https://ria.ru/20230426/moskva-1867777396.html

В Москве обустроят территорию возле ТПУ "Планерная"

В Москве обустроят территорию возле ТПУ "Планерная" - РИА Новости, 26.04.2023

В Москве обустроят территорию возле ТПУ "Планерная"

Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территории, прилегающей к ТПУ "Планерная" на северо-западе столицы, сообщил журналистам в... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T09:13

2023-04-26T09:13

2023-04-26T09:13

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общество

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территории, прилегающей к ТПУ "Планерная" на северо-западе столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Главная цель проекта - улучшение пешеходной и транспортной доступности ТПУ "Планерная", в состав которого входят одноименная станция метро и остановки наземного общественного транспорта. Важно сделать территорию удобной как для местных жителей, так и для приезжающих в этот район на работу или учебу. В зону благоустройства войдут улицы Планерная и Вилиса Лациса, Алешкинский проезд", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в ходе работ обновят покрытие тротуаров и проезжей части, установят 155 современных фонарей с энергосберегающими светильниками и уличных торшеров. Для безопасности пешеходов на нерегулируемых наземных переходах появятся 35 опор контрастного освещения. "Для пассажиров общественного транспорта оборудуем восемь современных остановочных павильонов с зарядными слотами, на месте стихийной парковки на улице Планерная организуем стоянку на 78 машино-мест. Отремонтируем три детские площадки, поставим на них новое оборудование", - рассказал Бирюков. Он сообщил, что около здания ТПУ "Планерная" появится новое комфортное общественное пространство с удобными лавочками и вазонами с зелеными насаждениями.

https://ria.ru/20230425/budennyy-1867656171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы