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Пожар в деревообрабатывающем цехе в Приморье полностью ликвидировали - РИА Новости, 26.04.2023
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11:42 26.04.2023 (обновлено: 11:43 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/lesozavodsk-1867814769.html
Пожар в деревообрабатывающем цехе в Приморье полностью ликвидировали
Пожар в деревообрабатывающем цехе в Приморье полностью ликвидировали - РИА Новости, 26.04.2023
Пожар в деревообрабатывающем цехе в Приморье полностью ликвидировали
Пожар в деревоперерабатывающем цехе в приморском Лесозаводске полностью ликвидирован на площади около 12 тысяч квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T11:42
2023-04-26T11:43
происшествия
приморский край
лесозаводск
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ВЛАДИВОСТОК, 26 апр - РИА Новости. Пожар в деревоперерабатывающем цехе в приморском Лесозаводске полностью ликвидирован на площади около 12 тысяч квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю. Пожар во вторник вспыхнул в одном из цехов компании "Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс" по улице Свердлова в Лесозаводске. В УМВД региона сообщали, что около 15 человек эвакуировали из домов рядом с лесоперерабатывающим предприятием. Прокуратура региона сообщала, что пламя от пожара перекинулось на нежилое строение, спасатели оперативно потушили огонь. Ликвидировать открытое горение на площади в 12 тысяч "квадратов" удалось в 6.10 по местному времени (23.10 мск). По факту пожара организована проверка. "В 18.04 (11.04 мск) пожар на территории деревообрабатывающего предприятия в г. Лесозаводск полностью ликвидирован на площади около 12 тысяч квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Перехода огня на жилые дома не допущено", - говорится в публикации в телеграм-канале краевого ГУ МЧС.
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происшествия, приморский край, лесозаводск
Происшествия, Приморский край, Лесозаводск
Пожар в деревообрабатывающем цехе в Приморье полностью ликвидировали

Пожар в деревообрабатывающем цехе в приморском Лесозаводске полностью ликвидировали

© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат пожар в Лесозаводске
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат пожар в Лесозаводске - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю
Перейти в медиабанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат пожар в Лесозаводске
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ВЛАДИВОСТОК, 26 апр - РИА Новости. Пожар в деревоперерабатывающем цехе в приморском Лесозаводске полностью ликвидирован на площади около 12 тысяч квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.
Пожар во вторник вспыхнул в одном из цехов компании "Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс" по улице Свердлова в Лесозаводске. В УМВД региона сообщали, что около 15 человек эвакуировали из домов рядом с лесоперерабатывающим предприятием. Прокуратура региона сообщала, что пламя от пожара перекинулось на нежилое строение, спасатели оперативно потушили огонь. Ликвидировать открытое горение на площади в 12 тысяч "квадратов" удалось в 6.10 по местному времени (23.10 мск). По факту пожара организована проверка.
"В 18.04 (11.04 мск) пожар на территории деревообрабатывающего предприятия в г. Лесозаводск полностью ликвидирован на площади около 12 тысяч квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Перехода огня на жилые дома не допущено", - говорится в публикации в телеграм-канале краевого ГУ МЧС.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
На станции в свердловской Сосьве сгорели вагоны с лесоматериалами
Вчера, 09:08
 
ПроисшествияПриморский крайЛесозаводск
 
 
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