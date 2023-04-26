https://ria.ru/20230426/novosibirsk-1867769943.html

В Новосибирске полицейский напал на школьницу

В Новосибирске полицейский напал на школьницу - РИА Новости, 26.04.2023

В Новосибирске полицейский напал на школьницу

Младший сержант полиции в состоянии алкогольного опьянения на улице в Новосибирске напал на школьницу, возбуждено дело об угрозе убийством, сообщили в среду РИА РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T08:06

2023-04-26T08:06

2023-04-26T08:06

происшествия

новосибирская область

россия

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 26 апр – РИА Новости. Младший сержант полиции в состоянии алкогольного опьянения на улице в Новосибирске напал на школьницу, возбуждено дело об угрозе убийством, сообщили в среду РИА Новости в ГУМВД по Новосибирской области. По данным ведомства, инцидент произошел 26 марта в Центральном районе на улице Гоголя. В полицию поступило сообщение о том, что мужчина причинил несовершеннолетней телесные повреждения, а также угрожал убийством. "Прибывшими полицейскими подозреваемый был задержан. Им оказался 22-летний младший сержант, проходивший первоначальную подготовку сотрудников, впервые принятых на службу в ОВД. По результатам освидетельствования у него установлено алкогольное опьянение", - сообщил РИА Новости представитель главка. По материалам, предоставленным сотрудниками полиции, следователи СУСК России по Новосибирской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). "По данному факту в ГУМВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством", - добавили в ГУМВД.

https://ria.ru/20230311/napadenie-1857241111.html

https://ria.ru/20220903/napadenie-1814233387.html

новосибирская область

россия

новосибирск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новосибирская область, россия, новосибирск