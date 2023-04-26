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Министр просвещения: профессия педагога – одна из самых популярных в России

Министр просвещения: профессия педагога – одна из самых популярных в России - РИА Новости, 26.04.2023

Министр просвещения: профессия педагога – одна из самых популярных в России

Педагогическое образование является одним из трех самых популярных направлений среди россиян, а профессия педагога – самой важной на Земле, заявил министр... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T15:43

2023-04-26T15:43

2023-04-26T15:43

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

образование - общество

образование

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Педагогическое образование является одним из трех самых популярных направлений среди россиян, а профессия педагога – самой важной на Земле, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. "У нас на третьем месте по популярности в целом педагогическое образование после медицинского направления и информационных технологий", – сказал Кравцов в ходе IV Всероссийского форума молодых педагогов "Педагог: Профессия. Призвание. Искусство". Министр также поприветствовал участников форума и пожелал им удачи. "Я хотел бы, уважаемые коллеги, пользуясь случаем, еще раз всех вас поблагодарить за то, что вы выбрали и связали свою профессиональную деятельность с профессией учителя, с профессией педагога, которая является главной, самой важной на Земле... Хочу вам пожелать успехов, удачи", – сказал он.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, образование - общество, образование, социальный навигатор