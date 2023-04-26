https://ria.ru/20230426/pamyatniki-1867939359.html

На западе Украины снесли два памятника, связанных с советской историей

На западе Украины снесли два памятника, связанных с советской историей - РИА Новости, 26.04.2023

На западе Украины снесли два памятника, связанных с советской историей

Два памятника, связанные с советской историей, снесли в Мостисском районе Львовской области на западе Украины, сообщили во вторник в областной администрации. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T17:39

2023-04-26T17:39

2023-04-26T17:44

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Два памятника, связанные с советской историей, снесли в Мостисском районе Львовской области на западе Украины, сообщили во вторник в областной администрации. "В двух населенных пунктах Львовской области 26 апреля снесли еще два объекта советской эпохи. При поддержке областной рабочей группы по вопросам декоммунизации демонтирован памятник советскому солдату, входившему в мемориальный комплекс советским воинам в селе Малнов в Мостисском районе", - говорится в сообщении администрации в телеграм-канале. Второй объект – фигура скорбящей женщины - демонтирована с кладбища советских воинов, расположенного в городе Мостиска. Уточняется, что в планах Львовской областной администрации до конца 2023 года "завершить в полном объеме процесс декоммунизации". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230329/pamyatnik-1861696607.html

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львовская область, украина, в мире, россия