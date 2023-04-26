https://ria.ru/20230426/mercedes-1867870583.html
Mercedes сможет выкупить завод в Подмосковье в течение шести лет
Mercedes сможет выкупить завод в Подмосковье в течение шести лет - РИА Новости, 26.04.2023
Mercedes сможет выкупить завод в Подмосковье в течение шести лет
Немецкий Mercedes-Benz, продавший дилеру "Автодом" свой завод в Подмосковье, имеет опцион на его обратный выкуп в течение шести лет, сообщил журналистам... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:33
2023-04-26T14:33
2023-04-26T14:33
экономика
авто
московская область (подмосковье)
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
mercedes
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ТАШКЕНТ, 26 апр - РИА Новости. Немецкий Mercedes-Benz, продавший дилеру "Автодом" свой завод в Подмосковье, имеет опцион на его обратный выкуп в течение шести лет, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Опцион на 6 лет, обратный выкуп возможен по рыночной цене после независимой оценки", - сказал Мантуров, комментируя сделку по продаже завода Mercedes в РФ. Во вторник дилер "Автодом" сообщил о закрытии сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz, включая завод в Подмосковье, официального дистрибьютера и лизинговую "дочку". В том числе, в соответствии со сделкой, "Автодом" получил право осуществлять техобслуживание автомобилей Mercedes-Benz в России, включая гарантийную и постгарантийную поддержку.
https://ria.ru/20230419/mercedes-1866437143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, московская область (подмосковье), россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), mercedes
Экономика, Авто, Московская область (Подмосковье), Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Mercedes
Mercedes сможет выкупить завод в Подмосковье в течение шести лет
Мантуров: Mercedes сможет выкупить у "Автодома" завод в Подмосковье в течение шести лет