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Более 330 млн рублей выделят на поддержку липецких фермеров в 2023 году
Более 330 млн рублей выделят на поддержку липецких фермеров в 2023 году - РИА Новости, 26.04.2023
Более 330 млн рублей выделят на поддержку липецких фермеров в 2023 году
Общая сумма государственной поддержки малых форм хозяйствования в 2023 году в Липецкой области составит 333,5 миллиона рублей, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T15:49
2023-04-26T15:49
2023-04-26T15:49
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 26 апр – РИА Новости. Общая сумма государственной поддержки малых форм хозяйствования в 2023 году в Липецкой области составит 333,5 миллиона рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что помощь со стороны государства оказывается по нескольким направлениям. Это гранты на сумму почти 234 миллиона рублей и субсидии на сумму более 97 миллионов рублей, выделяемые в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".Также Артамонов обратил внимание, что в этом году владельцы личных подсобных хозяйств получат новый вид поддержки - на производство картофеля и овощей открытого грунта. Общая сумма средств на эти цели составит 2,5 миллиона рублей."Продукция местных производителей востребованная и, что особенно важно, очень качественная. Мы стараемся создавать все необходимые условия для продвижения товаров липецких фермеров и развития хозяйств", – отметил Артамонов.По его словам, еще одна форма поддержки - проект "Агрегатор", который стартовал в ноябре 2022 года и является пилотным в России. В рамках проекта фермеры Липецкой области получили возможность поставлять свои товары в супермаркеты крупной федеральной торговой сети.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 26 апр – РИА Новости. Общая сумма государственной поддержки малых форм хозяйствования в 2023 году в Липецкой области составит 333,5 миллиона рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что помощь со стороны государства оказывается по нескольким направлениям. Это гранты на сумму почти 234 миллиона рублей и субсидии на сумму более 97 миллионов рублей, выделяемые в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
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Также Артамонов обратил внимание, что в этом году владельцы личных подсобных хозяйств получат новый вид поддержки - на производство картофеля и овощей открытого грунта. Общая сумма средств на эти цели составит 2,5 миллиона рублей.
"Продукция местных производителей востребованная и, что особенно важно, очень качественная. Мы стараемся создавать все необходимые условия для продвижения товаров липецких фермеров и развития хозяйств", – отметил Артамонов
.
По его словам, еще одна форма поддержки - проект "Агрегатор", который стартовал в ноябре 2022 года и является пилотным в России. В рамках проекта фермеры Липецкой области получили возможность поставлять свои товары в супермаркеты крупной федеральной торговой сети.