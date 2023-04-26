Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске полицейский напал на школьницу - РИА Новости, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:06 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/novosibirsk-1867769943.html
В Новосибирске полицейский напал на школьницу
В Новосибирске полицейский напал на школьницу - РИА Новости, 26.04.2023
В Новосибирске полицейский напал на школьницу
Младший сержант полиции в состоянии алкогольного опьянения на улице в Новосибирске напал на школьницу, возбуждено дело об угрозе убийством, сообщили в среду РИА РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T08:06
2023-04-26T08:06
происшествия
новосибирская область
россия
новосибирск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576351822_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_5fa896a24de685e0980c105039a7c842.jpg
НОВОСИБИРСК, 26 апр – РИА Новости. Младший сержант полиции в состоянии алкогольного опьянения на улице в Новосибирске напал на школьницу, возбуждено дело об угрозе убийством, сообщили в среду РИА Новости в ГУМВД по Новосибирской области. По данным ведомства, инцидент произошел 26 марта в Центральном районе на улице Гоголя. В полицию поступило сообщение о том, что мужчина причинил несовершеннолетней телесные повреждения, а также угрожал убийством. "Прибывшими полицейскими подозреваемый был задержан. Им оказался 22-летний младший сержант, проходивший первоначальную подготовку сотрудников, впервые принятых на службу в ОВД. По результатам освидетельствования у него установлено алкогольное опьянение", - сообщил РИА Новости представитель главка. По материалам, предоставленным сотрудниками полиции, следователи СУСК России по Новосибирской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). "По данному факту в ГУМВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством", - добавили в ГУМВД.
https://ria.ru/20230311/napadenie-1857241111.html
https://ria.ru/20220903/napadenie-1814233387.html
новосибирская область
россия
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576351822_0:0:1325:994_1920x0_80_0_0_7dc98e469fee83c40421384fb3772c8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирская область, россия, новосибирск
Происшествия, Новосибирская область, Россия, Новосибирск
В Новосибирске полицейский напал на школьницу

В Новосибирске полицейский в состоянии алкогольного опьянения напал на школьницу

© РИА Новости / Владимир АстапковичНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 26 апр – РИА Новости. Младший сержант полиции в состоянии алкогольного опьянения на улице в Новосибирске напал на школьницу, возбуждено дело об угрозе убийством, сообщили в среду РИА Новости в ГУМВД по Новосибирской области.
По данным ведомства, инцидент произошел 26 марта в Центральном районе на улице Гоголя. В полицию поступило сообщение о том, что мужчина причинил несовершеннолетней телесные повреждения, а также угрожал убийством.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
В Забайкалье нетрезвый глава города напал на полицейских с топором
11 марта, 17:39
"Прибывшими полицейскими подозреваемый был задержан. Им оказался 22-летний младший сержант, проходивший первоначальную подготовку сотрудников, впервые принятых на службу в ОВД. По результатам освидетельствования у него установлено алкогольное опьянение", - сообщил РИА Новости представитель главка.
По материалам, предоставленным сотрудниками полиции, следователи СУСК России по Новосибирской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством).
"По данному факту в ГУМВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством", - добавили в ГУМВД.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
Под Екатеринбургом мужчина напал с ножом на школьницу
3 сентября 2022, 15:48
 
ПроисшествияНовосибирская областьРоссияНовосибирск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала