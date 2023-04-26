https://ria.ru/20230426/medal-1867798275.html

Юбилейную медаль утвердили к 70-летию Липецкой области

Юбилейную медаль утвердили к 70-летию Липецкой области - РИА Новости, 26.04.2023

Юбилейную медаль утвердили к 70-летию Липецкой области

Юбилейная медаль "70 лет Липецкой области" появится в регионе; награду утвердили на сессии регионального парламента, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T11:02

2023-04-26T11:02

2023-04-26T11:03

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 26 апр – РИА Новости. Юбилейная медаль "70 лет Липецкой области" появится в регионе; награду утвердили на сессии регионального парламента, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По словам главы региона, на лицевой стороне медали будет представлена карта области с обозначением границ районов. На обратной стороне – выпуклая рельефная надпись: "1954-2024" и изображение оливковой ветви.Как сообщил Артамонов, вручать медаль "70 лет Липецкой области" будут тем, кто активно участвовал в социальной и общественной деятельности региона, а также внес вклад в развитие экономики и рост авторитета Липецкой области. 70 лет со дня своего создания регион отметит в январе 2024 года."За 70 лет Липецкая область прошла славный путь, полный побед и достижений. Юбилейная медаль станет знаком благодарности людям, которые искренне любят регион и вложили силы и душу в его процветание", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20230421/teatr-1866952410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов