https://ria.ru/20230426/legkodymov-1867997023.html

Россия попросит США перевести Легкодымова из опасного блока в тюрьме

Россия попросит США перевести Легкодымова из опасного блока в тюрьме - РИА Новости, 26.04.2023

Россия попросит США перевести Легкодымова из опасного блока в тюрьме

Россия попросит госдеп США перевести россиянина Анатолия Легкодымова, содержащегося под стражей в тюрьме в Нью-Йорке, из блока, в котором он находится - там... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T22:28

2023-04-26T22:28

2023-04-26T22:28

в мире

россия

нью-йорк (город)

сша

анатолий антонов

дмитрий украинский

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НЬЮ-ЙОРК, 26 апр - РИА Новости. Россия попросит госдеп США перевести россиянина Анатолия Легкодымова, содержащегося под стражей в тюрьме в Нью-Йорке, из блока, в котором он находится - там есть угроза его жизни, заявил журналистам посол РФ в Штатах Анатолий Антонов. Ранее он посетил россиян Дмитрия Украинского и Анатолия Легкодымова, содержащихся в тюрьме в Нью-Йорке. "Он не скрывали, что тот факт, что они являются русскими, является отягощающим фактором. Они сидят в разных блоках. Разные условия", - сказал Антонов. "Особенно у Анатолия Легкодымова - он находится в блоке, где сидят убийцы, наркоманы и он опасается за свою жизнь. Обязательно завтра мы обратимся в госдеп с требованием о его переводе из этого блока и об обеспечении нормальных условий", - добавил он.

https://ria.ru/20230426/ssha-1867948088.html

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нью-йорк (город)

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, россия, нью-йорк (город), сша, анатолий антонов, дмитрий украинский