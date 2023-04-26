https://ria.ru/20230426/obstrel-1867986458.html
Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка и Александровку
Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка и Александровку - РИА Новости, 26.04.2023
Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка и Александровку
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и соседний поселок Александровка, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 10 минут,... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T20:35
2023-04-26T20:35
2023-04-26T20:35
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и соседний поселок Александровка, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19.50 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 20.00 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Александровка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, за которую в настоящее время идут бои. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка и Александровку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов по Петровскому району Донецка и Александровке