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В Москве задержали телефонных мошенников, работавших на ВСУ - РИА Новости, 26.04.2023
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15:24 26.04.2023 (обновлено: 16:31 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/moshenniki-1867886026.html
В Москве задержали телефонных мошенников, работавших на ВСУ
В Москве задержали телефонных мошенников, работавших на ВСУ - РИА Новости, 26.04.2023
В Москве задержали телефонных мошенников, работавших на ВСУ
В Москве пресекли деятельность мошеннических call-центров, действовавших в интересах ВСУ, сообщили в управлении ФСБ. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T15:24
2023-04-26T16:31
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
вооруженные силы украины
украина
россия
ситуация в днр и лнр
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Москве пресекли деятельность мошеннических call-центров, действовавших в интересах ВСУ, сообщили в управлении ФСБ."УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с ГУ МВД России по городу Москве пресечена противоправная деятельность мошенников, организовавших call-центры в городе Москве, сотрудниками которых осуществлялось хищение денежных средств российских и иностранных граждан в особо крупном размере", — рассказали в ведомстве.Представляясь сотрудниками российских силовых ведомств и работниками финансовых учреждений, злоумышленники обманом вынуждали граждан переводить деньги на указанные ими банковские карты. Полученные деньги обналичивались в банкоматах в различных регионах России и курьерами доставлялись в обменные пункты, где конвертировались в криптовалюту и переводились через анонимные криптокошельки на счета получателей на Украине."В ряде случаев преступниками осуществлялось моральное давление на потерпевших в целях выведения их из состояния психологического равновесия и побуждения к совершению резонансных преступлений против общественной безопасности на территории Московского региона", — добавили в ведомстве. В УФСБ назвали отличительной особенностью этих call-центров специализацию на преступлениях против людей, проживающих за рубежом, преимущественно в Германии, Испании и Франции.Против задержанных возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России "Мошенничество". Сейчас устанавливаются обстоятельства преступлений и причастные лица.В свою очередь, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что задержали более 20 человек. Их доставили в полицию."По предварительным подсчетам, общий ущерб превышает 15 миллионов рублей", — уточнила она.В ФСБ призвали граждан внимательно относиться ко всем звонкам, в которых содержатся требования совершить по инструкции финансовые операции.
https://ria.ru/20220418/moshenniki-1784017939.html
https://ria.ru/20230216/moshenniki-1852512001.html
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происшествия, москва, вооруженные силы украины, украина, россия, ситуация в днр и лнр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве задержали телефонных мошенников, работавших на ВСУ

ФСБ пресекла работу проукраинских мошеннических call-центров в Москве

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Москве пресекли деятельность мошеннических call-центров, действовавших в интересах ВСУ, сообщили в управлении ФСБ.
"УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с ГУ МВД России по городу Москве пресечена противоправная деятельность мошенников, организовавших call-центры в городе Москве, сотрудниками которых осуществлялось хищение денежных средств российских и иностранных граждан в особо крупном размере", — рассказали в ведомстве.
Представляясь сотрудниками российских силовых ведомств и работниками финансовых учреждений, злоумышленники обманом вынуждали граждан переводить деньги на указанные ими банковские карты. Полученные деньги обналичивались в банкоматах в различных регионах России и курьерами доставлялись в обменные пункты, где конвертировались в криптовалюту и переводились через анонимные криптокошельки на счета получателей на Украине.
"В ряде случаев преступниками осуществлялось моральное давление на потерпевших в целях выведения их из состояния психологического равновесия и побуждения к совершению резонансных преступлений против общественной безопасности на территории Московского региона", — добавили в ведомстве.
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В УФСБ назвали отличительной особенностью этих call-центров специализацию на преступлениях против людей, проживающих за рубежом, преимущественно в Германии, Испании и Франции.
Против задержанных возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России "Мошенничество". Сейчас устанавливаются обстоятельства преступлений и причастные лица.
В свою очередь, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что задержали более 20 человек. Их доставили в полицию.

"По предварительным подсчетам, общий ущерб превышает 15 миллионов рублей", — уточнила она.
В ФСБ призвали граждан внимательно относиться ко всем звонкам, в которых содержатся требования совершить по инструкции финансовые операции.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМоскваВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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