https://ria.ru/20230426/notariat-1867845372.html

Мишустин конгрессу нотариусов: нотариат надежно защищает права граждан РФ

Мишустин конгрессу нотариусов: нотариат надежно защищает права граждан РФ - РИА Новости, 26.04.2023

Мишустин конгрессу нотариусов: нотариат надежно защищает права граждан РФ

Председатель правительства России Михаил Мишустин поприветствовал участников VI Конгресса нотариусов Российской Федерации и подчеркнул, что нотариат надёжно... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T13:24

2023-04-26T13:24

2023-04-26T13:24

михаил мишустин

россия

общество

федеральная нотариальная палата

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поприветствовал участников VI Конгресса нотариусов Российской Федерации и подчеркнул, что нотариат надёжно защищает права граждан РФ и предпринимателей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Нотариат играет значимую роль в жизни государства и общества, действует объективно, независимо и ответственно, надёжно защищает права наших граждан и предпринимателей, предоставляет доступную квалифицированную юридическую помощь, гарантирует стабильность гражданского оборота, предотвращает возникновение судебных споров", - говорится в телеграмме. Мишустин напомнил участникам конгресса о том, что закон о нотариате, принятый 30 лет назад в РФ, открыл новую страницу в истории особого правового института, а также придал импульс развитию небюджетной модели работы. Кроме того, глава правительства подчеркнул, что нотариусы внедряют в работу современные информационные технологии и развивают электронную инфраструктуру, что позволяет повышать качество услуг. Мишустин также выразил уверенность в том, что конгресс даст возможность участникам обсудить актуальные профессиональные вопросы и определить дальнейший вектор развития отечественного нотариата.

https://realty.ria.ru/20230424/notariat-1867409328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

михаил мишустин, россия, общество, федеральная нотариальная палата