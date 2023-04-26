https://ria.ru/20230426/pogoda-1867770948.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 26.04.2023

Москвичам рассказали о погоде в среду

Облачная погода с прояснениями к вечеру, кратковременные дожди и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T08:16

2023-04-26T08:16

2023-04-26T08:16

общество

москва

погода

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями к вечеру, кратковременные дожди и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве у нас сегодня облачно, во второй половине дня с прояснениями, кратковременные дожди, температура в городе максимальная плюс 15 - плюс 17, по области - плюс 13 - плюс 18. Ветер северо-западный, западный, 4-9 метров в секунду", - рассказала Котилевская. Она отметила, что атмосферное давление будет расти и к концу дня составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20230425/magnitnye-1867396874.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода