https://ria.ru/20230426/obespechenie-1867869123.html

Мишустин попросил сообщить, насколько ведомства обеспечены в период СВО

Мишустин попросил сообщить, насколько ведомства обеспечены в период СВО - РИА Новости, 26.04.2023

Мишустин попросил сообщить, насколько ведомства обеспечены в период СВО

Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил руководство Минобороны, МВД, ФСБ и Росгвардии проинформировать об обеспечении их ведомств всем необходимым в... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:30

2023-04-26T14:30

2023-04-26T14:40

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил руководство Минобороны, МВД, ФСБ и Росгвардии проинформировать об обеспечении их ведомств всем необходимым в период проведения спецоперации.Мишустин возглавляет координационный совет по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов."Министра обороны, руководителей МВД, Росгвардии, ФСБ попрошу проинформировать об обеспечении подчиненных вам ведомств", - попросил Мишустин. Он добавил, что на совете рассмотрят реализацию решений, принятых ранее.

https://ria.ru/20230331/vpk-1862159878.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность, россия, михаил мишустин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф