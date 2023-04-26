https://ria.ru/20230426/norvegiya-1867823688.html
В Норвегии генконсула России на Шпицбергене обвинили в связях с разведкой
В Норвегии генконсула России на Шпицбергене обвинили в связях с разведкой - РИА Новости, 26.04.2023
В Норвегии генконсула России на Шпицбергене обвинили в связях с разведкой
Крупнейшая норвежская телерадиокомпания NRK в среду голословно обвинила российского консула в Баренцбурге на Шпицбергене Андрея Чемерило в связях с якобы... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T12:09
2023-04-26T12:09
2023-04-26T12:09
в мире
россия
шпицберген
норвегия
михаил ходорковский
юкос
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МУРМАНСК, 26 апр – РИА Новости. Крупнейшая норвежская телерадиокомпания NRK в среду голословно обвинила российского консула в Баренцбурге на Шпицбергене Андрея Чемерило в связях с якобы "военной разведкой", при этом не приведя никаких доказательств, сам консул отверг в заявлении ТВ все эти обвинения. Как говорится в статье ТВ, "расследование" было проведено совместно с некими уехавшими из РФ журналистами. Причем, по данным ТВ, сам консул "опроверг NRK" эти утверждения. "Сам он отрицает, что связан с российской разведкой или спецслужбами", - передает телекомпания. NRK утверждает, что в ходе расследования якобы выявила 38 агентов российской разведки, связанных с посольствами стран Северной Европы. По заявлению ТВ, часть из них уже объявлены персонами нон-грата и высланы из Норвегии и Швеции. Но есть еще один - консул России на Шпицбергене Андрей Чемерило, говорится в статье на сайте телекомпании с заголовком "Агент на Шпицбергене". NRK заявила, что сотрудничает с журналистами, эмигрировавшими из России и работающими в центре "Досье", который принадлежит экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому*. Доступ к сайту центра "Досье" в 2021 году был ограничен по требованию Таганского районного суда, следует из информации на сервисе Роскомнадзора по проверке ограничения доступа к сайтам. По заявлению телерадиокомпании, вместе с этими журналистами, имена которых ТВ не приводит, было проведено исследование биографии российских дипломатов в Северном регионе. "Центр "Досье" пришел к выводу", утверждается в статье, "что Чемерило связан" с военной разведкой, "поскольку он когда-то жил по адресу, который известен как место, где проходят подготовку офицеры" разведки.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230421/norvegiya-1866897062.html
https://ria.ru/20230414/diplomaty-1865341743.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, шпицберген, норвегия, михаил ходорковский, юкос, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
В мире, Россия, Шпицберген, Норвегия, Михаил Ходорковский, ЮКОС, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В Норвегии генконсула России на Шпицбергене обвинили в связях с разведкой
Норвежское ТВ обвинило генконсула России на Шпицбергене в связях со спецслужбами
МУРМАНСК, 26 апр – РИА Новости.
Крупнейшая норвежская телерадиокомпания NRK
в среду голословно обвинила российского консула в Баренцбурге на Шпицбергене Андрея Чемерило в связях с якобы "военной разведкой", при этом не приведя никаких доказательств, сам консул отверг в заявлении ТВ все эти обвинения.
Как говорится в статье ТВ, "расследование" было проведено совместно с некими уехавшими из РФ журналистами. Причем, по данным ТВ, сам консул "опроверг NRK" эти утверждения. "Сам он отрицает, что связан с российской разведкой или спецслужбами", - передает телекомпания.
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NRK утверждает, что в ходе расследования якобы выявила 38 агентов российской разведки, связанных с посольствами стран Северной Европы. По заявлению ТВ, часть из них уже объявлены персонами нон-грата и высланы из Норвегии
и Швеции
. Но есть еще один - консул России на Шпицбергене Андрей Чемерило, говорится в статье на сайте телекомпании с заголовком "Агент на Шпицбергене".
«
"NRK может сообщить, что российский генеральный консул в Баренцбурге Андрей Чемерило связан с военной разведкой", - утверждается в сообщении. Чемерило был назначен генеральным консулом в Баренцбурге в июле прошлого года, а до этого работал дипломатом в Осло и Стокгольме.
NRK заявила, что сотрудничает с журналистами, эмигрировавшими из России и работающими в центре "Досье", который принадлежит экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому
*. Доступ к сайту центра "Досье" в 2021 году был ограничен по требованию Таганского районного суда, следует из информации на сервисе Роскомнадзора
по проверке ограничения доступа к сайтам.
По заявлению телерадиокомпании, вместе с этими журналистами, имена которых ТВ не приводит, было проведено исследование биографии российских дипломатов в Северном регионе.
"Центр "Досье" пришел к выводу", утверждается в статье, "что Чемерило связан" с военной разведкой, "поскольку он когда-то жил по адресу, который известен как место, где проходят подготовку офицеры" разведки.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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