https://ria.ru/20230426/lesozavodsk-1867814769.html

Пожар в деревообрабатывающем цехе в Приморье полностью ликвидировали

Пожар в деревообрабатывающем цехе в Приморье полностью ликвидировали - РИА Новости, 26.04.2023

Пожар в деревообрабатывающем цехе в Приморье полностью ликвидировали

Пожар в деревоперерабатывающем цехе в приморском Лесозаводске полностью ликвидирован на площади около 12 тысяч квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T11:42

2023-04-26T11:42

2023-04-26T11:43

происшествия

приморский край

лесозаводск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867526470_0:213:1327:959_1920x0_80_0_0_c959f975da8663d0f0d544a138e44447.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 26 апр - РИА Новости. Пожар в деревоперерабатывающем цехе в приморском Лесозаводске полностью ликвидирован на площади около 12 тысяч квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю. Пожар во вторник вспыхнул в одном из цехов компании "Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс" по улице Свердлова в Лесозаводске. В УМВД региона сообщали, что около 15 человек эвакуировали из домов рядом с лесоперерабатывающим предприятием. Прокуратура региона сообщала, что пламя от пожара перекинулось на нежилое строение, спасатели оперативно потушили огонь. Ликвидировать открытое горение на площади в 12 тысяч "квадратов" удалось в 6.10 по местному времени (23.10 мск). По факту пожара организована проверка. "В 18.04 (11.04 мск) пожар на территории деревообрабатывающего предприятия в г. Лесозаводск полностью ликвидирован на площади около 12 тысяч квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Перехода огня на жилые дома не допущено", - говорится в публикации в телеграм-канале краевого ГУ МЧС.

https://ria.ru/20230426/pozhar-1867776628.html

приморский край

лесозаводск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, приморский край, лесозаводск