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Более 450 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года - РИА Новости, 26.04.2023
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Новости Подмосковья
 
10:41 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/podmoskove-1867800384.html
Более 450 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года
Более 450 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года - РИА Новости, 26.04.2023
Более 450 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года
Более 450 тысяч человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении регионального Минздрава. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T10:41
2023-04-26T10:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Более 450 тысяч человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении регионального Минздрава.Пройти диспансеризацию может каждый житель Московской области старше 18 лет. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования."Врачи проведут диагностику и в случае обнаружения заболевания назначат лечение. Только с начала года такой возможностью воспользовались 462 тысяч жителей региона", - говорится в сообщении.По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой, у прошедших обследования было впервые выявлено более 15 тысяч заболеваний, из которых 347 случаев пришлось на онкологию.
https://ria.ru/20230425/golosovoe-1867634599.html
московская область (подмосковье)
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Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

Более 450 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПациент офтальмологического отделения
Пациент офтальмологического отделения - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Пациент офтальмологического отделения
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Более 450 тысяч человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении регионального Минздрава.
Пройти диспансеризацию может каждый житель Московской области старше 18 лет. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования.
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"Врачи проведут диагностику и в случае обнаружения заболевания назначат лечение. Только с начала года такой возможностью воспользовались 462 тысяч жителей региона", - говорится в сообщении.
По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой, у прошедших обследования было впервые выявлено более 15 тысяч заболеваний, из которых 347 случаев пришлось на онкологию.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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