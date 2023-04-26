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Министр просвещения: профессия педагога – одна из самых популярных в России
Министр просвещения: профессия педагога – одна из самых популярных в России - РИА Новости, 26.04.2023
Министр просвещения: профессия педагога – одна из самых популярных в России
Педагогическое образование является одним из трех самых популярных направлений среди россиян, а профессия педагога – самой важной на Земле, заявил министр... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T15:43
2023-04-26T15:43
2023-04-26T15:43
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
образование - общество
образование
социальный навигатор
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Педагогическое образование является одним из трех самых популярных направлений среди россиян, а профессия педагога – самой важной на Земле, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. "У нас на третьем месте по популярности в целом педагогическое образование после медицинского направления и информационных технологий", – сказал Кравцов в ходе IV Всероссийского форума молодых педагогов "Педагог: Профессия. Призвание. Искусство". Министр также поприветствовал участников форума и пожелал им удачи. "Я хотел бы, уважаемые коллеги, пользуясь случаем, еще раз всех вас поблагодарить за то, что вы выбрали и связали свою профессиональную деятельность с профессией учителя, с профессией педагога, которая является главной, самой важной на Земле... Хочу вам пожелать успехов, удачи", – сказал он.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
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общество, сергей кравцов, образование - общество, образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, Образование - Общество, Образование, Социальный навигатор
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Педагогическое образование является одним из трех самых популярных направлений среди россиян, а профессия педагога – самой важной на Земле, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
"У нас на третьем месте по популярности в целом педагогическое образование после медицинского направления и информационных технологий", – сказал Кравцов в ходе IV Всероссийского форума молодых педагогов "Педагог: Профессия. Призвание. Искусство".
Министр также поприветствовал участников форума и пожелал им удачи.
"Я хотел бы, уважаемые коллеги, пользуясь случаем, еще раз всех вас поблагодарить за то, что вы выбрали и связали свою профессиональную деятельность с профессией учителя, с профессией педагога, которая является главной, самой важной на Земле... Хочу вам пожелать успехов, удачи", – сказал он.
Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.