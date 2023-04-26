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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 26.04.2023
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08:16 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/pogoda-1867770948.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 26.04.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная погода с прояснениями к вечеру, кратковременные дожди и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T08:16
2023-04-26T08:16
общество
москва
погода
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями к вечеру, кратковременные дожди и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве у нас сегодня облачно, во второй половине дня с прояснениями, кратковременные дожди, температура в городе максимальная плюс 15 - плюс 17, по области - плюс 13 - плюс 18. Ветер северо-западный, западный, 4-9 метров в секунду", - рассказала Котилевская. Она отметила, что атмосферное давление будет расти и к концу дня составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20230425/magnitnye-1867396874.html
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общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
Москвичам рассказали о погоде в среду

В Москве в среду ожидаются кратковременные дожди и до 17 градусов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушка под зонтом на одной из улиц в Москве
Девушка под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Девушка под зонтом на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями к вечеру, кратковременные дожди и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"В Москве у нас сегодня облачно, во второй половине дня с прояснениями, кратковременные дожди, температура в городе максимальная плюс 15 - плюс 17, по области - плюс 13 - плюс 18. Ветер северо-западный, западный, 4-9 метров в секунду", - рассказала Котилевская.
Она отметила, что атмосферное давление будет расти и к концу дня составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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