https://ria.ru/20230426/moskva-1867777396.html
В Москве обустроят территорию возле ТПУ "Планерная"
В Москве обустроят территорию возле ТПУ "Планерная" - РИА Новости, 26.04.2023
В Москве обустроят территорию возле ТПУ "Планерная"
Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территории, прилегающей к ТПУ "Планерная" на северо-западе столицы, сообщил журналистам в... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T09:13
2023-04-26T09:13
2023-04-26T09:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846210765_0:145:3126:1903_1920x0_80_0_0_ac5e63ee1f6c3ed0bd672f165690f748.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территории, прилегающей к ТПУ "Планерная" на северо-западе столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Главная цель проекта - улучшение пешеходной и транспортной доступности ТПУ "Планерная", в состав которого входят одноименная станция метро и остановки наземного общественного транспорта. Важно сделать территорию удобной как для местных жителей, так и для приезжающих в этот район на работу или учебу. В зону благоустройства войдут улицы Планерная и Вилиса Лациса, Алешкинский проезд", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в ходе работ обновят покрытие тротуаров и проезжей части, установят 155 современных фонарей с энергосберегающими светильниками и уличных торшеров. Для безопасности пешеходов на нерегулируемых наземных переходах появятся 35 опор контрастного освещения. "Для пассажиров общественного транспорта оборудуем восемь современных остановочных павильонов с зарядными слотами, на месте стихийной парковки на улице Планерная организуем стоянку на 78 машино-мест. Отремонтируем три детские площадки, поставим на них новое оборудование", - рассказал Бирюков. Он сообщил, что около здания ТПУ "Планерная" появится новое комфортное общественное пространство с удобными лавочками и вазонами с зелеными насаждениями.
https://ria.ru/20230425/budennyy-1867656171.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846210765_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_56237338056c5714bbe5599e3e02578e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
В Москве обустроят территорию возле ТПУ "Планерная"
В Москве обустроят территорию возле ТПУ "Планерная"
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территории, прилегающей к ТПУ "Планерная" на северо-западе столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Главная цель проекта - улучшение пешеходной и транспортной доступности ТПУ "Планерная", в состав которого входят одноименная станция метро и остановки наземного общественного транспорта. Важно сделать территорию удобной как для местных жителей, так и для приезжающих в этот район на работу или учебу. В зону благоустройства войдут улицы Планерная и Вилиса Лациса, Алешкинский проезд", - отметил Бирюков
.
Заместитель мэра подчеркнул, что в ходе работ обновят покрытие тротуаров и проезжей части, установят 155 современных фонарей с энергосберегающими светильниками и уличных торшеров. Для безопасности пешеходов на нерегулируемых наземных переходах появятся 35 опор контрастного освещения.
"Для пассажиров общественного транспорта оборудуем восемь современных остановочных павильонов с зарядными слотами, на месте стихийной парковки на улице Планерная организуем стоянку на 78 машино-мест. Отремонтируем три детские площадки, поставим на них новое оборудование", - рассказал Бирюков.
Он сообщил, что около здания ТПУ "Планерная" появится новое комфортное общественное пространство с удобными лавочками и вазонами с зелеными насаждениями.
В Москве открыли мемориальную доску маршалу Буденному