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Николаев: премия "Человек труда" в Якутии может стать ежегодной - РИА Новости, 26.04.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
16:15 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/nikolaev-1867903228.html
Николаев: премия "Человек труда" в Якутии может стать ежегодной
Николаев: премия "Человек труда" в Якутии может стать ежегодной - РИА Новости, 26.04.2023
Николаев: премия "Человек труда" в Якутии может стать ежегодной
Премия "Человек труда" в Якутии может стать ежегодной, в 2023 году по 300 тысяч рублей получат 50 якутян, сообщил глава республики Айсен Николаев во время... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T16:15
2023-04-26T16:15
республика саха (якутия)
айсен николаев
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ЯКУТСК, 26 апр – РИА Новости. Премия "Человек труда" в Якутии может стать ежегодной, в 2023 году по 300 тысяч рублей получат 50 якутян, сообщил глава республики Айсен Николаев во время "Прямой линии" на "Россия 24"."Я подписал указ о награждении премией "Человек труда". Отобрано 50 лучших из лучших по различным направлениям, которые получат по 300 тысяч рублей. Награды вручим послезавтра, 28 апреля. Среди победителей – 29 представителей из промышленного сектора и 21 – из социальной, непроизводственной сферы. Все победители – очень достойные работники. Это не генеральные директора, не главные инженеры и не руководители социальных учреждений. Они не занимают больших должностей. Это медсестры, рабочие, экскаваторщики, сварщики, но их трудом Якутия двигается вперед, и мы должны почитать их труд", – сказал Николаев.Он отметил, что на соискателей выдвинули более 250 трудовых коллективов. Финальный отбор лауреатов определялся комиссией. Путем открытого голосования члены комиссии отобрали 50 лучших тружеников республики. Все победители достигли высоких результатов трудовой деятельности, внедряли новаторские идеи в своей работе, имеют большой опыт работы, являются наставниками молодых коллег."Если для этого нужно, чтобы премия "Человек труда" стала постоянной, я это решение приму", — заявил глава республики.Ранее глава Якутии во время ежегодного послания Государственному собранию республики (Ил Тумэн) объявил Годом труда 2023 год и предложил учредить 50 ежегодных премий за высокие трудовые результаты.
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айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев

Николаев: премия "Человек труда" в Якутии может стать ежегодной

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на церемонии подписания соглашения о реализации программы "Муравьев-Амурский 2030" на ВЭФ-2022
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на церемонии подписания соглашения о реализации программы Муравьев-Амурский 2030 на ВЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на церемонии подписания соглашения о реализации программы "Муравьев-Амурский 2030" на ВЭФ-2022
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ЯКУТСК, 26 апр – РИА Новости. Премия "Человек труда" в Якутии может стать ежегодной, в 2023 году по 300 тысяч рублей получат 50 якутян, сообщил глава республики Айсен Николаев во время "Прямой линии" на "Россия 24".
"Я подписал указ о награждении премией "Человек труда". Отобрано 50 лучших из лучших по различным направлениям, которые получат по 300 тысяч рублей. Награды вручим послезавтра, 28 апреля. Среди победителей – 29 представителей из промышленного сектора и 21 – из социальной, непроизводственной сферы. Все победители – очень достойные работники. Это не генеральные директора, не главные инженеры и не руководители социальных учреждений. Они не занимают больших должностей. Это медсестры, рабочие, экскаваторщики, сварщики, но их трудом Якутия двигается вперед, и мы должны почитать их труд", – сказал Николаев.
Глава Республики Саха Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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Он отметил, что на соискателей выдвинули более 250 трудовых коллективов. Финальный отбор лауреатов определялся комиссией. Путем открытого голосования члены комиссии отобрали 50 лучших тружеников республики. Все победители достигли высоких результатов трудовой деятельности, внедряли новаторские идеи в своей работе, имеют большой опыт работы, являются наставниками молодых коллег.
"Если для этого нужно, чтобы премия "Человек труда" стала постоянной, я это решение приму", — заявил глава республики.
Ранее глава Якутии во время ежегодного послания Государственному собранию республики (Ил Тумэн) объявил Годом труда 2023 год и предложил учредить 50 ежегодных премий за высокие трудовые результаты.
 
Республика Саха (Якутия)Айсен Николаев
 
 
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