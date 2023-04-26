https://ria.ru/20230426/obespechenie-1867869123.html
Мишустин попросил сообщить, насколько ведомства обеспечены в период СВО
Мишустин попросил сообщить, насколько ведомства обеспечены в период СВО - РИА Новости, 26.04.2023
Мишустин попросил сообщить, насколько ведомства обеспечены в период СВО
Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил руководство Минобороны, МВД, ФСБ и Росгвардии проинформировать об обеспечении их ведомств всем необходимым в... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:30
2023-04-26T14:30
2023-04-26T14:40
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
михаил мишустин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил руководство Минобороны, МВД, ФСБ и Росгвардии проинформировать об обеспечении их ведомств всем необходимым в период проведения спецоперации.Мишустин возглавляет координационный совет по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов."Министра обороны, руководителей МВД, Росгвардии, ФСБ попрошу проинформировать об обеспечении подчиненных вам ведомств", - попросил Мишустин. Он добавил, что на совете рассмотрят реализацию решений, принятых ранее.
https://ria.ru/20230331/vpk-1862159878.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность, россия, михаил мишустин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф
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Мишустин попросил сообщить, насколько ведомства обеспечены в период СВО
Мишустин попросил глав Минобороны, МВД, ФСБ и Росгвардии сообщить об обеспечении ведомств