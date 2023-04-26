https://ria.ru/20230426/moguschestvo-1867805942.html
В Китае увидели признак упадка глобального могущества США
В Китае увидели признак упадка глобального могущества США - РИА Новости, 26.04.2023
В Китае увидели признак упадка глобального могущества США
Намерение президента США Джо Байдена переизбраться в следующем году показывает, что американская политика закостенела и свидетельствует об упадке глобального... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T11:05
2023-04-26T11:05
2023-04-26T16:45
в мире
сша
китай
джо байден
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865405461_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_af9234671d24f7f8f9b54d3aef79134f.jpg
ПЕКИН, 26 апр — РИА Новости. Намерение президента США Джо Байдена переизбраться в следующем году показывает, что американская политика закостенела и свидетельствует об упадке глобального могущества США, пишет китайская государственная газета Global Times. Накануне Байден официально объявил, что пойдет на выборы главы государства, которые состоятся в 2024 году. Ранее свою кандидатуру выдвинул экс-президент Дональд Трамп. Как говорится в публикации Global Times, возможное повторение соперничества Байдена и Трампа в ситуации, когда оба политика сталкиваются с критикой, демонстрирует неспособность решать проблемы, стоящие перед страной, и свидетельствует о ее упадке."Возможное продолжение соперничества Байдена и Трампа показывает окостенение, ригидность американской политики. Эта тенденция свидетельствует о быстром упадке американского могущества в глобальном масштабе", — приводит издание слова профессора Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдуна. По словам эксперта, сегодня США сталкиваются с серьезными внутренними и внешними проблемами и для решения этих проблем необходимо новое лицо. Издание отмечает, что при вступлении в должность Байден дал множество обещаний — от восстановления отношений с союзниками и преодоления политических и культурных разногласий до улучшения экономики. "Однако по мере того, как его срок подходит к концу, в американском обществе углубляется разлом, а трансатлантические союзники стремятся к "стратегической автономии" после постоянных попыток Вашингтона пожертвовать своими союзниками ради сдерживания Китая", — пишет газета. По мнению Ли Хайдуна, американские политики повысят ставки в отношении КНР по мере приближения к выборам. "Выборы часто превращаются в опасную спираль в отношении того, кто жестче настроен к Китаю", — сказал он.Эксперт считает, что США для стимулирования своей экономики должны стремиться к сотрудничеству с Китаем, однако их "токсичная предвыборная политика" сводится лишь к "созданию воображаемых врагов для получения голосов".
https://ria.ru/20230425/bayden-1867687796.html
https://ria.ru/20230425/paranoyya-1867442952.html
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865405461_0:44:2502:1921_1920x0_80_0_0_d108c1bb9d8aa24e5d2bdb03dc0aacac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Китай, Джо Байден, Дональд Трамп
В Китае увидели признак упадка глобального могущества США
Global Times: намерение Байдена переизбраться свидетельствует об упадке могущества США
ПЕКИН, 26 апр — РИА Новости.
Намерение президента США Джо Байдена переизбраться в следующем году показывает, что американская политика закостенела и свидетельствует об упадке глобального могущества США, пишет китайская государственная газета Global Times
.
Накануне Байден официально объявил, что пойдет на выборы главы государства, которые состоятся в 2024 году. Ранее свою кандидатуру выдвинул экс-президент Дональд Трамп
. Как говорится в публикации Global Times, возможное повторение соперничества Байдена и Трампа в ситуации, когда оба политика сталкиваются с критикой, демонстрирует неспособность решать проблемы, стоящие перед страной, и свидетельствует о ее упадке.
Байден заслужил второй срок в Белом доме
"Возможное продолжение соперничества Байдена и Трампа показывает окостенение, ригидность американской политики. Эта тенденция свидетельствует о быстром упадке американского могущества в глобальном масштабе", — приводит издание слова профессора Китайского университета иностранных дел в Пекине
Ли Хайдуна.
По словам эксперта, сегодня США сталкиваются с серьезными внутренними и внешними проблемами и для решения этих проблем необходимо новое лицо.
Издание отмечает, что при вступлении в должность Байден дал множество обещаний — от восстановления отношений с союзниками и преодоления политических и культурных разногласий до улучшения экономики.
"Однако по мере того, как его срок подходит к концу, в американском обществе углубляется разлом, а трансатлантические союзники стремятся к "стратегической автономии" после постоянных попыток Вашингтона
пожертвовать своими союзниками ради сдерживания Китая", — пишет газета.
По мнению Ли Хайдуна, американские политики повысят ставки в отношении КНР по мере приближения к выборам. "Выборы часто превращаются в опасную спираль в отношении того, кто жестче настроен к Китаю", — сказал он.
Эксперт считает, что США для стимулирования своей экономики должны стремиться к сотрудничеству с Китаем, однако их "токсичная предвыборная политика" сводится лишь к "созданию воображаемых врагов для получения голосов".
Америка не зря испугалась китайских полицейских в Нью-Йорке