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Ядерная подлодка США отправится к Южной Корее впервые с 1980-х годов - РИА Новости, 26.04.2023
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14:57 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/podlodka-1867879150.html
Ядерная подлодка США отправится к Южной Корее впервые с 1980-х годов
Ядерная подлодка США отправится к Южной Корее впервые с 1980-х годов - РИА Новости, 26.04.2023
Ядерная подлодка США отправится к Южной Корее впервые с 1980-х годов
Ядерная подлодка США отправится к Южной Корее впервые с начала 1980-х годов, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:57
2023-04-26T14:57
в мире
сша
южная корея
джо байден
юн сок ель
корейский полуостров
кндр (северная корея)
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Ядерная подлодка США отправится к Южной Корее впервые с начала 1980-х годов, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации Во вторник в Вашингтоне состоится саммит президентов США и Кореи Джо Байдена и Юн Сок Ёля. Как заявил чиновник в ходе телефонного брифинга, по итогам саммита будет объявлено о шагах по укреплению сдерживания ядерных амбиций КНДР. "Мы объявим о намерении предпринять шаги, чтобы сделать сдерживание более заметным через размещение стратегических активов, в том числе посещение ядерной подлодкой Южной Кореи, чего не случалось с начала 1980-х годов. Мы усилим наши тренировки и учения, чтобы развить союзнический подход США и Кореи к сдерживанию и защите от угроз со стороны КНДР", - сказал представитель администрации. Как ранее заявил МИД КНДР, позиция КНДР как мировой ядерной державы окончательная и необратимая, ей не нужно международное признание, обладание ядерным оружием не нарушает никаких договоров и уже закреплено в законодательстве страны и необходимо не ради статуса, а для защиты от США с их враждебной политикой. В МИД также раскритиковали заявление глав МИД G7 о денуклеаризации Северной Кореи, назвав его содержание вмешательством во внутренние дела, нарушением суверенитета. Там добавили, что меры по укреплению обороноспособности КНДР являются ее суверенным правом и нужны для защиты государства и его территориальной целостности, а также для стабильного контролирования ситуации в регионе Корейского полуострова на фоне "безумных и провокационных" военных действий США и их союзников. По заявлению МИД КНДР, меняться должна не КНДР, а США с их "архаичным" мнением, что только они могут обладать ядерным оружием, Вашингтону теперь придется понять, что только "полная отмена враждебной политики в отношении КНДР обеспечит им безопасность".
https://ria.ru/20230419/islandiya-1866210143.html
https://ria.ru/20230420/koreya-1866506491.html
сша
южная корея
корейский полуостров
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в мире, сша, южная корея, джо байден, юн сок ель, корейский полуостров, кндр (северная корея)
В мире, США, Южная Корея, Джо Байден, Юн Сок Ель, Корейский полуостров, КНДР (Северная Корея)
Ядерная подлодка США отправится к Южной Корее впервые с 1980-х годов

Ядерная подводная лодка США отправится к Южной Корее впервые с начала 1980-х годов

© U.S. Navy photo byJournalist 3rd Class B. L. Keller.Американская подводная лодка
Американская подводная лодка
© U.S. Navy photo byJournalist 3rd Class B. L. Keller.
Американская подводная лодка. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Ядерная подлодка США отправится к Южной Корее впервые с начала 1980-х годов, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации
Во вторник в Вашингтоне состоится саммит президентов США и Кореи Джо Байдена и Юн Сок Ёля. Как заявил чиновник в ходе телефонного брифинга, по итогам саммита будет объявлено о шагах по укреплению сдерживания ядерных амбиций КНДР.
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"Мы объявим о намерении предпринять шаги, чтобы сделать сдерживание более заметным через размещение стратегических активов, в том числе посещение ядерной подлодкой Южной Кореи, чего не случалось с начала 1980-х годов. Мы усилим наши тренировки и учения, чтобы развить союзнический подход США и Кореи к сдерживанию и защите от угроз со стороны КНДР", - сказал представитель администрации.
Как ранее заявил МИД КНДР, позиция КНДР как мировой ядерной державы окончательная и необратимая, ей не нужно международное признание, обладание ядерным оружием не нарушает никаких договоров и уже закреплено в законодательстве страны и необходимо не ради статуса, а для защиты от США с их враждебной политикой. В МИД также раскритиковали заявление глав МИД G7 о денуклеаризации Северной Кореи, назвав его содержание вмешательством во внутренние дела, нарушением суверенитета. Там добавили, что меры по укреплению обороноспособности КНДР являются ее суверенным правом и нужны для защиты государства и его территориальной целостности, а также для стабильного контролирования ситуации в регионе Корейского полуострова на фоне "безумных и провокационных" военных действий США и их союзников. По заявлению МИД КНДР, меняться должна не КНДР, а США с их "архаичным" мнением, что только они могут обладать ядерным оружием, Вашингтону теперь придется понять, что только "полная отмена враждебной политики в отношении КНДР обеспечит им безопасность".
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В миреСШАЮжная КореяДжо БайденЮн Сок ЕльКорейский полуостровКНДР (Северная Корея)
 
 
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