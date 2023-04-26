https://ria.ru/20230426/moor-1867821511.html
Александр Моор рассказал о плюсах "Нефтегазового кластера" для Узбекистана
Александр Моор рассказал о плюсах "Нефтегазового кластера" для Узбекистана - РИА Новости, 26.04.2023
Александр Моор рассказал о плюсах "Нефтегазового кластера" для Узбекистана
Губернатор Тюменской области Александр Моор в интервью корреспонденту Sputnik рассказал, чем привлекателен Узбекистан для российских компаний. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T12:03
2023-04-26T12:03
2023-04-26T12:03
тюменская область
узбекистан
александр моор
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ТАШКЕНТ, 25 апр — РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор в интервью корреспонденту Sputnik рассказал, чем привлекателен Узбекистан для российских компаний."Для нас Узбекистан является важным рынком, потому что мы видим, что страна активно развивается. И что очень важно для нас, для Тюменской области, в Узбекистане ведется добыча и переработка нефти и газа, и квалификации наших тюменских специалистов и предприятий могут быть здесь востребованы", — сказал он.Российскому региону также есть что предложить узбекистанским компаниям. В частности, для промышленности республики будет выгодным сотрудничество с "Нефтегазовым кластером", куда вошли предприятия из разных регионов РФ, сказал он."Мы можем предложить компаниям из Узбекистана, которые работают в сфере нефтегазовой промышленности, в кооперации с российскими компаниями работать на заказах нефтегазовых компаний России", — подчеркнул губернатор.Цель кластера, в который на данный момент входит 117 участников из 20 российских регионов — разрешать сложные высокотехнологические вызовы и задачи, стоящие перед предприятиями отрасли и искать технологические решения для импортозамещения. Кластер объединяет крупнейшие предприятия по добыче нефти и газа, производству высокотехнологичного оборудования, сервисные и научные организации.
https://ria.ru/20230420/naselenie-1866751521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, александр моор
Тюменская область, Узбекистан, Александр Моор
ТАШКЕНТ, 25 апр — РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор в интервью корреспонденту Sputnik рассказал, чем привлекателен Узбекистан для российских компаний.
"Для нас Узбекистан является важным рынком, потому что мы видим, что страна активно развивается. И что очень важно для нас, для Тюменской области, в Узбекистане ведется добыча и переработка нефти и газа, и квалификации наших тюменских специалистов и предприятий могут быть здесь востребованы", — сказал он.
Моор назвал рост населения одним из главных итогов года в Тюменской области
Российскому региону также есть что предложить узбекистанским компаниям. В частности, для промышленности республики будет выгодным сотрудничество с "Нефтегазовым кластером", куда вошли предприятия из разных регионов РФ
, сказал он.
"Мы можем предложить компаниям из Узбекистана, которые работают в сфере нефтегазовой промышленности, в кооперации с российскими компаниями работать на заказах нефтегазовых компаний России", — подчеркнул губернатор.
Цель кластера, в который на данный момент входит 117 участников из 20 российских регионов — разрешать сложные высокотехнологические вызовы и задачи, стоящие перед предприятиями отрасли и искать технологические решения для импортозамещения. Кластер объединяет крупнейшие предприятия по добыче нефти и газа, производству высокотехнологичного оборудования, сервисные и научные организации.