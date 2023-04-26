https://ria.ru/20230426/podmoskove-1867800384.html
Более 450 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года
Более 450 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года - РИА Новости, 26.04.2023
Более 450 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года
Более 450 тысяч человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении регионального Минздрава. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T10:41
2023-04-26T10:41
2023-04-26T10:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Более 450 тысяч человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении регионального Минздрава.Пройти диспансеризацию может каждый житель Московской области старше 18 лет. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования."Врачи проведут диагностику и в случае обнаружения заболевания назначат лечение. Только с начала года такой возможностью воспользовались 462 тысяч жителей региона", - говорится в сообщении.По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой, у прошедших обследования было впервые выявлено более 15 тысяч заболеваний, из которых 347 случаев пришлось на онкологию.
https://ria.ru/20230425/golosovoe-1867634599.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Более 450 тысяч человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении регионального Минздрава.
Пройти диспансеризацию может каждый житель Московской области старше 18 лет. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования.
Врачи МО получили возможность заполнять документы голосовым вводом
"Врачи проведут диагностику и в случае обнаружения заболевания назначат лечение. Только с начала года такой возможностью воспользовались 462 тысяч жителей региона", - говорится в сообщении.
По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой
, у прошедших обследования было впервые выявлено более 15 тысяч заболеваний, из которых 347 случаев пришлось на онкологию.