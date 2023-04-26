https://ria.ru/20230426/moguschestvo-1867805942.html

В Китае увидели признак упадка глобального могущества США

В Китае увидели признак упадка глобального могущества США - РИА Новости, 26.04.2023

В Китае увидели признак упадка глобального могущества США

Намерение президента США Джо Байдена переизбраться в следующем году показывает, что американская политика закостенела и свидетельствует об упадке глобального... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T11:05

2023-04-26T11:05

2023-04-26T16:45

в мире

сша

китай

джо байден

дональд трамп

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ПЕКИН, 26 апр — РИА Новости. Намерение президента США Джо Байдена переизбраться в следующем году показывает, что американская политика закостенела и свидетельствует об упадке глобального могущества США, пишет китайская государственная газета Global Times. Накануне Байден официально объявил, что пойдет на выборы главы государства, которые состоятся в 2024 году. Ранее свою кандидатуру выдвинул экс-президент Дональд Трамп. Как говорится в публикации Global Times, возможное повторение соперничества Байдена и Трампа в ситуации, когда оба политика сталкиваются с критикой, демонстрирует неспособность решать проблемы, стоящие перед страной, и свидетельствует о ее упадке."Возможное продолжение соперничества Байдена и Трампа показывает окостенение, ригидность американской политики. Эта тенденция свидетельствует о быстром упадке американского могущества в глобальном масштабе", — приводит издание слова профессора Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдуна. По словам эксперта, сегодня США сталкиваются с серьезными внутренними и внешними проблемами и для решения этих проблем необходимо новое лицо. Издание отмечает, что при вступлении в должность Байден дал множество обещаний — от восстановления отношений с союзниками и преодоления политических и культурных разногласий до улучшения экономики. "Однако по мере того, как его срок подходит к концу, в американском обществе углубляется разлом, а трансатлантические союзники стремятся к "стратегической автономии" после постоянных попыток Вашингтона пожертвовать своими союзниками ради сдерживания Китая", — пишет газета. По мнению Ли Хайдуна, американские политики повысят ставки в отношении КНР по мере приближения к выборам. "Выборы часто превращаются в опасную спираль в отношении того, кто жестче настроен к Китаю", — сказал он.Эксперт считает, что США для стимулирования своей экономики должны стремиться к сотрудничеству с Китаем, однако их "токсичная предвыборная политика" сводится лишь к "созданию воображаемых врагов для получения голосов".

https://ria.ru/20230425/bayden-1867687796.html

https://ria.ru/20230425/paranoyya-1867442952.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, китай, джо байден, дональд трамп