https://ria.ru/20230426/npo-1867933134.html

В Госдуму внесли проект об уголовной ответственности за участие в НПО

В Госдуму внесли проект об уголовной ответственности за участие в НПО - РИА Новости, 26.04.2023

В Госдуму внесли проект об уголовной ответственности за участие в НПО

В ГД внесли законопроект о штрафах и уголовном наказании за участие в деятельности иностранной НПО, сведения о подразделениях которой отсутствуют в реестре... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T17:31

2023-04-26T17:31

2023-04-26T17:37

россия

василий пискарев

госдума рф

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В ГД внесли законопроект о штрафах и уголовном наказании за участие в деятельности иностранной НПО, сведения о подразделениях которой отсутствуют в реестре таких филиалов и представительств, и за ведение деятельности такой НПО, об этом сообщил глава комиссии Госдумы по невмешательству в дела РФ Василий Пискарев. "За создание и участие в деятельности незарегистрированных в России филиалах иностранных НПО будет грозить уголовная ответственность. Соответствующие поправки внесли совместно с коллегами по Комиссии по противодействию невмешательству – депутатами всех фракций", - написал Пискарев в своем телеграм-канале. Предлагается установить административную ответственность за участие в деятельности на территории РФ иностранной НПО, сведения о структурных подразделениях которой отсутствуют в реестре Минюста. "Штрафы составят: до пяти тысяч руб. для граждан; до 50 тыс. руб. для должностных лиц; до 100 тыс. руб. для юрлиц; для иностранцев и лиц без гражданства штраф составит до 50 тыс. руб., с возможностью административного выдворения за пределы РФ", - заявил Пискарев. Также предполагается установить уголовную ответственность за организацию деятельности в России незарегистрированной иностранной НПО, а также за участие в ее работе для тех, кто ранее подвергался административному наказанию за это, срок лишения свободы – до трех лет, отметил он. "Кроме того, мы предлагаем новое основание для отказа иностранной НПО в регистрации структурного подразделения. Отказ Минюста последует в случае, если ранее внесенные в реестр филиал или представительство иностранной НПО в течение трех лет, были исключены из реестра за нарушение закона", - отметил глава комиссии. По его словам, такая мера позволит пресечь продолжение противоправной деятельности "с помощью открытия новых филиалов уже дискредитировавшей себя организации".

https://ria.ru/20230425/nezhelatelnye-1867657615.html

https://ria.ru/20230418/inoagenty-1865974800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, василий пискарев, госдума рф