https://ria.ru/20230426/oruzhie-1867991048.html

США развернули на Украине систему слежения за поставляемым Западом оружием

США развернули на Украине систему слежения за поставляемым Западом оружием - РИА Новости, 26.04.2023

США развернули на Украине систему слежения за поставляемым Западом оружием

США развернули на Украине систему слежения за поставляемым Западом оружием, заявил командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T21:15

2023-04-26T21:15

2023-04-26T22:03

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. США развернули на Украине систему слежения за поставляемым Западом оружием, заявил командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.Проведением инспекций занимается офис военного атташе Соединенных Штатов в Киеве, одна из них сейчас проходит в Одессе. Еще одна проверка запланирована на следующий четверг, уточнил Каволи.Генерал пояснил, что проведение инспекций зависит от ситуации в сфере безопасности "на местах". В случае если представителям США не удается попасть на место предполагаемой проверки, ее проводят сами украинские военные при помощи ручных сканеров. Таким образом, данные со штрихкодов, нанесенных на ключевые разновидности переданных Киеву вооружений, попадают в сеть, подконтрольную Вашингтону.На прошлой неделе заместитель главы Пентагона Колин Каль предупредил, что ресурсы США для поддержки Украины не безграничны.Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи на сумму 325 миллионов долларов в минувшую среду. Американское военное ведомство уточнило, что суммарный размер помощи Киеву с начала российской спецоперации достиг 35,4 миллиарда долларов, а с начала работы Байдена в должности главы государства — 36,1 миллиарда.

https://ria.ru/20230425/pomosch-1867734142.html

https://ria.ru/20230417/nato-1865679063.html

украина

сша

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киев

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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, нато, киев, пентагон