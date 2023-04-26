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Мишустин назвал, что для него является самой большой ценностью - РИА Новости, 26.04.2023
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11:05 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/mishustin-1867806175.html
Мишустин назвал, что для него является самой большой ценностью
Мишустин назвал, что для него является самой большой ценностью - РИА Новости, 26.04.2023
Мишустин назвал, что для него является самой большой ценностью
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что самой большой ценностью для себя считает возможность работать на благо страны, кроме того, безусловными... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T11:05
2023-04-26T11:05
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что самой большой ценностью для себя считает возможность работать на благо страны, кроме того, безусловными ценностями он считает честность, порядочность, трудолюбие, искренность и стремление открывать новое. "Для меня самая большая ценность - это возможность работать на благо своей страны и наших людей. Я искренне горжусь, что живу в России", - сказал он на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые". Мишустин добавил, что ему "необходимо ежедневно принимать, конечно, множество сложных решений, от которых зависит и то, как будет развиваться наша страна, меняться жизнь людей, и каждое нужно не просто хорошо обдумать, а пропустить через себя, но выбрать лучшее." Говоря о ценностях, он также отметил, что многие сейчас действительно переосмысливаются, диктуются воспитанием и теми событиями, которые происходят по мере взросления. "Но есть и те, которыми должен руководствоваться каждый человек. Это, на мой взгляд, честность, порядочность, трудолюбие, искренность, стремление открывать новое. Требую это и от своей команды. Между нами есть доверие, мы можем опереться друг на друга. Это очень важно", - сказал глава правительства.
https://ria.ru/20230426/sanktsii-1867803581.html
https://ria.ru/20230426/ekonomika-1867793576.html
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россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин назвал, что для него является самой большой ценностью

Мишустин назвал самой большой ценностью для себя возможность работать на благо России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит лекцию в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит лекцию в рамках федерального просветительского марафона Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит лекцию в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что самой большой ценностью для себя считает возможность работать на благо страны, кроме того, безусловными ценностями он считает честность, порядочность, трудолюбие, искренность и стремление открывать новое.
"Для меня самая большая ценность - это возможность работать на благо своей страны и наших людей. Я искренне горжусь, что живу в России", - сказал он на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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Мишустин добавил, что ему "необходимо ежедневно принимать, конечно, множество сложных решений, от которых зависит и то, как будет развиваться наша страна, меняться жизнь людей, и каждое нужно не просто хорошо обдумать, а пропустить через себя, но выбрать лучшее."
«
"Просчитать риски, найти оптимальный вариант. Это и большая ответственность перед президентом, который мне доверил этот пост, и перед людьми, которые поддерживают нас", - сказал премьер.
Говоря о ценностях, он также отметил, что многие сейчас действительно переосмысливаются, диктуются воспитанием и теми событиями, которые происходят по мере взросления.
"Но есть и те, которыми должен руководствоваться каждый человек. Это, на мой взгляд, честность, порядочность, трудолюбие, искренность, стремление открывать новое. Требую это и от своей команды. Между нами есть доверие, мы можем опереться друг на друга. Это очень важно", - сказал глава правительства.
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