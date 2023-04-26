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Синоптик дал прогноз на первые дни майских праздников в Центральной России
Синоптик дал прогноз на первые дни майских праздников в Центральной России - РИА Новости, 26.04.2023
Синоптик дал прогноз на первые дни майских праздников в Центральной России
Какая погода ожидается в конце апреля и в первые дни майских праздников в Центральной России, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель прогностического... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T02:10
2023-04-26T02:10
2023-04-26T02:10
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Какая погода ожидается в конце апреля и в первые дни майских праздников в Центральной России, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.В апреле погода радовала жителей Центральной России теплом и обилием солнечного света, но к началу майских праздников температура заметно понизится, предупредил он.Воздух в майские праздники будет прогреваться только до 17 градусов, уточнил он."Начиная с пятницы дневная температура будет в пределах 14-17 градусов", – сказал Шувалов.В столице и Московской области в конце апреля и в первых числах мая редкие дни будут обходиться без дождя, продолжил синоптик."В Москве и Подмосковье начинаются дожди, причем на востоке области в среду местами может выпасть до трети месячной нормы, на западе области – до одного-двух миллиметров осадков. В четверг будет небольшая передышка, а в пятницу с юга подойдет новая волна дождей, довольно интенсивных. Уже в самой Москве может выпасть до трети, а может и до половины месячной нормы осадков", – добавил Александр Шувалов в интервью радио Sputnik.С пятницы, по его словам, могут начаться грозы.
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общество, погода, праздник весны и труда, россия
Общество, Погода, Праздник Весны и Труда, Россия
Синоптик дал прогноз на первые дни майских праздников в Центральной России
Метеоролог Шувалов спрогнозировал похолодание и дожди в первые дни майских праздников
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости.
Какая погода ожидается в конце апреля и в первые дни майских праздников в Центральной России, рассказал
в интервью радио Sputnik руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
В апреле погода радовала жителей Центральной России теплом и обилием солнечного света, но к началу майских праздников температура заметно понизится, предупредил он.
«
"Почти летней погоды, которая нагрянула в апреле, в майские праздники ждать, увы, не приходится. На этой неделе температура воздуха в Центральной России начнет меняться, и перемены захватят не только конец апреля, но и начало мая. После четверга пойдет снижение температуры, это все почувствуют", – прогнозирует Шувалов.
Воздух в майские праздники будет прогреваться только до 17 градусов, уточнил он.
"Начиная с пятницы дневная температура будет в пределах 14-17 градусов", – сказал Шувалов.
В столице и Московской области в конце апреля и в первых числах мая редкие дни будут обходиться без дождя, продолжил синоптик.
"В Москве и Подмосковье начинаются дожди, причем на востоке области в среду местами может выпасть до трети месячной нормы, на западе области – до одного-двух миллиметров осадков. В четверг будет небольшая передышка, а в пятницу с юга подойдет новая волна дождей, довольно интенсивных. Уже в самой Москве может выпасть до трети, а может и до половины месячной нормы осадков", – добавил Александр Шувалов в интервью радио Sputnik.
С пятницы, по его словам, могут начаться грозы.
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