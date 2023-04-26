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Отопительный период в Подмосковье завершится 30 апреля
Отопительный период в Подмосковье завершится 30 апреля - РИА Новости, 26.04.2023
Отопительный период в Подмосковье завершится 30 апреля
Министр энергетики Московской области Александр Самарин рекомендовал муниципалитетам завершить отопительный сезон 30 апреля, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T10:54
2023-04-26T10:54
2023-04-26T10:54
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Министр энергетики Московской области Александр Самарин рекомендовал муниципалитетам завершить отопительный сезон 30 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.Согласно справке пресс-службы ведомства, в ближайшие дни средняя температура воздуха в регионе будет находится в пределах +11-16 градусов тепла. Согласно нормам законодательства, отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов."Отопительный период в Подмосковье полностью будет завершен до 30 апреля 2023 года. Отключение отопления проводится поэтапно, сначала проведут отключения на предприятиях и административных объектах, затем – в жилых помещениях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях", - приводятся слова Самарина.Итоги отопительного сезона подведут 27 апреля на совещании министерства энергетики Московской области в НИУ "МЭИ".
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Министр энергетики Московской области Александр Самарин рекомендовал муниципалитетам завершить отопительный сезон 30 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно справке пресс-службы ведомства, в ближайшие дни средняя температура воздуха в регионе будет находится в пределах +11-16 градусов тепла. Согласно нормам законодательства, отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов.
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"Отопительный период в Подмосковье
полностью будет завершен до 30 апреля 2023 года. Отключение отопления проводится поэтапно, сначала проведут отключения на предприятиях и административных объектах, затем – в жилых помещениях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях", - приводятся слова Самарина.
Итоги отопительного сезона подведут 27 апреля на совещании министерства энергетики Московской области в НИУ "МЭИ".