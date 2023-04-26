США развернули на Украине систему слежения за поставляемым Западом оружием
Пентагон: США развернули на Украине систему слежения за поставляемым Западом оружием
© AP Photo / Charles DharapakПентагон
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. США развернули на Украине систему слежения за поставляемым Западом оружием, заявил командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.
«
"За последние несколько месяцев мы развернули на Украине систему логистического слежения по стандартам НАТО, и они (украинская сторона. — Прим. ред.) предоставили нам доступ к своим сетям для мониторинга", — сказал он во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей.
Проведением инспекций занимается офис военного атташе Соединенных Штатов в Киеве, одна из них сейчас проходит в Одессе. Еще одна проверка запланирована на следующий четверг, уточнил Каволи.
Генерал пояснил, что проведение инспекций зависит от ситуации в сфере безопасности "на местах". В случае если представителям США не удается попасть на место предполагаемой проверки, ее проводят сами украинские военные при помощи ручных сканеров. Таким образом, данные со штрихкодов, нанесенных на ключевые разновидности переданных Киеву вооружений, попадают в сеть, подконтрольную Вашингтону.
На прошлой неделе заместитель главы Пентагона Колин Каль предупредил, что ресурсы США для поддержки Украины не безграничны.
Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи на сумму 325 миллионов долларов в минувшую среду. Американское военное ведомство уточнило, что суммарный размер помощи Киеву с начала российской спецоперации достиг 35,4 миллиарда долларов, а с начала работы Байдена в должности главы государства — 36,1 миллиарда.