожди и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T08:16
2023-04-26T08:16
2023-04-26T08:16
общество
москва
погода
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями к вечеру, кратковременные дожди и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве у нас сегодня облачно, во второй половине дня с прояснениями, кратковременные дожди, температура в городе максимальная плюс 15 - плюс 17, по области - плюс 13 - плюс 18. Ветер северо-западный, западный, 4-9 метров в секунду", - рассказала Котилевская. Она отметила, что атмосферное давление будет расти и к концу дня составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20230425/magnitnye-1867396874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
Москвичам рассказали о погоде в среду
В Москве в среду ожидаются кратковременные дожди и до 17 градусов
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями к вечеру, кратковременные дожди и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"В Москве у нас сегодня облачно, во второй половине дня с прояснениями, кратковременные дожди, температура в городе максимальная плюс 15 - плюс 17, по области - плюс 13 - плюс 18. Ветер северо-западный, западный, 4-9 метров в секунду", - рассказала Котилевская.
Она отметила, что атмосферное давление будет расти и к концу дня составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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