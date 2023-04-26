https://ria.ru/20230426/pentagon-1867786899.html
СМИ: Пентагон проведет стресс-тест систем после утечки документов
СМИ: Пентагон проведет стресс-тест систем после утечки документов - РИА Новости, 26.04.2023
СМИ: Пентагон проведет стресс-тест систем после утечки документов
Пентагон планирует провести "стресс-тест" своих систем после утечки в сеть секретных документов, заявила в интервью агентству Блумберг замминистра обороны США... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T10:00
2023-04-26T10:00
2023-04-26T10:00
в мире
сша
россия
украина
дмитрий песков
нато
министерство обороны сша
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пентагон планирует провести "стресс-тест" своих систем после утечки в сеть секретных документов, заявила в интервью агентству Блумберг замминистра обороны США Кэтлин Хикс. Как заявила Хикс, в долгосрочной перспективе ведомство работает над "стресс-тестом" систем, через которые американские военные обрабатывают секретную информацию. "Цель состоит в том, чтобы обеспечить обмен разведывательными данными по оперативным причинам, при этом удостоверившись в отсутствии контрразведки или внутренней угрозы", - говорится в сообщении агентства. По словам Хикс, последствия недавней утечки являются "тяжелыми" для национальной безопасности. Она добавила, что Пентагону необходимо "уйти в гораздо более закрытую среду", отметив, что ведомство уже предприняло шаги по сокращению распространения секретных материалов среди военных. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося. Военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан 13 апреля по делу об утечках секретных данных Пентагона. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем то, что их разделяет".
https://ria.ru/20230425/vsu-1867650521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, дмитрий песков, нато, министерство обороны сша
В мире, США, Россия, Украина, Дмитрий Песков, НАТО, Министерство обороны США
СМИ: Пентагон проведет стресс-тест систем после утечки документов
Блумберг: Пентагон планирует провести стресс-тест систем после утечки секретных документов
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости.
Пентагон планирует провести "стресс-тест" своих систем после утечки в сеть секретных документов, заявила в интервью
агентству Блумберг замминистра обороны США Кэтлин Хикс.
Как заявила Хикс, в долгосрочной перспективе ведомство работает над "стресс-тестом" систем, через которые американские военные обрабатывают секретную информацию.
"Цель состоит в том, чтобы обеспечить обмен разведывательными данными по оперативным причинам, при этом удостоверившись в отсутствии контрразведки или внутренней угрозы", - говорится в сообщении агентства.
По словам Хикс, последствия недавней утечки являются "тяжелыми" для национальной безопасности. Она добавила, что Пентагону необходимо "уйти в гораздо более закрытую среду", отметив, что ведомство уже предприняло шаги по сокращению распространения секретных материалов среди военных.
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Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США
и НАТО
прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.
Военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан 13 апреля по делу об утечках секретных данных Пентагона
. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине
и думал, что Москва
и Киев
"должны иметь больше общего, чем то, что их разделяет".
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