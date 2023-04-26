Ядерная подлодка США отправится к Южной Корее впервые с 1980-х годов
Ядерная подводная лодка США отправится к Южной Корее впервые с начала 1980-х годов
Американская подводная лодка. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Ядерная подлодка США отправится к Южной Корее впервые с начала 1980-х годов, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации
Во вторник в Вашингтоне состоится саммит президентов США и Кореи Джо Байдена и Юн Сок Ёля. Как заявил чиновник в ходе телефонного брифинга, по итогам саммита будет объявлено о шагах по укреплению сдерживания ядерных амбиций КНДР.
"Мы объявим о намерении предпринять шаги, чтобы сделать сдерживание более заметным через размещение стратегических активов, в том числе посещение ядерной подлодкой Южной Кореи, чего не случалось с начала 1980-х годов. Мы усилим наши тренировки и учения, чтобы развить союзнический подход США и Кореи к сдерживанию и защите от угроз со стороны КНДР", - сказал представитель администрации.
Как ранее заявил МИД КНДР, позиция КНДР как мировой ядерной державы окончательная и необратимая, ей не нужно международное признание, обладание ядерным оружием не нарушает никаких договоров и уже закреплено в законодательстве страны и необходимо не ради статуса, а для защиты от США с их враждебной политикой. В МИД также раскритиковали заявление глав МИД G7 о денуклеаризации Северной Кореи, назвав его содержание вмешательством во внутренние дела, нарушением суверенитета. Там добавили, что меры по укреплению обороноспособности КНДР являются ее суверенным правом и нужны для защиты государства и его территориальной целостности, а также для стабильного контролирования ситуации в регионе Корейского полуострова на фоне "безумных и провокационных" военных действий США и их союзников. По заявлению МИД КНДР, меняться должна не КНДР, а США с их "архаичным" мнением, что только они могут обладать ядерным оружием, Вашингтону теперь придется понять, что только "полная отмена враждебной политики в отношении КНДР обеспечит им безопасность".