https://ria.ru/20230426/mishustin-1867806175.html
Мишустин назвал, что для него является самой большой ценностью
Мишустин назвал, что для него является самой большой ценностью - РИА Новости, 26.04.2023
Мишустин назвал, что для него является самой большой ценностью
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что самой большой ценностью для себя считает возможность работать на благо страны, кроме того, безусловными... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T11:05
2023-04-26T11:05
2023-04-26T11:05
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что самой большой ценностью для себя считает возможность работать на благо страны, кроме того, безусловными ценностями он считает честность, порядочность, трудолюбие, искренность и стремление открывать новое. "Для меня самая большая ценность - это возможность работать на благо своей страны и наших людей. Я искренне горжусь, что живу в России", - сказал он на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые". Мишустин добавил, что ему "необходимо ежедневно принимать, конечно, множество сложных решений, от которых зависит и то, как будет развиваться наша страна, меняться жизнь людей, и каждое нужно не просто хорошо обдумать, а пропустить через себя, но выбрать лучшее." Говоря о ценностях, он также отметил, что многие сейчас действительно переосмысливаются, диктуются воспитанием и теми событиями, которые происходят по мере взросления. "Но есть и те, которыми должен руководствоваться каждый человек. Это, на мой взгляд, честность, порядочность, трудолюбие, искренность, стремление открывать новое. Требую это и от своей команды. Между нами есть доверие, мы можем опереться друг на друга. Это очень важно", - сказал глава правительства.
https://ria.ru/20230426/sanktsii-1867803581.html
https://ria.ru/20230426/ekonomika-1867793576.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин назвал, что для него является самой большой ценностью
Мишустин назвал самой большой ценностью для себя возможность работать на благо России
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что самой большой ценностью для себя считает возможность работать на благо страны, кроме того, безусловными ценностями он считает честность, порядочность, трудолюбие, искренность и стремление открывать новое.
"Для меня самая большая ценность - это возможность работать на благо своей страны и наших людей. Я искренне горжусь, что живу в России", - сказал он на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".
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Мишустин добавил, что ему "необходимо ежедневно принимать, конечно, множество сложных решений, от которых зависит и то, как будет развиваться наша страна, меняться жизнь людей, и каждое нужно не просто хорошо обдумать, а пропустить через себя, но выбрать лучшее."
«
"Просчитать риски, найти оптимальный вариант. Это и большая ответственность перед президентом, который мне доверил этот пост, и перед людьми, которые поддерживают нас", - сказал премьер.
Говоря о ценностях, он также отметил, что многие сейчас действительно переосмысливаются, диктуются воспитанием и теми событиями, которые происходят по мере взросления.
"Но есть и те, которыми должен руководствоваться каждый человек. Это, на мой взгляд, честность, порядочность, трудолюбие, искренность, стремление открывать новое. Требую это и от своей команды. Между нами есть доверие, мы можем опереться друг на друга. Это очень важно", - сказал глава правительства.
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