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В Новосибирске полицейский напал на школьницу
В Новосибирске полицейский напал на школьницу - РИА Новости, 26.04.2023
В Новосибирске полицейский напал на школьницу
Младший сержант полиции в состоянии алкогольного опьянения на улице в Новосибирске напал на школьницу, возбуждено дело об угрозе убийством, сообщили в среду РИА РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T08:06
2023-04-26T08:06
2023-04-26T08:06
происшествия
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новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 26 апр – РИА Новости. Младший сержант полиции в состоянии алкогольного опьянения на улице в Новосибирске напал на школьницу, возбуждено дело об угрозе убийством, сообщили в среду РИА Новости в ГУМВД по Новосибирской области. По данным ведомства, инцидент произошел 26 марта в Центральном районе на улице Гоголя. В полицию поступило сообщение о том, что мужчина причинил несовершеннолетней телесные повреждения, а также угрожал убийством. "Прибывшими полицейскими подозреваемый был задержан. Им оказался 22-летний младший сержант, проходивший первоначальную подготовку сотрудников, впервые принятых на службу в ОВД. По результатам освидетельствования у него установлено алкогольное опьянение", - сообщил РИА Новости представитель главка. По материалам, предоставленным сотрудниками полиции, следователи СУСК России по Новосибирской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). "По данному факту в ГУМВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством", - добавили в ГУМВД.
https://ria.ru/20230311/napadenie-1857241111.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, новосибирская область, россия, новосибирск
Происшествия, Новосибирская область, Россия, Новосибирск
В Новосибирске полицейский напал на школьницу
В Новосибирске полицейский в состоянии алкогольного опьянения напал на школьницу
НОВОСИБИРСК, 26 апр – РИА Новости. Младший сержант полиции в состоянии алкогольного опьянения на улице в Новосибирске напал на школьницу, возбуждено дело об угрозе убийством, сообщили в среду РИА Новости в ГУМВД по Новосибирской области.
По данным ведомства, инцидент произошел 26 марта в Центральном районе на улице Гоголя. В полицию поступило сообщение о том, что мужчина причинил несовершеннолетней телесные повреждения, а также угрожал убийством.
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"Прибывшими полицейскими подозреваемый был задержан. Им оказался 22-летний младший сержант, проходивший первоначальную подготовку сотрудников, впервые принятых на службу в ОВД. По результатам освидетельствования у него установлено алкогольное опьянение", - сообщил РИА Новости представитель главка.
По материалам, предоставленным сотрудниками полиции, следователи СУСК России
по Новосибирской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством).
"По данному факту в ГУМВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством", - добавили в ГУМВД.
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