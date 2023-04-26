https://ria.ru/20230426/legkodymov-1867997023.html
Россия попросит США перевести Легкодымова из опасного блока в тюрьме
Россия попросит США перевести Легкодымова из опасного блока в тюрьме - РИА Новости, 26.04.2023
Россия попросит США перевести Легкодымова из опасного блока в тюрьме
Россия попросит госдеп США перевести россиянина Анатолия Легкодымова, содержащегося под стражей в тюрьме в Нью-Йорке, из блока, в котором он находится - там... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T22:28
2023-04-26T22:28
2023-04-26T22:28
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анатолий антонов
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НЬЮ-ЙОРК, 26 апр - РИА Новости. Россия попросит госдеп США перевести россиянина Анатолия Легкодымова, содержащегося под стражей в тюрьме в Нью-Йорке, из блока, в котором он находится - там есть угроза его жизни, заявил журналистам посол РФ в Штатах Анатолий Антонов. Ранее он посетил россиян Дмитрия Украинского и Анатолия Легкодымова, содержащихся в тюрьме в Нью-Йорке. "Он не скрывали, что тот факт, что они являются русскими, является отягощающим фактором. Они сидят в разных блоках. Разные условия", - сказал Антонов. "Особенно у Анатолия Легкодымова - он находится в блоке, где сидят убийцы, наркоманы и он опасается за свою жизнь. Обязательно завтра мы обратимся в госдеп с требованием о его переводе из этого блока и об обеспечении нормальных условий", - добавил он.
https://ria.ru/20230426/ssha-1867948088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нью-йорк (город), сша, анатолий антонов, дмитрий украинский
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), США, Анатолий Антонов, Дмитрий Украинский
Россия попросит США перевести Легкодымова из опасного блока в тюрьме
Антонов: Россия попросит США перевести россиянина Легкодымова из опасного блока в тюрьме