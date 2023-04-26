https://ria.ru/20230426/mishustin-1867806175.html

Мишустин назвал, что для него является самой большой ценностью

Мишустин назвал, что для него является самой большой ценностью - РИА Новости, 26.04.2023

Мишустин назвал, что для него является самой большой ценностью

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что самой большой ценностью для себя считает возможность работать на благо страны, кроме того, безусловными... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T11:05

2023-04-26T11:05

2023-04-26T11:05

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что самой большой ценностью для себя считает возможность работать на благо страны, кроме того, безусловными ценностями он считает честность, порядочность, трудолюбие, искренность и стремление открывать новое. "Для меня самая большая ценность - это возможность работать на благо своей страны и наших людей. Я искренне горжусь, что живу в России", - сказал он на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые". Мишустин добавил, что ему "необходимо ежедневно принимать, конечно, множество сложных решений, от которых зависит и то, как будет развиваться наша страна, меняться жизнь людей, и каждое нужно не просто хорошо обдумать, а пропустить через себя, но выбрать лучшее." Говоря о ценностях, он также отметил, что многие сейчас действительно переосмысливаются, диктуются воспитанием и теми событиями, которые происходят по мере взросления. "Но есть и те, которыми должен руководствоваться каждый человек. Это, на мой взгляд, честность, порядочность, трудолюбие, искренность, стремление открывать новое. Требую это и от своей команды. Между нами есть доверие, мы можем опереться друг на друга. Это очень важно", - сказал глава правительства.

https://ria.ru/20230426/sanktsii-1867803581.html

https://ria.ru/20230426/ekonomika-1867793576.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, общество