https://ria.ru/20230426/musor-1867767705.html

В России разработали систему для поиска скопления мусора на пляжах

В России разработали систему для поиска скопления мусора на пляжах - РИА Новости, 26.04.2023

В России разработали систему для поиска скопления мусора на пляжах

Российские ученые разработали нейросеть, которая при помощи беспилотников находит скопления мусора на пляжах, оценивает степень загрязнения и дает рекомендации... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T07:33

2023-04-26T07:33

2023-04-26T07:33

россия

национальная технологическая инициатива (нти)

технологии

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские ученые разработали нейросеть, которая при помощи беспилотников находит скопления мусора на пляжах, оценивает степень загрязнения и дает рекомендации о необходимых для уборки ресурсах, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Уточняется, что беспилотник, пролетая над пляжами, оценивает количество и состав мусора. Решение прошло тестовые испытания на территории Кроноцкого заповедника и показало свою эффективность, подчеркивают в НТИ. "Мы снимаем побережье, делаем фотографии, после чего снимки склеиваются в ортофотоплан и загружаются в нейронную сеть, которая обрабатывает данные", - рассказал заместитель директора Кроноцкого государственного заповедника Роман Корчигин, чьи слова приводятся в сообщении. "В результате мы получаем аналитику о площади загрязненных территорий, весе и объеме мусора, а также прогноз, сколько времени займет уборка, какое количество волонтеров следует привлечь, и даже сколько мусорных мешков потребуется", - пояснил Корчигин. Отмечается, что в основе решения лежат технологии искусственного интеллекта, а также оцифровка территорий с помощью дронов. Авторы проекта обучили нейросеть анализировать данные, поступающие с беспилотника и выдавать информацию о загрязненных территориях. Кроме того, проект сможет внести вклад в обучение операторов дронов. "На морские побережья постоянно выбрасывается огромное количество бытового и технического мусора, который проще всего находить с помощью беспилотников. И для людей, которые учатся управлять дронами, это может быть отличной возможностью для отработки навыков", - поясняет эксперт.

https://ria.ru/20230424/kontseptsiya-1867372964.html

https://ria.ru/20230414/ochki-1865212443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, национальная технологическая инициатива (нти), технологии