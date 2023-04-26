https://ria.ru/20230426/podmoskove-1867800384.html

Более 450 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

Более 450 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года - РИА Новости, 26.04.2023

Более 450 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

Более 450 тысяч человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении регионального Минздрава. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T10:41

2023-04-26T10:41

2023-04-26T10:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Более 450 тысяч человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении регионального Минздрава.Пройти диспансеризацию может каждый житель Московской области старше 18 лет. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования."Врачи проведут диагностику и в случае обнаружения заболевания назначат лечение. Только с начала года такой возможностью воспользовались 462 тысяч жителей региона", - говорится в сообщении.По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой, у прошедших обследования было впервые выявлено более 15 тысяч заболеваний, из которых 347 случаев пришлось на онкологию.

https://ria.ru/20230425/golosovoe-1867634599.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова