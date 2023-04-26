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Отопительный период в Подмосковье завершится 30 апреля - РИА Новости, 26.04.2023
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Новости Подмосковья
 
10:54 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/podmoskove-1867802768.html
Отопительный период в Подмосковье завершится 30 апреля
Отопительный период в Подмосковье завершится 30 апреля - РИА Новости, 26.04.2023
Отопительный период в Подмосковье завершится 30 апреля
Министр энергетики Московской области Александр Самарин рекомендовал муниципалитетам завершить отопительный сезон 30 апреля, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T10:54
2023-04-26T10:54
новости подмосковья
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Министр энергетики Московской области Александр Самарин рекомендовал муниципалитетам завершить отопительный сезон 30 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.Согласно справке пресс-службы ведомства, в ближайшие дни средняя температура воздуха в регионе будет находится в пределах +11-16 градусов тепла. Согласно нормам законодательства, отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов."Отопительный период в Подмосковье полностью будет завершен до 30 апреля 2023 года. Отключение отопления проводится поэтапно, сначала проведут отключения на предприятиях и административных объектах, затем – в жилых помещениях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях", - приводятся слова Самарина.Итоги отопительного сезона подведут 27 апреля на совещании министерства энергетики Московской области в НИУ "МЭИ".
https://ria.ru/20230424/zhkkh-1867431047.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Отопительный период в Подмосковье завершится 30 апреля

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЖители дома держат руки над батареей
Жители дома держат руки над батареей - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Жители дома держат руки над батареей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Министр энергетики Московской области Александр Самарин рекомендовал муниципалитетам завершить отопительный сезон 30 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно справке пресс-службы ведомства, в ближайшие дни средняя температура воздуха в регионе будет находится в пределах +11-16 градусов тепла. Согласно нормам законодательства, отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов.
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"Отопительный период в Подмосковье полностью будет завершен до 30 апреля 2023 года. Отключение отопления проводится поэтапно, сначала проведут отключения на предприятиях и административных объектах, затем – в жилых помещениях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях", - приводятся слова Самарина.
Итоги отопительного сезона подведут 27 апреля на совещании министерства энергетики Московской области в НИУ "МЭИ".
 
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