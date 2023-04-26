https://ria.ru/20230426/pogoda-1867752921.html

Синоптик дал прогноз на первые дни майских праздников в Центральной России

Синоптик дал прогноз на первые дни майских праздников в Центральной России - РИА Новости, 26.04.2023

Синоптик дал прогноз на первые дни майских праздников в Центральной России

Какая погода ожидается в конце апреля и в первые дни майских праздников в Центральной России, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель прогностического... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T02:10

2023-04-26T02:10

2023-04-26T02:10

общество

погода

праздник весны и труда

россия

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Какая погода ожидается в конце апреля и в первые дни майских праздников в Центральной России, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.В апреле погода радовала жителей Центральной России теплом и обилием солнечного света, но к началу майских праздников температура заметно понизится, предупредил он.Воздух в майские праздники будет прогреваться только до 17 градусов, уточнил он."Начиная с пятницы дневная температура будет в пределах 14-17 градусов", – сказал Шувалов.В столице и Московской области в конце апреля и в первых числах мая редкие дни будут обходиться без дождя, продолжил синоптик."В Москве и Подмосковье начинаются дожди, причем на востоке области в среду местами может выпасть до трети месячной нормы, на западе области – до одного-двух миллиметров осадков. В четверг будет небольшая передышка, а в пятницу с юга подойдет новая волна дождей, довольно интенсивных. Уже в самой Москве может выпасть до трети, а может и до половины месячной нормы осадков", – добавил Александр Шувалов в интервью радио Sputnik.С пятницы, по его словам, могут начаться грозы.

https://ria.ru/20230413/pepel-1865100578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, погода, праздник весны и труда, россия