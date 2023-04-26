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Мишустин назвал главные принципы работы правительства - РИА Новости, 26.04.2023
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11:43 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/mishustin-1867814894.html
Мишустин назвал главные принципы работы правительства
Мишустин назвал главные принципы работы правительства - РИА Новости, 26.04.2023
Мишустин назвал главные принципы работы правительства
Правительство РФ работает над выполнением ключевых задач, опираясь на пять ценностей, одна из них – результат важнее процесса, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T11:43
2023-04-26T11:43
россия
михаил мишустин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Правительство РФ работает над выполнением ключевых задач, опираясь на пять ценностей, одна из них – результат важнее процесса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на просветительском марафоне "Знание" в среду. Во время выступления Мишустин рассказал, что уровень сложности задач, встающих перед системой госуправления, растет ежедневно. Сейчас правительству нужно принимать сложные решения для развития экономики в условиях санкций. "Неизменно одно – это те ценности, которые мы для себя определили в самом начале. Первая - это выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей граждан. Вторая – действовать открыто, вести диалог на основе взаимного уважения и доверия. Третья ценность – это пример этичного поведения. Четвертая ценность - это работать совместно, командная работа, невзирая на ведомственные границы. Ну и пятая ценность, мне она очень нравится, - результат важнее процесса. Он важнее всех формальных процедур и регламентов", - сказал Мишустин. По словам премьера, опираясь на данные принципы, правительство продолжит выполнение ключевых задач, которые поставил президент Владимир Путин в ходе Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Также Мишустин сообщил, что кабмин постоянно мониторит и корректирует работу по достижению задач. "Мы ведем постоянный мониторинг, контроль и корректировку работы по достижению задач, которые поставлены президентом. Тщательно следим, как выполняются национальные цели развития, государственные программы, как реализуются национальные и федеральные проекты, чтобы своевременно и эффективно реагировать на все происходящие изменения. То есть не просто собираем информацию, а, используя ее, видим, где есть сложности, недочеты, отклонения, и оперативно исправляем", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230426/mishustin-1867811191.html
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россия, михаил мишустин, владимир путин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Общество
Мишустин назвал главные принципы работы правительства

Мишустин назвал главные принципы работы правительства: результат важнее процесса

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Правительство РФ работает над выполнением ключевых задач, опираясь на пять ценностей, одна из них – результат важнее процесса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на просветительском марафоне "Знание" в среду.
Во время выступления Мишустин рассказал, что уровень сложности задач, встающих перед системой госуправления, растет ежедневно. Сейчас правительству нужно принимать сложные решения для развития экономики в условиях санкций.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит лекцию в рамках федерального просветительского марафона Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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"Неизменно одно – это те ценности, которые мы для себя определили в самом начале. Первая - это выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей граждан. Вторая – действовать открыто, вести диалог на основе взаимного уважения и доверия. Третья ценность – это пример этичного поведения. Четвертая ценность - это работать совместно, командная работа, невзирая на ведомственные границы. Ну и пятая ценность, мне она очень нравится, - результат важнее процесса. Он важнее всех формальных процедур и регламентов", - сказал Мишустин.
По словам премьера, опираясь на данные принципы, правительство продолжит выполнение ключевых задач, которые поставил президент Владимир Путин в ходе Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Также Мишустин сообщил, что кабмин постоянно мониторит и корректирует работу по достижению задач.
"Мы ведем постоянный мониторинг, контроль и корректировку работы по достижению задач, которые поставлены президентом. Тщательно следим, как выполняются национальные цели развития, государственные программы, как реализуются национальные и федеральные проекты, чтобы своевременно и эффективно реагировать на все происходящие изменения. То есть не просто собираем информацию, а, используя ее, видим, где есть сложности, недочеты, отклонения, и оперативно исправляем", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит лекцию в рамках федерального просветительского марафона Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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