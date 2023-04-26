https://ria.ru/20230426/lesozavodsk-1867814769.html
Пожар в деревообрабатывающем цехе в Приморье полностью ликвидировали
Пожар в деревообрабатывающем цехе в Приморье полностью ликвидировали - РИА Новости, 26.04.2023
Пожар в деревообрабатывающем цехе в Приморье полностью ликвидировали
Пожар в деревоперерабатывающем цехе в приморском Лесозаводске полностью ликвидирован на площади около 12 тысяч квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T11:42
2023-04-26T11:42
2023-04-26T11:43
происшествия
приморский край
лесозаводск
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ВЛАДИВОСТОК, 26 апр - РИА Новости. Пожар в деревоперерабатывающем цехе в приморском Лесозаводске полностью ликвидирован на площади около 12 тысяч квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю. Пожар во вторник вспыхнул в одном из цехов компании "Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс" по улице Свердлова в Лесозаводске. В УМВД региона сообщали, что около 15 человек эвакуировали из домов рядом с лесоперерабатывающим предприятием. Прокуратура региона сообщала, что пламя от пожара перекинулось на нежилое строение, спасатели оперативно потушили огонь. Ликвидировать открытое горение на площади в 12 тысяч "квадратов" удалось в 6.10 по местному времени (23.10 мск). По факту пожара организована проверка. "В 18.04 (11.04 мск) пожар на территории деревообрабатывающего предприятия в г. Лесозаводск полностью ликвидирован на площади около 12 тысяч квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Перехода огня на жилые дома не допущено", - говорится в публикации в телеграм-канале краевого ГУ МЧС.
https://ria.ru/20230426/pozhar-1867776628.html
приморский край
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, приморский край, лесозаводск
Происшествия, Приморский край, Лесозаводск
Пожар в деревообрабатывающем цехе в Приморье полностью ликвидировали
Пожар в деревообрабатывающем цехе в приморском Лесозаводске полностью ликвидировали
ВЛАДИВОСТОК, 26 апр - РИА Новости.
Пожар в деревоперерабатывающем цехе в приморском Лесозаводске полностью ликвидирован на площади около 12 тысяч квадратных метров, сообщили
в ГУ МЧС по Приморскому краю.
Пожар во вторник вспыхнул в одном из цехов компании "Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс" по улице Свердлова в Лесозаводске. В УМВД региона сообщали, что около 15 человек эвакуировали из домов рядом с лесоперерабатывающим предприятием. Прокуратура региона сообщала, что пламя от пожара перекинулось на нежилое строение, спасатели оперативно потушили огонь. Ликвидировать открытое горение на площади в 12 тысяч "квадратов" удалось в 6.10 по местному времени (23.10 мск). По факту пожара организована проверка.
"В 18.04 (11.04 мск) пожар на территории деревообрабатывающего предприятия в г. Лесозаводск полностью ликвидирован на площади около 12 тысяч квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Перехода огня на жилые дома не допущено", - говорится в публикации в телеграм-канале краевого ГУ МЧС.
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