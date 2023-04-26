https://ria.ru/20230426/podlodka-1867879150.html

Ядерная подлодка США отправится к Южной Корее впервые с 1980-х годов

Ядерная подлодка США отправится к Южной Корее впервые с 1980-х годов - РИА Новости, 26.04.2023

Ядерная подлодка США отправится к Южной Корее впервые с 1980-х годов

Ядерная подлодка США отправится к Южной Корее впервые с начала 1980-х годов, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:57

2023-04-26T14:57

2023-04-26T14:57

в мире

сша

южная корея

джо байден

юн сок ель

корейский полуостров

кндр (северная корея)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866649955_0:499:2100:1680_1920x0_80_0_0_75f5b1ac624e442d46dd26df07eda69e.jpg

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Ядерная подлодка США отправится к Южной Корее впервые с начала 1980-х годов, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации Во вторник в Вашингтоне состоится саммит президентов США и Кореи Джо Байдена и Юн Сок Ёля. Как заявил чиновник в ходе телефонного брифинга, по итогам саммита будет объявлено о шагах по укреплению сдерживания ядерных амбиций КНДР. "Мы объявим о намерении предпринять шаги, чтобы сделать сдерживание более заметным через размещение стратегических активов, в том числе посещение ядерной подлодкой Южной Кореи, чего не случалось с начала 1980-х годов. Мы усилим наши тренировки и учения, чтобы развить союзнический подход США и Кореи к сдерживанию и защите от угроз со стороны КНДР", - сказал представитель администрации. Как ранее заявил МИД КНДР, позиция КНДР как мировой ядерной державы окончательная и необратимая, ей не нужно международное признание, обладание ядерным оружием не нарушает никаких договоров и уже закреплено в законодательстве страны и необходимо не ради статуса, а для защиты от США с их враждебной политикой. В МИД также раскритиковали заявление глав МИД G7 о денуклеаризации Северной Кореи, назвав его содержание вмешательством во внутренние дела, нарушением суверенитета. Там добавили, что меры по укреплению обороноспособности КНДР являются ее суверенным правом и нужны для защиты государства и его территориальной целостности, а также для стабильного контролирования ситуации в регионе Корейского полуострова на фоне "безумных и провокационных" военных действий США и их союзников. По заявлению МИД КНДР, меняться должна не КНДР, а США с их "архаичным" мнением, что только они могут обладать ядерным оружием, Вашингтону теперь придется понять, что только "полная отмена враждебной политики в отношении КНДР обеспечит им безопасность".

https://ria.ru/20230419/islandiya-1866210143.html

https://ria.ru/20230420/koreya-1866506491.html

сша

южная корея

корейский полуостров

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, южная корея, джо байден, юн сок ель, корейский полуостров, кндр (северная корея)