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Мишустин конгрессу нотариусов: нотариат надежно защищает права граждан РФ - РИА Новости, 26.04.2023
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13:24 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/notariat-1867845372.html
Мишустин конгрессу нотариусов: нотариат надежно защищает права граждан РФ
Мишустин конгрессу нотариусов: нотариат надежно защищает права граждан РФ - РИА Новости, 26.04.2023
Мишустин конгрессу нотариусов: нотариат надежно защищает права граждан РФ
Председатель правительства России Михаил Мишустин поприветствовал участников VI Конгресса нотариусов Российской Федерации и подчеркнул, что нотариат надёжно... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:24
2023-04-26T13:24
михаил мишустин
россия
общество
федеральная нотариальная палата
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поприветствовал участников VI Конгресса нотариусов Российской Федерации и подчеркнул, что нотариат надёжно защищает права граждан РФ и предпринимателей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Нотариат играет значимую роль в жизни государства и общества, действует объективно, независимо и ответственно, надёжно защищает права наших граждан и предпринимателей, предоставляет доступную квалифицированную юридическую помощь, гарантирует стабильность гражданского оборота, предотвращает возникновение судебных споров", - говорится в телеграмме. Мишустин напомнил участникам конгресса о том, что закон о нотариате, принятый 30 лет назад в РФ, открыл новую страницу в истории особого правового института, а также придал импульс развитию небюджетной модели работы. Кроме того, глава правительства подчеркнул, что нотариусы внедряют в работу современные информационные технологии и развивают электронную инфраструктуру, что позволяет повышать качество услуг. Мишустин также выразил уверенность в том, что конгресс даст возможность участникам обсудить актуальные профессиональные вопросы и определить дальнейший вектор развития отечественного нотариата.
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михаил мишустин, россия, общество, федеральная нотариальная палата
Михаил Мишустин, Россия, Общество, Федеральная нотариальная палата

Мишустин конгрессу нотариусов: нотариат надежно защищает права граждан РФ

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поприветствовал участников VI Конгресса нотариусов Российской Федерации и подчеркнул, что нотариат надёжно защищает права граждан РФ и предпринимателей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Нотариат играет значимую роль в жизни государства и общества, действует объективно, независимо и ответственно, надёжно защищает права наших граждан и предпринимателей, предоставляет доступную квалифицированную юридическую помощь, гарантирует стабильность гражданского оборота, предотвращает возникновение судебных споров", - говорится в телеграмме.
Мишустин напомнил участникам конгресса о том, что закон о нотариате, принятый 30 лет назад в РФ, открыл новую страницу в истории особого правового института, а также придал импульс развитию небюджетной модели работы. Кроме того, глава правительства подчеркнул, что нотариусы внедряют в работу современные информационные технологии и развивают электронную инфраструктуру, что позволяет повышать качество услуг.
Мишустин также выразил уверенность в том, что конгресс даст возможность участникам обсудить актуальные профессиональные вопросы и определить дальнейший вектор развития отечественного нотариата.
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Михаил МишустинРоссияОбществоФедеральная нотариальная палата
 
 
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