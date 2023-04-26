https://ria.ru/20230426/peregovory-1867780802.html
Глава Минобороны Турции назвал переговоры по Сирии позитивными
Глава Минобороны Турции назвал переговоры по Сирии позитивными - РИА Новости, 26.04.2023
Глава Минобороны Турции назвал переговоры по Сирии позитивными
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар назвал "полезными и позитивными" переговоры по Сирии в Москве, надеется на их продолжение в ближайшее время. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T09:29
2023-04-26T09:29
2023-04-26T09:29
война в сирии
в мире
сирия
турция
дамаск (город)
хулуси акар
башар асад
сирийские демократические силы
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АНКАРА, 26 апр – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар назвал "полезными и позитивными" переговоры по Сирии в Москве, надеется на их продолжение в ближайшее время. Ранее в МО РФ сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу обсудил актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и различные аспекты обеспечения глобальной и региональной безопасности в рамках двусторонних переговоров с прибывшими в Москву главами военных ведомств Ирана, Сирии и Турции. В турецком минобороны заявили РИА Новости, что на встрече обсудили конкретные шаги для нормализации отношений Анкары и Дамаска. "Эти встречи и совещания были полезными и позитивными. Был сделан важный вклад. Мы согласились со сторонами в необходимости этих усилий для установления мира, стабильности и спокойствия в регионе. Мы выразили надежду на их (переговоров) продолжение в ближайшее время", - приводит слова Акара CNN Türk. В декабре в России состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дата, место и параметры четырехсторонней встречи глав внешнеполитических ведомств России, Сирии, Ирана и Турции, посвященной нормализации отношений между Дамаском и Анкарой, сейчас согласовываются. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. Формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
https://radiosputnik.ria.ru/20230425/peregovory-1867648389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, турция, дамаск (город), хулуси акар, башар асад, сирийские демократические силы, сергей шойгу
Война в Сирии, В мире, Сирия, Турция, Дамаск (город), Хулуси Акар, Башар Асад, Сирийские демократические силы, Сергей Шойгу
Глава Минобороны Турции назвал переговоры по Сирии позитивными
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар назвал переговоры по Сирии в Москве позитивными
АНКАРА, 26 апр – РИА Новости.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар назвал
"полезными и позитивными" переговоры по Сирии в Москве, надеется на их продолжение в ближайшее время.
Ранее в МО РФ сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу
обсудил актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и различные аспекты обеспечения глобальной и региональной безопасности в рамках двусторонних переговоров с прибывшими в Москву главами военных ведомств Ирана, Сирии и Турции. В турецком минобороны заявили РИА Новости, что на встрече обсудили конкретные шаги для нормализации отношений Анкары
и Дамаска
.
"Эти встречи и совещания были полезными и позитивными. Был сделан важный вклад. Мы согласились со сторонами в необходимости этих усилий для установления мира, стабильности и спокойствия в регионе. Мы выразили надежду на их (переговоров) продолжение в ближайшее время", - приводит слова Акара CNN Türk.
В декабре в России
состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада
. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.
В МО раскрыли темы переговоров Шойгу с коллегами из Турции, Ирана и Сирии
Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дата, место и параметры четырехсторонней встречи глав внешнеполитических ведомств России, Сирии, Ирана и Турции, посвященной нормализации отношений между Дамаском и Анкарой, сейчас согласовываются.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. Формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
ЕС ввел санкции против 25 физлиц и восьми организаций в Сирии