https://ria.ru/20230426/leopard-1867822881.html

Польский оборонный завод начнет ремонт танков Leopard для Украины в мае

Польский оборонный завод начнет ремонт танков Leopard для Украины в мае - РИА Новости, 26.04.2023

Польский оборонный завод начнет ремонт танков Leopard для Украины в мае

Польский оборонный завод "Бумар-Лабенды" в Гливицах в мае начнет ремонт и обслуживание танков Leopard, которые поставляются Киеву, заявил на брифинге... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T12:06

2023-04-26T12:06

2023-04-26T12:06

специальная военная операция на украине

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нато

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ВАРШАВА, 26 апр – РИА Новости. Польский оборонный завод "Бумар-Лабенды" в Гливицах в мае начнет ремонт и обслуживание танков Leopard, которые поставляются Киеву, заявил на брифинге вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. "Еще в мае сервисный центр начнет свою работу", - сказал он. По словам Блащака, на заводе будут обслуживаться танки Leopard в версиях 2A4 i 2A6, которые поставляются на Украину. Как напомнил министр, также на этом заводе модернизируются танки Т-72, которые также используются украинскими войсками. "Бумар-Лабенды" – польское стратегическое предприятие. Оно специализируется на производстве, ремонте и модернизации бронетехники. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

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в мире, украина, россия, польша, сергей лавров, мариуш блащак, нато