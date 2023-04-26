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Мишустин попросил сообщить, насколько ведомства обеспечены в период СВО - РИА Новости, 26.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 26.04.2023 (обновлено: 14:40 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/obespechenie-1867869123.html
Мишустин попросил сообщить, насколько ведомства обеспечены в период СВО
Мишустин попросил сообщить, насколько ведомства обеспечены в период СВО - РИА Новости, 26.04.2023
Мишустин попросил сообщить, насколько ведомства обеспечены в период СВО
Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил руководство Минобороны, МВД, ФСБ и Росгвардии проинформировать об обеспечении их ведомств всем необходимым в... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:30
2023-04-26T14:40
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
михаил мишустин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил руководство Минобороны, МВД, ФСБ и Росгвардии проинформировать об обеспечении их ведомств всем необходимым в период проведения спецоперации.Мишустин возглавляет координационный совет по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов."Министра обороны, руководителей МВД, Росгвардии, ФСБ попрошу проинформировать об обеспечении подчиненных вам ведомств", - попросил Мишустин. Он добавил, что на совете рассмотрят реализацию решений, принятых ранее.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность, россия, михаил мишустин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Михаил Мишустин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы РФ
Мишустин попросил сообщить, насколько ведомства обеспечены в период СВО

Мишустин попросил глав Минобороны, МВД, ФСБ и Росгвардии сообщить об обеспечении ведомств

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил руководство Минобороны, МВД, ФСБ и Росгвардии проинформировать об обеспечении их ведомств всем необходимым в период проведения спецоперации.
Мишустин возглавляет координационный совет по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
"Министра обороны, руководителей МВД, Росгвардии, ФСБ попрошу проинформировать об обеспечении подчиненных вам ведомств", - попросил Мишустин. Он добавил, что на совете рассмотрят реализацию решений, принятых ранее.
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Мощности ВПК максимально задействованы для снабжения армии, заявил Мишустин
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Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)БезопасностьРоссияМихаил МишустинМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы РФ
 
 
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