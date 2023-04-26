Рейтинг@Mail.ru
США развернули на Украине систему слежения за поставляемым Западом оружием - РИА Новости, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:15 26.04.2023 (обновлено: 22:03 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/oruzhie-1867991048.html
США развернули на Украине систему слежения за поставляемым Западом оружием
США развернули на Украине систему слежения за поставляемым Западом оружием - РИА Новости, 26.04.2023
США развернули на Украине систему слежения за поставляемым Западом оружием
США развернули на Украине систему слежения за поставляемым Западом оружием, заявил командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T21:15
2023-04-26T22:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
сергей лавров
нато
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_72cf9b60c00e1dc5c6125b3ad91e79ca.jpg
ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. США развернули на Украине систему слежения за поставляемым Западом оружием, заявил командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.Проведением инспекций занимается офис военного атташе Соединенных Штатов в Киеве, одна из них сейчас проходит в Одессе. Еще одна проверка запланирована на следующий четверг, уточнил Каволи.Генерал пояснил, что проведение инспекций зависит от ситуации в сфере безопасности "на местах". В случае если представителям США не удается попасть на место предполагаемой проверки, ее проводят сами украинские военные при помощи ручных сканеров. Таким образом, данные со штрихкодов, нанесенных на ключевые разновидности переданных Киеву вооружений, попадают в сеть, подконтрольную Вашингтону.На прошлой неделе заместитель главы Пентагона Колин Каль предупредил, что ресурсы США для поддержки Украины не безграничны.Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи на сумму 325 миллионов долларов в минувшую среду. Американское военное ведомство уточнило, что суммарный размер помощи Киеву с начала российской спецоперации достиг 35,4 миллиарда долларов, а с начала работы Байдена в должности главы государства — 36,1 миллиарда.
https://ria.ru/20230425/pomosch-1867734142.html
https://ria.ru/20230417/nato-1865679063.html
украина
сша
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_521:381:2744:2048_1920x0_80_0_0_dfc06d1ff25632880a9b2a30a1e87a7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, нато, киев, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Киев, Пентагон
США развернули на Украине систему слежения за поставляемым Западом оружием

Пентагон: США развернули на Украине систему слежения за поставляемым Западом оружием

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. США развернули на Украине систему слежения за поставляемым Западом оружием, заявил командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.
«

"За последние несколько месяцев мы развернули на Украине систему логистического слежения по стандартам НАТО, и они (украинская сторона. — Прим. ред.) предоставили нам доступ к своим сетям для мониторинга", — сказал он во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей.

Проведением инспекций занимается офис военного атташе Соединенных Штатов в Киеве, одна из них сейчас проходит в Одессе. Еще одна проверка запланирована на следующий четверг, уточнил Каволи.
Генерал пояснил, что проведение инспекций зависит от ситуации в сфере безопасности "на местах". В случае если представителям США не удается попасть на место предполагаемой проверки, ее проводят сами украинские военные при помощи ручных сканеров. Таким образом, данные со штрихкодов, нанесенных на ключевые разновидности переданных Киеву вооружений, попадают в сеть, подконтрольную Вашингтону.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Кулеба упрекнул Запад в недостаточной военной помощи Украине
25 апреля, 20:57
На прошлой неделе заместитель главы Пентагона Колин Каль предупредил, что ресурсы США для поддержки Украины не безграничны.
Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи на сумму 325 миллионов долларов в минувшую среду. Американское военное ведомство уточнило, что суммарный размер помощи Киеву с начала российской спецоперации достиг 35,4 миллиарда долларов, а с начала работы Байдена в должности главы государства — 36,1 миллиарда.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
НАТО не знает, как заткнуть киевский фонтан
17 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияСергей ЛавровНАТОКиевПентагон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала