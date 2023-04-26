https://ria.ru/20230426/mishustin-1867814894.html

Мишустин назвал главные принципы работы правительства

Мишустин назвал главные принципы работы правительства - РИА Новости, 26.04.2023

Мишустин назвал главные принципы работы правительства

Правительство РФ работает над выполнением ключевых задач, опираясь на пять ценностей, одна из них – результат важнее процесса, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T11:43

2023-04-26T11:43

2023-04-26T11:43

россия

михаил мишустин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Правительство РФ работает над выполнением ключевых задач, опираясь на пять ценностей, одна из них – результат важнее процесса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на просветительском марафоне "Знание" в среду. Во время выступления Мишустин рассказал, что уровень сложности задач, встающих перед системой госуправления, растет ежедневно. Сейчас правительству нужно принимать сложные решения для развития экономики в условиях санкций. "Неизменно одно – это те ценности, которые мы для себя определили в самом начале. Первая - это выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей граждан. Вторая – действовать открыто, вести диалог на основе взаимного уважения и доверия. Третья ценность – это пример этичного поведения. Четвертая ценность - это работать совместно, командная работа, невзирая на ведомственные границы. Ну и пятая ценность, мне она очень нравится, - результат важнее процесса. Он важнее всех формальных процедур и регламентов", - сказал Мишустин. По словам премьера, опираясь на данные принципы, правительство продолжит выполнение ключевых задач, которые поставил президент Владимир Путин в ходе Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Также Мишустин сообщил, что кабмин постоянно мониторит и корректирует работу по достижению задач. "Мы ведем постоянный мониторинг, контроль и корректировку работы по достижению задач, которые поставлены президентом. Тщательно следим, как выполняются национальные цели развития, государственные программы, как реализуются национальные и федеральные проекты, чтобы своевременно и эффективно реагировать на все происходящие изменения. То есть не просто собираем информацию, а, используя ее, видим, где есть сложности, недочеты, отклонения, и оперативно исправляем", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230426/mishustin-1867811191.html

https://ria.ru/20230426/mishustin-1867806175.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, владимир путин, общество