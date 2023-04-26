https://ria.ru/20230426/nikolaev-1867903228.html

Николаев: премия "Человек труда" в Якутии может стать ежегодной

Николаев: премия "Человек труда" в Якутии может стать ежегодной - РИА Новости, 26.04.2023

Николаев: премия "Человек труда" в Якутии может стать ежегодной

Премия "Человек труда" в Якутии может стать ежегодной, в 2023 году по 300 тысяч рублей получат 50 якутян, сообщил глава республики Айсен Николаев во время... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T16:15

2023-04-26T16:15

2023-04-26T16:15

республика саха (якутия)

айсен николаев

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ЯКУТСК, 26 апр – РИА Новости. Премия "Человек труда" в Якутии может стать ежегодной, в 2023 году по 300 тысяч рублей получат 50 якутян, сообщил глава республики Айсен Николаев во время "Прямой линии" на "Россия 24"."Я подписал указ о награждении премией "Человек труда". Отобрано 50 лучших из лучших по различным направлениям, которые получат по 300 тысяч рублей. Награды вручим послезавтра, 28 апреля. Среди победителей – 29 представителей из промышленного сектора и 21 – из социальной, непроизводственной сферы. Все победители – очень достойные работники. Это не генеральные директора, не главные инженеры и не руководители социальных учреждений. Они не занимают больших должностей. Это медсестры, рабочие, экскаваторщики, сварщики, но их трудом Якутия двигается вперед, и мы должны почитать их труд", – сказал Николаев.Он отметил, что на соискателей выдвинули более 250 трудовых коллективов. Финальный отбор лауреатов определялся комиссией. Путем открытого голосования члены комиссии отобрали 50 лучших тружеников республики. Все победители достигли высоких результатов трудовой деятельности, внедряли новаторские идеи в своей работе, имеют большой опыт работы, являются наставниками молодых коллег."Если для этого нужно, чтобы премия "Человек труда" стала постоянной, я это решение приму", — заявил глава республики.Ранее глава Якутии во время ежегодного послания Государственному собранию республики (Ил Тумэн) объявил Годом труда 2023 год и предложил учредить 50 ежегодных премий за высокие трудовые результаты.

https://ria.ru/20230426/vrp-1867896020.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

айсен николаев