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Юбилейную медаль утвердили к 70-летию Липецкой области - РИА Новости, 26.04.2023
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Липецкая область
 
11:02 26.04.2023 (обновлено: 11:03 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/medal-1867798275.html
Юбилейную медаль утвердили к 70-летию Липецкой области
Юбилейную медаль утвердили к 70-летию Липецкой области - РИА Новости, 26.04.2023
Юбилейную медаль утвердили к 70-летию Липецкой области
Юбилейная медаль "70 лет Липецкой области" появится в регионе; награду утвердили на сессии регионального парламента, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T11:02
2023-04-26T11:03
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 26 апр – РИА Новости. Юбилейная медаль "70 лет Липецкой области" появится в регионе; награду утвердили на сессии регионального парламента, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По словам главы региона, на лицевой стороне медали будет представлена карта области с обозначением границ районов. На обратной стороне – выпуклая рельефная надпись: "1954-2024" и изображение оливковой ветви.Как сообщил Артамонов, вручать медаль "70 лет Липецкой области" будут тем, кто активно участвовал в социальной и общественной деятельности региона, а также внес вклад в развитие экономики и рост авторитета Липецкой области. 70 лет со дня своего создания регион отметит в январе 2024 года."За 70 лет Липецкая область прошла славный путь, полный побед и достижений. Юбилейная медаль станет знаком благодарности людям, которые искренне любят регион и вложили силы и душу в его процветание", – подчеркнул Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Юбилейную медаль утвердили к 70-летию Липецкой области

© Фото : пресс-служба Липецкого областного Совета депутатовСессия регионального парламента Липецкой области
Сессия регионального парламента Липецкой области - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Фото : пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов
Сессия регионального парламента Липецкой области. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 26 апр – РИА Новости. Юбилейная медаль "70 лет Липецкой области" появится в регионе; награду утвердили на сессии регионального парламента, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По словам главы региона, на лицевой стороне медали будет представлена карта области с обозначением границ районов. На обратной стороне – выпуклая рельефная надпись: "1954-2024" и изображение оливковой ветви.
© Фото : официальный сайт Правительства Липецкой областиЮбилейная медаль "70 лет Липецкой области"
Юбилейная медаль 70 лет Липецкой области - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Фото : официальный сайт Правительства Липецкой области
Юбилейная медаль "70 лет Липецкой области"
Как сообщил Артамонов, вручать медаль "70 лет Липецкой области" будут тем, кто активно участвовал в социальной и общественной деятельности региона, а также внес вклад в развитие экономики и рост авторитета Липецкой области. 70 лет со дня своего создания регион отметит в январе 2024 года.
"За 70 лет Липецкая область прошла славный путь, полный побед и достижений. Юбилейная медаль станет знаком благодарности людям, которые искренне любят регион и вложили силы и душу в его процветание", – подчеркнул Артамонов.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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