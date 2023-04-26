https://ria.ru/20230426/lutsenko-1867950546.html

Луценко прокомментировал перестановки в депкорпусе Вологодского ЗАКСа

Луценко прокомментировал перестановки в депкорпусе Вологодского ЗАКСа - РИА Новости, 26.04.2023

Луценко прокомментировал перестановки в депкорпусе Вологодского ЗАКСа

Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области в ходе 20-й сессии обсудили ряд вопросов, посвящённых изменению составов постоянных комитетов заксобрания РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T18:03

2023-04-26T18:03

2023-04-26T18:03

вологодская область

андрей луценко

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области в ходе 20-й сессии обсудили ряд вопросов, посвящённых изменению составов постоянных комитетов заксобрания области и Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР), сообщает пресс-служба законодательного собрания области.Решением депутатов заместитель председателя комитета заксобрания области по экономической политике и собственности Михаил Ананьин делегирован в качестве представителя от Вологодчины в состав комитета ПАСЗР по экономической политике и бюджетным вопросам. Также с этого дня Ананьин и заместитель председателя комитета заксобрания по социальной политике Антонина Фёдорова будут представлять интересы вологжан, работая в постоянном комитете ПАСЗР по культурной политике и туризму. Ранее депутаты работали в комитетах по экологии и по социальной политике ассоциации. Решением сессии из составов комитетов ПАСЗР по культурной политике и туризму, по экономической политике и бюджетным вопросам был отозван депутат Денис Долженко.Кроме этого депутаты проголосовали за кандидатуру депутата Любови Царёвой для включения в состав Молодежного парламента при Государственной Думе РФ. В марте Госдума РФ утвердила новый порядок формирования Молодежного парламента. Теперь структура будет формироваться по-новому. Каждый субъект направит по три представителя, среди которых один депутат от законодательного органа региона, муниципальный депутат и студент от органов студенческого самоуправления региональных вузов."Депутаты большинством голосов проголосовали за кандидатуру Любови Царёвой в качестве представителя в Молодежном парламенте при Госдуме. Это позволит нам "держать руку на пульсе" в сфере молодёжной политики, координировать это направление на Вологодчине и обеспечивать плотное взаимодействие с нашим областным Молодежным парламентом", - прокомментировал председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко, слова которого приводит пресс-служба.Ещё одним решением сессии стало избрание заместителем председателя комитета заксобрания по экологии и природопользованию депутата Николая Варнавского. Ранее парламентарий входил в состав комитета по экономической политике и собственности.

https://ria.ru/20230426/byudzhet-1867928660.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко